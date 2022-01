Rob Goossens en Albert Verlinde zijn als Obi-Wan Kenobi en Darth Vader

Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij ben ik in Rob Goossens aan het veranderen. Het moet een gevolg zijn van een te langdurige blootstelling aan deze immer onberispelijk geklede mediajournalist, die de afgelopen week dag na dag de misstanden bij The Voice duidde. Ook als hij niet aan de desk stond bij RTL Boulevard was hij er, ingestraald via een videoverbinding en opgesierd met twee draadloze witte oordopjes. En ook als hij niet bij RTL Boulevard in de uitzending verscheen, was hij alsnog op televisie. Op maandagavond zat hij aan de bar bij VI Vandaag, druk te duiden. Misschien zat hij op nog wel bij meer televisieprogramma’s, of op de radio, of op andere plekken. In ieder geval in mijn hoofd, waar het blijkbaar goed toeven is.

Rob Goossens duidt het misbruikschandaal bij ‘The Voice of Holland’ bij ‘RTL Boulevard’. Beeld RTL Boulevard

De symptomen zijn duidelijk: ik voel een constante en onverklaarbare behoefte een coltrui aan te trekken; mijn stem wordt monotoner en sneller; ik kan plotseling eindeloze verhalen vertellen zonder adempauze te nemen; en een niet te stillen honger naar nieuws over Marco Borsato heeft zich meester van mij gemaakt. Uit mijn borstzak groeit een pochet. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat mijn vrouw zich moet opgeven voor Help, mijn man is Rob Goossens.

Een ander gevolg van het zowel professioneel als maniakaal volgen van het laatste nieuws rondom The Voice of Holland is dat de machtsverhoudingen tussen RTL Boulevard en Shownieuws me eindelijk helder worden. Aan de ene kant is daar Rob Goossens dus, de jonge hond van RTL Boulevard, en aan de andere kant mastodont Albert Verlinde. Onder Verlinde maakte Goossens een paar jaar geleden zijn eerste vlieguren bij het geflopte 6 Inside. In mei kreeg Goossens (die pas 31 is, dus wat dat betreft ga ik er nog op vooruit) een veeg uit de pan van zijn leermeester nadat hij in RTL Boulevard suggereerde dat zanger Tino Martin cocaïne gebruikte. Dat klopte niet en Goossens krabbelde wat terug. Niet voldoende, vond Albert Verlinde, die hem destijds in Shownieuws ‘gewoon ontzettend laf’ noemde.

Waarschijnlijk zat Goossens dus handenwrijvend voor de televisie toen Albert Verlinde in Shownieuws afgelopen week Humberto Tan op de brandende stapel van The Voice wilde gooien door de presentator met volledig ongefundeerde uitspraken te beschuldigen van Voice-achtig wangedrag.

Nadat Tan aangifte had gedaan, krabbelde Verlinde een dag later wat terug. Niet voldoende, volgens Goossens. Verlinde moet op zijn buik door het stof kruipen. Goossens deed in de uitzending van RTL Boulevard van dinsdag zelf een suggestie voor wat Verlinde zou moeten zeggen: ‘Ik heb gewoon een heel lelijke insinuatie gemaakt, dat had ik niet moeten doen. Ik ben een domme eikel.’

Dat had natuurlijk niets met welgemeend advies en alles met koelbloedige wraak te maken. De leermeester vernederd door de leerling.​​ De balans verschoven. Rob Goossens is Albert Verlinde voorbij. Obi-Wan Kenobi en Darth Vader. Hoe dat voor Goossens moet voelen, geen idee. Maar binnenkort kunt u het mij zelf vragen.