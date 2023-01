Rijkdomsgrens? We kunnen beter een persoonlijk maximum aan vervuiling instellen

Huizen aan de Torenlaan in Blaricum. De Torenlaan is na de Konijnenlaan in Wassenaar en de Oranje Nassaulaan in Amsterdam de duurste straat van Nederland. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Democratie

Sander Schimmelpenninck noemt innovatie en efficiëntie als argumenten in zijn betoog voor een bestaansmaximum. Maar het gaat net zo goed over het beschermen van de democratie en zorgen dat niemand buitensporig veel macht heeft. Waarom is het normaal dat miljardairs grote mediakanalen als Twitter of een krant kunnen kopen, en daarmee het publieke debat naar hun visie kunnen vormen? Ook vinden de echt rijken toch veel vaker een luisterend oor bij politici dan Jan Modaal.

Dus een populist is niet een echte man van het volk als die voor het huidige ongelimiteerde kapitalisme is, maar net zo goed zijn politici geen echte democraat als ze voor de status quo zijn.

Thomas Berkhout Utrecht

Vervuilingspunten

In boeken, media en politiek is er steeds meer aandacht voor het instellen van een wettelijk maximumvermogen/-inkomen. Verschillende maximumbedragen worden genoemd: 2, 10 en 25 miljoen euro. Ik stel een andere benadering voor. Veel geld in de handen van één individu betekent direct dat die persoon veel meer dan gemiddeld producten koopt en daardoor ver boven het gemiddelde bijdraagt aan opwarming van de aarde, aan het bovenmatig gebruiken van grondstoffen, aan de achteruitgang van de biodiversiteit en aan de verslechtering van aarde, lucht en water. Dat moet aan banden gelegd worden – niet per se het geld zelf.

We kunnen beter een persoonlijk maximum aan vervuiling instellen. Ieder product krijgt een aantal ‘vervuilingspunten’ (duurzame producten minder). Ieder persoon mag – even voor het voorbeeld – per jaar 10.000 ‘vervuilingspunten’ spenderen; dat is ecologisch verantwoord, de aarde kan die vervuiling herstellen. De punten zijn niet overdraagbaar, sparen over jaren mag, wat je niet nodig hebt kun je tegen een vergoeding inleveren bij de overheid. Gevolg voor de rijken: al brandt het geld in je zakken, als je punten op zijn, kun je dit jaar niets meer kopen. Heel veel geld hebben levert je dus niets op.

Het kapitalistisch concept: ik heb het geld ervoor en kan dus kopen wat ik wil, moeten we achter ons laten. Radicaal consuminderen. Meer spullen laten repareren, auto delen, minder vlees eten, kosten allemaal minder ‘vervuilingspunten’.

Het winnen van een loterij wordt oninteressant, want meer dan je 10.000 ‘vervuilingspunten’ mag je toch niet uitgeven. En zo werken we allemaal toe naar ecologische ­voetafdrukken die de aarde aankan en overbruggen we de kloof tussen arm en rijk. En natuurlijk moeten we in gezamenlijkheid duizend problemen oplossen voor dit echt werkt.

Luc Meuwese Den Haag

Vermogensminimum

In de discussie over het vermogensmaximum valt mij op dat er steeds conclusies getrokken worden door de rijksten af te zetten tegen de armsten, terwijl de meeste mensen er gewoon tussenin zitten. Ik haal de statistiek van het CBS erbij: Vermogensbestanddelen per 1 procent-groep van het vermogen inclusief pensioenvermogen, 2020. In alle groepen haal ik het pensioenvermogen van het vermogen af, omdat ik de indruk heb dat alle artikelen exclusief dit vermogen zijn geschreven.

Alleen de rijkste 1 procent heeft een vermogen boven de 2,2 miljoen die door Ingrid Robeyns als grens is aangegeven. Neem ik de grens van Sander Schimmelpenninck, namelijk 25 miljoen, dan hebben we het (waarschijnlijk) maximaal over een 0,25 procent van de bevolking, omdat de mediaan in deze groep ‘maar’ 3,9 miljoen is. 0,25 procent, dat zijn ongeveer 20 duizend huishoudens. Ik heb er geen moeite mee indien deze groep om hun overtollige miljoenen fiscaal wat wordt achtervolgd, maar is dit echt de achterliggende oorzaak van sociale onrust? Lijkt mij niet.

Niet het grootkapitaal is het probleem, maar het kleinkapitaal: de 10 procent armsten hebben een gemiddeld ‘vermogen’ van minus 23.000 euro. Daar moeten we wat aan doen.

Herman Couperus Ermelo

Jaloeziebelasting

Met alle beschouwingen over een bestaansmaximum c.q. een bovengrens aan inkomen en bezit dat een individu zou mogen hebben, komen we niet tot een breed gedragen aanpak. Dit omdat deze direct zwart-wit als een jaloeziebelasting of communistenplafond zou worden weggezet.

De wel geaccepteerde aanpak bestaat echter al: de oplopende tarieven in het belastingschijvenstelsel. Die zou dan verder dan de huidige 50 procent moeten doorlopen; bijvoorbeeld tot 90 procent voor inkomsten boven de één miljoen per jaar.

De miljonairs die om die reden dan naar België of elders menen te moeten verhuizen, zijn opportunisten. Arm van geest, zonder moraal of solidariteit met het land dat ze rijk maakte.

Hans Mooren Aerdenhout

Maximumnorm

Natuurlijk hoort naast een minimumnorm een maximumnorm. Daartussen zit de ruimte die we dan onder meer ‘fatsoen’ en ‘maatschappelijke samenhang’ kunnen noemen. Iets meer gemeenschappelijks kan sowieso geen kwaad.

Ten aanzien van inkomen laten we ons leiden door aloude wijsheden, terug te vinden in bijvoorbeeld religies: zo is in de Bijbel 7 het ‘getal van de vólheid’. Dus: 7 x minimumloon = maximum maandinkomen.

Joop Bruins Veenendaal

Samenleving verbeteren

Rijke mensen willen geen belasting betalen over vermogen boven het bestaansmaximum, las ik in de ­column van Frank Kalshoven. Zo schreef hij: ‘Betrokkenen zullen hun vermogen boven deze grens liever in de fik steken dan afdragen aan de fiscus.’

Ik lees zijn analyses altijd graag, maar hier bleef ik even haken. Belasting is toch bedoeld om onze samenleving te laten draaien? Je kinderen krijgen onderwijs, het leger beschermt je land, er zijn dijken en wegen en het is relatief veilig.

Ik heb altijd gedacht dat belasting betalen het doel heeft om beschaving te kopen.Ik kan me toch niet indenken dat rijke mensen daar niet aan willen bijdragen en ik kan me nog minder voorstellen dat dat door journalisten als een vaststaand feit wordt opgeschreven. Dat is niet goed voor mijn toch al wankelende wereldbeeld.

En het klopt ook niet. Er zijn rijken die ­vragen om meer belasting te mogen betalen (zoals Millionaires for Humanity). Door ­genuanceerder over belastingmoraal te schrijven, wordt die misschien ook beter. En dan wordt de tijd ook rijp om grote vermogens echt aan te spreken om de samenleving te verbeteren.

Bert de Vos, Weert