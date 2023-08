Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je wordt

Veel lezers en scribenten van deze krant zullen op dit moment zijn weggezakt in een zomerse luiheid. Wij schenken onszelf nog eens in, stellen de parasol een beetje bij en leggen ons weer te rusten. Wat een rijkdom, wat wil een mens nog meer?

Die vraag stel ik vaak ambtshalve. Als openbaar aanklager bij het Functioneel Parket vervolg ik hoofdzakelijk vermogende personen die zich schuldig maken aan financiële criminaliteit zoals corruptie, belastingontduiking en andere vormen van fraude. Wat maakt dat deze welgestelde witteboordencriminelen nóg meer rijkdom willen en daarbij zover gaan dat zij een gevangenisstraf riskeren?

Over de auteur

Martin Lambregts is officier van justitie bij het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie gespecialiseerd in fraudezaken, en gastcolumnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Een antwoord op die vraag probeer ik soms te geven aan het slot van een requisitoir, het betoog van een officier van justitie ter terechtzitting dat altijd eindigt met een strafeis. Bij de onderbouwing van die eis kan het motief van de dader van belang zijn. Denk aan een dakloze arme stakker die uit honger een halfje volkoren jat. Het motief honger maakt de winkeldiefstal niet minder strafbaar maar wel invoelbaar, wat kan leiden tot een lagere straf. Witteboordencriminelen erkennen echter zelden iets verkeerd te hebben gedaan, laat staan dat zij onomwonden zeggen wat hen daarbij dreef. Hoe kom je daar dan achter?

De Griekse god Momus klaagde al dat de mens geen raampje in zijn borst heeft waardoor je kan zien wat er echt in hem omgaat. En advocaat-schrijver Abel Herzberg stelde terugblikkend op vijftig jaar advocatuur vast dat mensenkennis een illusie is: van de mensen weten we net zoveel als van de maan, alleen de voorkant, en eigenlijk nog minder.

Ondanks die onzekerheid bepleit ik regelmatig in de rechtszaal dat vermogende verdachten in fraudezaken in ieder geval moeten zijn gedreven door platte geldzucht, een motief dat geen genade verdient. Ze zaten er al warmpjes bij, maar het was ze nog niet warm genoeg.

Dat geldt ook voor u en mij. Ook wij zitten er warmpjes bij, los van eventuele hittegolven en bosbranden op ons vakantieadres. Want met een wettelijk minimum maandloon van zo’n 1.900 euro behoort u al tot de rijkste 5,3 procent op aarde volgens givingwhatwecan.org, een initiatief van de Australische filosoof Toby Ord. Als ik daar het salaris van een beginnend officier van justitie invul, blijkt 99 procent van de wereldbevolking minder te verdienen dan ik. Laten we daarom, terwijl we in deze zomerweken de gebraden haan uithangen, naast onze buikomvang ook ons klassenbewustzijn vergroten. De rijken der aarde, dat zijn ook wij.

Natuurlijk zijn daar nuanceringen op mogelijk. Want er zijn anderen die nóg meer verdienen en bovendien enorme vermogens hebben: de superrijken. En ondanks onze rijkdom komt spijtig genoeg ook in Nederland armoede voor. Zulke nuanceringen springen in het oog als de blik beperkt is tot de grenzen van de westerse wereld. De blik van de rechtgeaarde krantenlezer reikt natuurlijk verder. Die beziet de wereld als kosmopoliet en zal daarbij moeten vaststellen: wij leven in het Bloemendaal van de wereld. Stuk voor stuk overtreffen wij het gros van de wereld in rijkdom.

Helaas is het met rijkdom volgens Schopenhauer net als met zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je wordt. Daardoor is geldzucht ons niet vreemd, ondanks dat we wonen op de financiële Olympus. Zo zijn we bijvoorbeeld al gauw op ons pikkie getrapt als een collega verderop in het godendorp meer verdient. Niet verstandig, want volgens de wetenschap leidt een toename van inkomen voorbij een grens van 80 duizend euro bruto per jaar (tweemaal modaal) niet tot toenemend geluk. Wel verstandig is wat Seneca tweeduizend jaar geleden al adviseerde: laten we ons verheugen over wat we hebben.

Wie uit geldzucht zijn geluk of blanco strafblad opoffert, is dus niet goed wijs. Toch gebeurt dat op grote schaal. Hoe kan dat? Schopenhauer geeft als verklaring dat in het algemeen de wijzen door de eeuwen altijd hetzelfde hebben beweerd, en de dwazen, die altijd de overgrote meerderheid vormen, steeds hetzelfde hebben gedaan, namelijk het tegendeel.

Dat mag ons niet ontmoedigen ons vanuit onze comfortabele zomerstoel te verheffen tot de wijze minderheid. Door elkaar eraan te blijven herinneren: wat een rijkdom, wat hebben we het goed. Dat vergroot ons geluk en voorkomt aanvaringen met Vrouwe Justitia.