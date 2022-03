Robert Serry, de eerste ambassadeur in Kyiv, koestert een sprankje hoop

Op 24 februari, de dag van de Russische inval in Oekraïne, heeft Robert Serry (72) de knop omgezet: hij is geen stille diplomaat meer. In 1992 werd hij de eerste Nederlandse ambassadeur in Kyiv. Hij werd er verliefd op een tolk die de moeder van een van zijn kinderen werd, zijn schoonouders wonen op twaalf hoog in Kyiv. Hij heeft er vrienden, een datsja aan de Dnipro, hij houdt van het land. ‘Nu meer dan ooit’, zegt hij als ik hem spreek in de lichte studeerkamer van zijn Wassenaarse huis, ‘door het ongelooflijke verzet dat Oekraïne biedt.’

De naam Oekraïne betekent letterlijk grensland, vertelt Serry. In de loop van de geschiedenis is het land telkens opnieuw verdeeld tussen Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Polen. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kreeg het de onafhankelijkheid in de schoot geworpen: een gloednieuwe staat, barstend van ambitie. De Nederlandse ambassade was eerst gevestigd in een hotel, kreeg daarna een prefab onderkomen, nog weer later werd een mooi gebouw betrokken. Serry hield de post tot 1996 en schreef een boek: Standplaats Oekraïne. Hij weet nog wat Isolde, zijn schoonmoeder, zei toen hij zich erover beklaagde dat hij terug moest naar het saaie Nederland. ‘Ach, geef ons een beetje van die Hollandse saaiheid.’

In zijn leven als diplomaat, in Oost-Europa maar ook in het Midden-Oosten als conflictbemiddelaar voor de VN, werkte Serry doorgaans achter de schermen. Nu Oekraïne wordt aangevallen, wil hij niet langer onzichtbaar zijn. Hij spreekt op manifestaties, zoals op de Dam in Amsterdam, en staat de media te woord. ‘In deze situatie moet je kiezen.’

Robert Serry met stiefdochter en zoon.

Zijn informatie komt van contacten binnen de regering in Oekraïne, van Oekraïense vrienden, van Russische experts die hij heeft leren kennen. Ook zijn kinderen Julia (35) en Jonas (23), net terug uit Polen van een mislukte poging om hun opa en oma te evacueren, zijn een voorname bron. Ze volgen dag en nacht sociale media uit Oekraïne, vooral via Telegram. Julia deelt en vertaalt, Jonas is van de strategische analyses.

Ondanks, of misschien juist dankzij al die informatie, is het alsof zich met Serry een eerste sprankje hoop aandient. Natuurlijk maakt hij zich grote zorgen om zijn schoonouders die weigeren hun land te verlaten ondanks dat hun vluchtroute was geregeld. Tegelijk koestert hij de gedachte dat het voor Rusland niet zo gaat als gewenst. ‘Ik merk dat ik vorige week nog bezorgder om hen was.’

Hoe dat komt? Hij legt een rapport uit februari van het European Institute of Peace op tafel. Russia-Ukraine: Dangerous Stalemate heet het – gevaarlijke patstelling. Resultaat van twee jaar gesprekken tussen experts uit Oekraïne en Rusland, door Serry gemodereerd, over een staakt het vuren in de Donbas, de regio in Oost-Oekraïne die onafhankelijkheid wil. Die experts geloofden niet in oorlog, omdat die desastreus zou uitpakken. Nu die oorlog toch is uitgebroken, beschouwen ze die als het ondenkbare dat toch gebeurde.

‘Dat geldt ook voor de Russen’, zegt Serry. ‘Dat stemt me een beetje optimistisch. De tijd is niet in het voordeel van Poetin. Zijn leger lijdt grote verliezen, er zijn logistieke problemen, de voorbereiding lijkt onvoldoende; we leren veel over de kracht van Poetins leger. Het wordt steeds moeilijker Kyiv te veroveren, de eis van regimewisseling lijkt hij te laten vallen. Maar eerst moeten beide kanten tot de conclusie komen dat verder vechten geen zin heeft. Dat punt is nog niet bereikt.’

Tegelijk, dat begrijpt Serry als rechtgeaarde diplomaat, moet Poetin een rechtvaardiging vinden voor zijn daden. Serry heeft daar gedachten over. Omdat een Navo-lidmaatschap voor Poetin onbespreekbaar is, moet Oekraïne perspectief krijgen op het lidmaatschap van de Europese Unie. ‘Dit kan een compromis zijn, u mag dit noteren.’ Over Krim en de Donbas moet dan later worden onderhandeld.

Zijn kinderen melden zich, Serry kijkt naar hen met trots. Dochter Julia werkt eigenlijk in de aandelenmarkt; haar volgers op Twitter waren verbijsterd toen ze ineens met een spervuur aan tweets over Oekraïne kwam. Zoon Jonas, uit Londen overgekomen: ‘Dit is de meest gedigitaliseerde oorlog die ooit is gevoerd.’

‘Ik ben niet optimistisch, maar koester een sprankje hoop’, zegt Serry als hij me uitlaat. ‘Wilt u dat heel voorzichtig opschrijven.’