Robin Fransman was een van de vele liberalen die in coronatijd worstelde met het vrijheidsbegrip

Ruim een jaar geleden ontmoette ik Robin Fransman in een Amsterdams hotel. Hij had het plan opgevat om een podcast te maken met Ewald Engelen, die er ook bij was, en kwam zijn idee bij mij pitchen. De inspiratie was het CNN-programma Crossfire, een roemruchte debatshow waarin rechts het opneemt tegen links. Fransman zou de ‘rechtse’ anchor worden, Engelen de ‘linkse’. Tijdens het eten, een geroosterde bloemkool (Engelen) en pasta (Fransman), leken de tegenstellingen mij echter mee te vallen; ze maakten zich beiden vooral druk over burgerlijke vrijheden en corona.

De podcast is er nooit van gekomen. Fransman (en Engelen) namen in het vaccinatiejaar 2021 een afslag die ik niet meer kon volgen. Waar hij in 2020 nog redelijke kritiek uitte op paniekerig regeringsbeleid, raakte hij in 2021 gefrustreerd over de mislukking van zijn HerstelNL-initiatief en ‘60-minsamenleving’, om uiteindelijk in de donkere poel van de antivaxbeweging te belanden. De ongevaccineerde Fransman, net als alle dorhouters van het eerste uur een vijftiger, overleed vorige week aan corona.

Robin Fransman zette de ‘drang en dwang’ van overheidsmaatregelen eendimensionaal tegenover de individuele (keuze)vrijheid. Daarmee was hij een van de vele liberalen die het vrijheidsbegrip in coronatijd verkeerd heeft uitgelegd, door deze uitsluitend als negatief, dus met de aan- of afwezigheid van beperkingen, te definiëren, en daarnaast het vrijheidsbegrip uitsluitend met individuele vrijheden in te vullen, terwijl de overheid tijdens een pandemie logischerwijs vooral nadenkt over groepsvrijheden.

Een liberaal zou moeten weten dat conflicterende vrijheden onvermijdelijk zijn, en juist de weging van die conflicterende vrijheden de werkelijke vrijheid in een samenleving bepaalt. Daarbij is het allereerst nodig om vast te stellen dat kwaliteit vóór kwantiteit gaat. Oftewel: een beperkt aantal kwalitatieve vrijheden, meestal vastgelegd in universele mensenrechten, gaat nu eenmaal vóór op de massa van allerlei secundaire vrijheden, die wellicht beter als opties of keuzemogelijkheden te omschrijven zijn.

Het cruciale element dat in het denken van veel (neo)liberalen ontbreekt, is dat er niet alleen een logische hiërarchie bestaat tussen vrijheden, maar dat deze hiërarchie de vrijheid zelfs versterkt. Zo kan een evenredige lockdown bevorderlijk zijn voor de vrijheid: als de vrijheid om te funshoppen of uit eten te gaan wordt ingeperkt, terwijl anderzijds de vrijheid om niet ernstig ziek te worden wordt versterkt, is de samenleving vrijer dan andersom.

Wanneer de individuele vrijheid wordt beperkt tot de verenigbaarheid daarvan met de vrijheid van allen, wordt het universele idee van vrijheid niet gereduceerd, maar gerealiseerd. Het beschermen van levenskansen voor iedereen is dus niets minder dan een consequente realisatie van het vrijheidsidee. Het tijdelijk opgeven van vrijheden die de vrijheid van anderen om te overleven bedreigen kan ongemakkelijk zijn, maar het is bepaald geen aanval op onze liberale orde.

De belangrijkste Nederlandse liberaal, premier Rutte, heeft zijn eigen liberalisme in coronatijden buitengewoon slecht onderzocht, en nog slechter verkocht. Door bij alle maatregelen met zichtbare tegenzin te zuchten over een ‘noodzakelijk kwaad’ of ‘onvermijdelijke beperking’ liet Rutte duidelijk merken dat hij liberalisme – net als Fransman – vooral als de totale vrijheid van het individu ziet. Terwijl het dus júíst liberaal (en verstandig) is om vrijheden te begrenzen, zodat de vrijheid van allen zo groot mogelijk is.

Het liberalisme is de aartsvijand van het populisme, en om de strijd met de populisten te winnen, moet het liberalisme weer populair worden. Daarbij zou het helpen wanneer liberalen zich beter verdiepen in hun eigen opvattingen, uit zelfbehoud, en om liberale keuzen met gepast zelfvertrouwen te kunnen verkopen.