Richt een Europees fonds op om de kosten van de Oekraïne-crisis te financieren

Eind deze week zullen de regeringsleiders van de EU elkaar in Brussel ontmoeten. De agenda wordt gedomineerd door defensie, veiligheid en de energietransitie. Op donderdag zal de Amerikaanse president Joe Biden de Europese top bijwonen om de Russische invasie van Oekraïne te bespreken en de mogelijkheden voor versterking van de trans-Atlantische samenwerking. Een unicum voor een Amerikaanse president.

Hoewel het niet expliciet op de agenda staat, ligt het voor de hand dat de Europese leiders ook praten over de wijze waarop de Oekraïne-crisis moet worden gefinancierd. Tijdens de informele top in Versailles twee weken geleden drong de Italiaanse premier Mario Draghi daar al op aan. Om de defensie-uitgaven van de EU-lidstaten te verhogen en sneller onafhankelijk te worden van Russisch gas, is volgens de voormalige president van de Europese Centrale Bank de komende jaren naar schatting 2.000 miljard euro nodig.

Strenge handhaving

Tijdens een lezing begin deze maand in Maastricht, pleitte minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) nog voor een strenge handhaving van de Europese begrotingsregels. Volgens die regels mag het begrotingstekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product bedragen en de staatsschuld niet meer dan 60 procent. Kaag zei in Maastricht dat het gewoon een kwestie is van ‘slimmere’ keuzen maken in de begroting. Daarmee doelt ze waarschijnlijk op de praktijk van dit kabinet om gebruik te maken van ‘fondsen’ en structurele uitgaven als ‘incidenteel’ aan te merken, zodat ze buiten de norm van de Economische en Monetaire Unie (EMU) blijven.

Financiële markten zien de financiële chicanes van Nederland door de vingers, omdat ons land nu nog een lage staatsschuld heeft. Ook de aankondiging van de Duitse regering dat zij dit jaar 100 miljard euro extra aan defensie zal uitgeven, leidde niet tot nervositeit op de financiële markten. Het probleem is dat een aantal euro-landen een minder gunstige uitgangspositie hebben. De oorlog in Oekraïne plaatst deze landen niet alleen voor hogere uitgaven voor defensie en de groene transitie, maar ook voor hogere financieringslasten door de stijgende rente.

De meest voor de hand liggende oplossing is om, net als tijdens de coronapandemie, een speciaal Europees fonds op te richten om daaruit de extra uitgaven te financieren die voortvloeien uit de oorlog in Oekraïne. Voor het coronaherstelfonds leende de Europese Commissie namens de lidstaten bijna 800 miljard euro op de kapitaalmarkt. De helft daarvan gaat naar de lidstaten in de vorm van subsidies en de andere helft in de vorm van leningen.

Het alternatief is dat de Europese Centrale Bank (ECB) het opkoopprogramma voor staatsobligaties niet afbouwt, maar in stand houdt. Sinds de ECB op 10 maart aankondigde het opkoopprogramma versneld af te willen bouwen, is de rente op Italiaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar gestegen tot 2 procent. De rente op Duitse staatsobligaties met dezelfde looptijd ligt ruim 1,5 procent lager. Door het opkoopprogramma te continueren, zal de rente op Italiaanse en Griekse staatsobligaties weer dalen. Een nadeel van het opkoopprogramma is dat er geen controle is op de uitgaven van de lidstaten.

Russisch recordoverschot

Dankzij de fors gestegen energieprijzen had Rusland afgelopen februari een recordoverschot op de betalingsbalans van 20 miljard dollar. Door Russisch gas te blijven kopen, ondermijnt de EU de effectiviteit van haar eigen sancties en duurt de oorlog langer dan noodzakelijk is. Volgens negen Duitse economen zou de Duitse economie met 2 procent krimpen als Duitsland Russisch olie en gas zou afzweren – het equivalent van een gemiddelde recessie (het ligt voor de hand dat de gevolgen van een olie- en gasboycot voor Italië van eenzelfde orde van grootte zijn). Dat is stevig maar niet onoverkomelijk.

Uit het nieuw op te richten Europese fonds zouden de kosten van de vluchtelingencrisis, de versnelling van de groene transitie en de militaire hulp aan Oekraïne kunnen worden gefinancierd. Het fonds zou ook moeten worden gebruikt om huishoudens en ondernemingen te compenseren die onevenredig zwaar worden getroffen door de hoge energiekosten. Zo’n fonds kan voorkomen dat de eurozone net als tien jaar geleden in een schuldencrisis belandt.

De Duitse regering van Olaf Scholz heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat er geen nieuw Europees herstelfonds komt. Maar Scholz heeft laten zien geen dogmaticus te zijn en van standpunt te kunnen veranderen als de omstandigheden dat vergen. De vraag is of de Nederlandse regering dat ook kan.

Heleen Mees is econoom en schrijft wekelijks een wisselcolumn met Marcia Luijten.