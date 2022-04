Rijen tanks, gevechtsvoertuigen en Amerikaanse soldaten op Hollandse grond – uiteraard is alles toeval

Oostwaarts gaat een truck beladen met humvees, breed en laag, de bekende silhouetten uit oorlogsfilms en uit de krant. Bij het haventerrein staan tanks in rij op goederenwagons. Daarachter opent zich een parkeerplaats met pantserwagens, patrouillewagens, vehikels van een vorm en uitrusting die je nooit zag. Gespierd en gedrongen wachten ze op transport, met het diepe geluid dat alleen Amerikaanse motoren maken. Bomvrij, op monstrueuze banden.

Dit is geen oefening, zegt majoor Van de Wiel een paar keer, ‘dit is echte inzet’. En in de kantine van het Nederlandse leger vertelt een soldaat dat niemand oorlog wil, maar dat het net als voetbal is: ‘Wie almaar traint, wil ook weleens een wedstrijd spelen’.

Het is de dag dat ik de krant ondersteboven op tafel leg om de oorlogsfoto’s niet te zien bij het ontbijt, een laffe daad. Ongeloof en onmacht; de landkaart van Oekraïne vult zich verder met de topografie van de dood.

En in een diepe haven ten oosten van Vlissingen levert een schip Amerikaans oorlogsmaterieel dat over de weg en het spoor naar Polen gaat. Voor een oefening.

Als bondgenoot helpt het Nederlandse leger met de overslag. Dat is maanden geleden al voorbereid, zegt majoor Van de Wiel, maar krijgt nu wel een andere lading. Hij is defensievoorlichter en verontschuldigt zich: vandaag weinig spektakel, gisteren hesen ze nog een tank hoog met een kraan. Toch is het sensationeel: die zee van humvees, Abram-tanks, Bradley-gevechtsvoertuigen. Mad Max-achtige vehikels waarvan zelfs de majoor de naam niet weet. De geur van olie en oorlog, Amerikanen in camouflagepak op Hollandse grond.

Elke dag is het gevecht te zien op televisie en in de krant: het ratelen van rupsbanden op asfalt, verspreide lijken. Laten we hopen dat deze spullen daar niet nodig zijn, zegt een van de soldaten in de kantine. Drie keer al was hij in Litouwen om te trainen, ‘maar we oefenen niet om het oefenen’.

Misschien dat Nederland z’n leger weer gaat waarderen, zegt hij ook. ‘De laatste tijd hoorde je toch veel: is defensie nog wel nodig? Nu blijkt dus van wel.’ Hij is monteur en ziet hier jaloersmakend materieel, en vertelt over de inzet tijdens de Zwarte Cross: met een tank als marketingstunt.

Het uitgestrekte haventerrein is nu Tijdelijk Militair Object, zwaarbewaakt, gegeseld door wind en regen, ‘infanteristenweer’, zeggen ze, druipnat. Het materieel komt aan per schip (‘van de overkant van de vijver’), wordt met honden doorzocht op explosieven, afgetankt, en gaat dan op transport. Honderd civiele trucks per dag nemen hun lading, het is ‘gastlandsteun’, zegt majoor Van de Wiel, een ‘Navo-taak’. Journalisten zijn welkom, vooral om de burgers te informeren. Die schrikken misschien van humvees op de snelweg, ‘we kregen al mailtjes van bezorgde mensen die dachten dat de Amerikanen kwamen’.

Mad Max-achtige vehikels in de haven van Vlissingen. Beeld Toine Heijmans

Over het water spoedt zich een fast raiding interception craft, en Nederlandse militairen patrouilleren in hun Amarok. De radio maakte een reportage in de stad, vroeg of de Vlissingers bang waren voor aanslagen, ach nee, zeiden ze, wij zijn een marinestad.

Dit heeft niks met oorlog in Oekraïne te maken, schreef het persbericht al, dit stond op de rol. Het 3rd Armored Brigade Combat Team uit Fort Carson, Colorado, komt naar Polen voor de oefening Defender22, en wordt in Vlissingen bijgestaan door de in Duitsland gelegerde 598th Transportation Brigade. En door Nederlandse militairen, waaronder verrassend veel reservisten.

Zelfs de Nederlandse commandant ter plekke is reservist: Jurriaan Geul, in het dagelijks leven bewindvoerder na een carrière van zestien jaar als bankier. Dit doet hij naast zijn werk, als oud-marinier.

Zijn kantoortje kijkt uit op een rij bomvaste voertuigen, ‘uiteraard gaan ze niet voor niks daarheen’. De operatie verloopt voortvarend. Uit alle havens die de Amerikanen konden kiezen, Rotterdam, Le Havre, Bremerhaven, kozen ze dit keer Vlissingen, dat is ook wat waard. Tweeduizend stuks materieel, er is een maand voor uitgetrokken, ‘maar als het moet, kan het uiteraard sneller’. Het is een vriendendienst, ‘wij zijn gastheer en zo voelt het ook’. Een kleine bijdrage, wie weet aan iets groots.

Dan gaat het luchtalarm – het is de eerste maandag van de maand. Het geluid blijft even hangen boven de humvees, de Bradley’s en de Mad Max-apparaten. Toeval, net als deze militaire operatie.

De dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, bekeek mijn oudste zoon zijn Instagram en vroeg of hij nu moest vechten. Defensie had hem als zeventienjarige net een brief gestuurd met de mededeling dat de dienstplicht nog bestaat.

Ook dat was toeval, uiteraard.