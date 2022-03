Rijke mensen zijn net arme mensen, al kunnen zij zich een gat in hun hand permitteren

Waarom doen rijke mensen domme dingen? Het is een harde vraag, maar we moeten ze stellen. Anders dreigen we rijken te miskennen. Dat zou zonde zijn.

Nu persifleer ik natuurlijk een uitgesproken maar nogal ongelukkige publieke opvatting: dat arme mensen domme dingen doen. Je weet wel, ze krijgen een uitkering en kopen een flatscreen. Dom als ze zijn, houden ze geen rekening met de lange termijn, meestal het overbruggen van de weken tot de volgende uitkeringsdag. De populairwetenschappelijke benadering van dit gedrag is dat schaarste de mentale bandbreedte van mensen aantast. En mocht u het nog niet weten: het IQ daalt wel 10 punten door armoede, ja echt!

Zeggen dat arme mensen domme dingen doen, is eigenlijk zeggen dat rijke mensen slimme dingen doen. Maar ook de welgestelde medeburger kan schaarste ervaren. Van tijd bijvoorbeeld. Hoe rijk we ook zijn, tijd hebben we nooit genoeg. Daar moet je dan het volste van het volste uithalen. Want we leven maar één keer en hoe zonde zou het zijn als je morgen onder de randstadrail terechtkomt? Live life to the fullest, of zoiets.

Schaarste aan tijd en een overvloed aan gejaagdheid doen echter rare dingen met mensen. Tijdens de overijverige zoektocht naar het goede rijke leven, blijken jonge stedelingen weleens tegen zichzelf aan te lopen. Ter afwending van de inzinking, zijn burnoutaankopen dan het gevolg: veelvuldig cappuccino’s van vier euro drinken om rust te vinden, eten bestellen om tijd te kopen en jezelf te belonen, de taxi nemen omdat het zo makkelijk is en jij zo moe bent en ‘s avonds onder de wol nog even een verwenaankoopje op je mobieltje aftikken.

Het helpt natuurlijk als de bankrekening het toelaat om allerlei zaken uit te besteden alsook beslissingen te nemen die je zonder een aanstormende burn-out niet zou nemen. Want ondanks dat burnoutaankopen een symptoom van krimpende mentale bandbreedte en verspilling van zuurverdiende centjes zijn, gaan young professionals er meestal niet financieel aan ten onder. Hoogstens sparen ze wat minder. En wanneer ze opgebrand zijn, is er de Ziektewet. Dankzij een mooi gevulde cv duurt de zoektocht naar een relaxtere baan nadien meestal niet al te lang.

In het geval van de armen is het een heel ander verhaal. Hun schaarste is geld, waardoor ze afhankelijk zijn van anderen. En daar waar iemand afhankelijk is van de bijstandsgunst, of in de VVD-hangmat ligt te luieren, is er een maatschappelijk verwachtingspatroon. Drie zaken zijn daarbij leidend: 1) zo snel als mogelijk aan de bak, want je handje omhoog houden is natuurlijk niet de bedoeling; 2) zolang je je handje omhoog houdt, moet je braaf ja knikken bij alles wat van je wordt gevraagd; 3) beperk je tot de aanschaf van het absoluut noodzakelijke, want je zou zomaar eens een geluksmomentje kunnen ervaren. Dat is niet de bedoeling

Moraal van het verhaal is dat stress ertoe leidt dat iedereen minder rationele beslissingen neemt. Of men dan uitgeperst huppelt van meeting naar congres, of van bijstandsconsulent naar voedselbank, doet er niet toe. Knel tussen gejaagdheid en verwachtingspatronen voert het gevoel dat je de nar van de samenleving bent de boventoon. Of je dan rijk, bijna rijk, arm of bijna arm bent, is irrelevant.

Wat wel relevant is, is dat elke nar voor even koning wil zijn. Dat maakt het narrendom draaglijker. De ene nar schaft dan een flatscreen aan, de andere nar besteedt honderden euro’s aan taxiritten en dure compensatiecappuccino’s.

Daarom neem ik met plezier mijn uitgesproken maar nogal ongelukkige opvatting terug: rijke mensen doen niet per se domme dingen. Het zijn net arme mensen, met het enige verschil dat zij zich een gat in hun hand kunnen permitteren zonder er maatschappelijk op afgerekend worden.

Het is alsnog wachten op de populairwetenschappelijke benadering van dit gedrag. Mogelijks wordt dat iets in de trant van: rijken worden wel 10 IQ punten dommer door stress, ja echt!

Alleen is nog even de vraag: dommer dan wie?

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.