Roep om klimaatactie dreigt te verworden tot Trojaans paard van de linkse agenda

De klimaatdemonstratie van afgelopen zondag 7 november trok 40.000 deelnemers. In Glasgow vond gelijktijdig de VN-klimaattop COP26 plaats. Beeld Joris van Gennip

Terwijl in Glasgow de eerste week van de VN-klimaattop op zijn einde liep, trokken zaterdag meer dan 40.000 betogers door de Amsterdamse binnenstad om ‘eerlijke en ambitieuze klimaatplannen’ te eisen. De klimaatmars maakte pijnlijk duidelijk waarom de eisen van de betogers en politieke realiteit zo ver uit elkaar liggen: door het klimaat expliciet te koppelen aan de progressieve agenda, is de boodschap voor minder welwillenden eenvoudig te bagatelliseren. Dat staat de brede politieke druk in de weg die nodig is voor effectief klimaatbeleid.

De mars was een bont gezelschap van overwegend progressieve groepen die tegen tal van zaken protesteerde: fossiele energie, grote bedrijven, kapitalisme, het patriarchaat, koeien en Mark Rutte. Ook de genodigde sprekers hielden het zelden bij het onderwerp klimaat, maar verbonden het protest met oproepen voor maatregelen tegen ongelijkheid, stijgende huizenprijzen, migratie en tegen het grootkapitaal.

Selecte groep

Waar er vrij baan was om tégen dingen te protesteren, was er door selectie aan de poort slechts beperkt ruimte voor ideeën waar je vóór mocht zijn. Zo maakte de organisatie achter de klimaatmars vooraf duidelijk dat ze kernenergie niet zien als oplossing en daarmee ook eventuele discussies over dit alternatief geen podium zouden geven. Het is exemplarisch voor de stammenstrijd op links: een selecte groep bepaalt een lijst aan voorwaarden waar je aan moet voldoen om erbij te horen – en als je daarvan afwijkt, ben je tegen. Het resultaat is een onnodige tweedeling tussen groepen die eigenlijk elkaars bondgenoten zijn.

Dit is een obstakel voor de totstandkoming van effectief klimaatbeleid. Niet iedereen is links en dat zal ook nooit zo worden. Toch droegen de organisaties achter de klimaatmars wederom de boodschap uit dat een revolutie binnen handbereik was, waarna heel Nederland dit gedachtengoed zou omarmen. Zo dreigt de roep om klimaatactie steeds meer te verworden tot een Trojaans paard van de linkse agenda.

Politieke druk voor effectief klimaatbeleid vraagt veel meer dan de demonstratie in Amsterdam. 40.000 deelnemers is veel, en toch is dat nog geen half procent van de ruim tien miljoen stemmen die tijdens de afgelopen verkiezingen werden uitgebracht. Dat betekent niet dat het momentum voor doortastend klimaatbeleid in Nederland afwezig is. Integendeel, onderzoek van het CBS wees in juli uit dat driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. Maar de dwangmatige beperking van de discussieruimte over de oplossingen lijkt mensen vaker uit elkaar te drijven dan te verbinden.

Fanatieke supporters

Daarmee ontstaat er rondom het klimaat een dynamiek als bij voetbalwedstrijden: fanatieke supporters uit alle lagen van de samenleving kijken uit naar wedstrijden van hun club, maar door de sterk toenemende misdragingen van een selecte groep relschoppers willen ze zich niet langer met de rest van het publiek associëren.

Om toekomstige klimaatprotesten te laten slagen, moet de nadruk liggen op samenwerking, zonder zwarte lijsten of koppelingen met onderwerpen waarvan vooraf al duidelijk is dat ze een welwillend deel van de samenleving afschrikken. Onderzoek wat er nodig is zodat meer partijen willen meedoen en geef ruimte aan alle technieken die door het VN-klimaatpanel IPCC als mogelijke oplossingen worden gezien. Als conservatieve partijen zich graag profileren met kernenergie of CO2-opslag, laat ze dan ook meedoen.

Zorg voor een veilige omgeving waarin juist leden van de VVD of het CDA zich durven te profileren. Daarmee oefenen zij namelijk druk uit op hun politieke leiders, die de urgentie om echt doortastend op te treden nog steeds niet lijken te voelen.

De uiteindelijke boodschap van een gezamenlijk protest mag iets minder voldoen aan de verwachtingen van de progressieve achterban, maar het resultaat is veel krachtiger als er groepen uit het gehele politieke spectrum meelopen. Nu is het nog te makkelijk om de klimaatmars af te doen als een progressief campagnefeestje, waardoor echte actie nog steeds op zich laat wachten.

Christopher Christiaanse is adviseur en docent in de energietransitie.