Rijden, rijden, rijden met Daniel Koerhuis van de zoefpartij

Daniel Koerhuis is een slimme kerel; econometrist die in Brussel en Luxemburg werkte aan de schuldsanering van Griekenland en Cyprus en de herstructurering van banken. Tegelijk brengt hij de dingen graag terug tot hun allersimpelste gedaante. Bij voorkeur in drievoud.

Onder Rutte III deed hij als VVD-Kamerlid de woningbouw. Zette een gele bouwhelm op en vatte de toestand samen: ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Nu hij verkeer en luchtvaart doet, gaat hij met dat dunne, lange lijf – levend uitroepteken naast voortrazend verkeer – langs de snelweg staan, wacht tot een vrachtauto passeert, steekt de duim omhoog en laat een foto maken: ‘rijden, rijden, rijden’. Daar komt geen communicatiebureau aan te pas. Al zit er een hele wereld van infrastructuur, grondaankoop en protesten achter.

De snelwegfoto waarmee Koerhuis zijn nieuwe portefeuille aankondigde.

Koerhuis, klaar om de handen uit de mouwen te steken. GeenStijl maakte een compilatie van vijftig Koerhuisfoto’s, want mensen worden er vrolijk van. Anderen worden boos, zien hem als zinnebeeld van bot VVD-simplisme: Nederland moet doorrijden! Hij zal het vandaag vaak herhalen. Grijnzend, want Koerhuis heeft plezier in z’n werk. ‘Ik wil de problemen van de mensen in het land oplossen.’

We gaan rijden. Koerhuis, anderhalve week bezig met de nieuwe portefeuille, zal de knelpunten laten zien. Zijn Duitse diesel is naar de garage, we gaan met de elektrische auto van zijn vrouw – Koerhuis heeft extra zonnepanelen op zijn huis gelegd om de auto met groene stroom op te laden. Wel een uitdaging. Op papier haalt de Leaf 240 kilometer, we hebben 250 kilometer voor de wielen.

Meteen na Raalte, waar hij woont met zijn gezin, komt het eerste knelpunt: de N35 tussen Zwolle en Twente. Koerhuis gebaart: ‘Veel te smal, dat voel je. Hier moet een verdiepte bak aangelegd, dan kan de woningbouw ook dichterbij komen. Overijssel smacht naar verbreding, maar links doet moeilijk, moeilijk.’ Dat zal hij vaker zeggen.

Koerhuis is een VVD’er van de buitendienst. ‘Huis en auto, daar moeten we goed voor zorgen’, zegt hij terwijl we richting polders rijden. Hij wijst op een rij knotwilgen in de verte. ‘Daar kan ik van genieten. Mooi toch? Wie zegt dat Nederland vol is, moet hier eens kijken.’ Dankzij hem staat Flevoland op de kaart als plek voor 100 duizend woningen.

Daniel Koerhuis: ‘De VVD is in transitie.’

We passeren een volgende bottleneck, de N50 richting Emmeloord en dan de N307. Rotonden, stoplichten, bruggetjes, korte invoegstroken, krappe lussen, daar let hij op. ‘Nederland moet doorrijden.’

Bij vliegveld Lelystad is alles rustig, dat mag wat Koerhuis betreft niet te lang duren. Lelystad moet open. Natuurlijk! ‘Trek het plastic van de banken, steek de stekkers in de wanddozen en gaan! De mensen snakken naar de zon. Anders vertrekken ze vanaf Luik of Düsseldorf.’

Tijd voor een snellader. Koerhuis weet er een, bij Almere. Terwijl de auto aan het snoer hangt, stellen we vast dat elektrische rijders niet simpel naar de Hajé takeaway kunnen voor goede koffie. Aandachtspunt!

Op naar de A27 bij Amelisweerd, mogelijk struikelblok in de coalitie. Prachtig landgoed, weet Koerhuis: ‘Gaan we niet aan komen. Je hebt het over een verbreding van 15 meter.’ En de te kappen bomen, ‘meer een soort struiken’, worden gecompenseerd. Hij gebaart: ‘Twee keer twee banen en de andere kant op zes. Dat loopt vast.’ Lachend: ‘Hoef je geen econometrist voor te zijn.’

Koerhuis bij Amelisweerd: 'Twee keer twee banen, dat loopt vast.'

Dat vindt hij het gekke van links. Daar willen ze asielzoekers. Maar als je dan, ook voor hen, huizen en wegen bouwt, wordt het ineens lastig.

Vasthouden aan 130 kilometer? Heel belangrijk! ‘Zodra het voor de stikstof kan, moet dat terug.’ Intussen rijden we de hele rit met een gangetje van 90 kilometer. Soms gaat de kachel uit om stroom te sparen. Nog eens opladen, nu langs de A12 naar Arnhem; het tankstation heeft één snellader. Weer een aandachtspunt. Doorrijden en elektrisch gaan niet vanzelfsprekend samen.

Of al die wegwerkzaamheden nodig zijn, nu er veel thuis wordt gewerkt? ‘Tuurlijk wel’, vindt Koerhuis. ‘In september was de filedruk hoger dan voor corona.’

Toch, de vroempartij wil hij de VVD niet meer noemen. ‘We zijn in transitie. Zoefpartij misschien? Dat geluid van elektrisch rijden. Vroem en zoef, voorlopig.’

Hij hoort collega’s weleens klagen dat Kamerwerk beknellend is. Snapt hij niet. ‘Dertien jaar was ik ambtenaar. Dit is een bevrijding.’