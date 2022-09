Revolutie in het stikstofbeleid begon niet op trekkers

Boeren halen hun protestvlaggen weer uit de lantaarnpalen. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Sander Schimmelpenninck schetst een buitengewoon karikaturaal beeld van ‘het platteland’ dat door ‘extreem-rechts’ zou zijn overgenomen. ‘Van een tegenbeweging ontbreekt ieder spoor’, schrijft hij (Ten eerste, 12/9).

Daarbij ziet hij echter over het hoofd dat de revolutionaire verandering van het stikstofbeleid is afgedwongen door lokale actiegroepen, zoals Werkgroep Behoud de Peel (Deurne), Mobilisation for the Environment (Nijmegen), Vereniging Behoud de Parel (Grubbenvorst) en Natuurbeschermingswacht (Meppel). Deze organisaties wonnen hun rechtszaken bij de Raad van State, de overheid is nu gedwongen een veel strenger stikstofbeleid te voeren.

Uit de websites van deze organisaties blijkt wel hoe goed zij zijn geïnformeerd over de juridische achtergronden en de wetenschappelijke aspecten van het stikstofbeleid, waardoor zij hun rechtszaken weten te winnen.

Daardoor ontstaat een heel ander beeld dan dat van Schimmelpenninck: de echte revolutie tegen het stikstofbeleid begon op het platteland, niet met ‘trekkers en vlaggen’, maar met gewonnen rechtszaken.

Klaas Rozemond, Amsterdam

Gelukzoekers

Harde woorden gebruikt Sander Schimmelpenninck in zijn column waarin hij terecht ongegeneerd discriminerend gedrag bekritiseert. Als hij schrijft dat dit gedrag vooral op het platteland aangetroffen wordt, maakt hij zich overigens wel schuldig aan Randstedelijk discriminatiegedrag, maar dat terzijde.

Wat mij aansprak, was zijn kritiek op dommeriken die gelukzoekers veroordelen, mensen die uitzichtsloze omstandigheden ontvluchten.

Het Wilde Westen van ons land heeft veel politieke en economische vluchtelingen langs zien komen. In de 16de en 17de eeuw kwamen ze bijvoorbeeld uit het tegenwoordige België, daarna uit Frankrijk. Rond 1900 ontvluchtten horden mensen de armoe in Groningen, Friesland, Drenthe of Brabant.

Weer zestig jaar later kwamen Turken en Marokkanen in het territorium van Schimmelpenninck. Zoals overal in de wereld was het in Nederland een voortdurend komen en gaan. ‘Dé Nederlander bestaat niet’, zei koningin Máxima (toen nog prinses) jaren geleden, maar zou ze toen geweten hebben waar Albergen ligt?

Mensen die gelukzoekers veroordelen, veroordelen zichzelf. Mensen zijn gelukzoekers. Levenslang zoeken ze het geluk en ontvluchten de pijn. Dom dat wat wezenlijk is aan onze natuur, zo ongegeneerd te veroordelen.

Onze voorouders zochten het geluk al in tijden toen Ter Apel nog onbereikbaar was, omdat die plaats omgeven was door drassig veen. Mensen komen en gaan, zolang er leven is, want het leven is een voortdurend komen en gaan.

Fons van Wanroij, Bedum

Slapeloze nachten

Premier Rutte gaf tijdens zijn wekelijke persconferentie aan dat het niet vol te houden is ‘om dit jaar niets te doen’ gezien de enorm gestegen prijzen voor energie en boodschappen. Wat maandenlang onmogelijk leek, is dat opeens niet meer. Goed nieuws voor al die mensen die ’s nachts geen oog dicht doen door hun geldzorgen.

Maar wat, dat horen we pas op Prinsjesdag. Waaruit opnieuw blijkt dat het belang van de eigen pr van dit kabinet boven het belang van hun kiezers gaat. Nog een paar slapeloze nachten voor de achterban weegt blijkbaar niet op tegen alle media-aandacht die dit goede nieuws op de derde dinsdag van september ongetwijfeld krijgt.

Peter Don, Heemstede

Auto’s

Verbaasd heb ik gekeken naar de stoet auto’s die de overleden Elizabeth II door Schotland reed. Toen ze koningin werd, zou deze stoet uit louter Engelse auto’s hebben bestaan. Nu werd haar kist vervoerd in een Mercedes, een Duitse auto. Erachter vier auto’s die in Engeland gemaakt worden, maar waarvan de eigenaren Duits en Indiaas zijn. Met op het eind weer een Duitse auto. 70 jaar verval en valse trots is wat ik zag.

Frans Kamps, Amersfoort

Pensioenen

Nu beleggen de pensioenfondsen naar beste weten; dat gaat soms wel goed, soms minder. Na de invoering van de nieuwe pensioenwet zullen speculanten hun slag slaan.

Ik gok op 15 jaar. Dan zal een parlementaire enquête ingaan op de vraag ‘wie verkwanselde ‘onze’ pensioenen?’ Het pensioenstelsel van Nederland, dat andere landen ooit het beste stelsel van de wereld vonden. Wederom een speculatie, nu over de antwoorden: van ‘niet meer weten’ tot ‘spijt dat het inzicht ontbrak hoe de nieuwe wet zou uitwerken’ en ‘een simpele herziening van het begrip rekenrente had ook gekund’.

Hup, wetgevers, laat deze wet - en andere wetten - geen crisissituatie worden.

Els Pet, Den Haag

Museumbezoek

De musea klagen over gebrek aan bezoekers, maar zijn zelf mede de oorzaak van het teruglopende bezoek.

Kennelijk is het ruim vooraf reserveren van een tijdslot, zoals tijdens corona gebruikelijk was, goed bevallen. Zo goed, dat veel musea dit vooraf reserveren nog steeds hanteren.

Het weer, de beschikbaarheid van een moment van vrije tijd en het ‘ervoor in de stemming zijn’, zijn vaak bepalend voor de keuze van het moment om een museum te bezoeken. Het wegnemen van de drempel van het reserveren van een tijdslot zal zeker helpen de bezoekersaantallen weer op te vijzelen.

Peter van Ooijen, Amsterdam

Paternalisme

De afgelopen jaren bezocht ik regelmatig Nederlandse musea ( V, 9/9). Daarbij stelde ik vast dat ik, in teksten die het tentoongestelde begeleiden, steeds vaker wordt aangesproken als een slecht geïnformeerd mens met bedenkelijke normen en waarden. Musea zijn zich er blijkbaar niet van bewust dat ze zich zo bezondigen aan het zelfde soort paternalisme dat kolonialisme en onderdrukking van vrouwen, arbeiders en minderheden kenmerkt(e).

Peter de Leeuw, Leiden

Desigual

Smaken verschillen. Daarom vind ik het onderzoek-met-tegenzin en de conclusie van Margot C. Pol in het artikel ‘Wie is toch die vrouw die Desigual draagt?’ beledigend. Haar conclusie is dat dit merk de perfecte kleding is voor wie kleding niet zo belangrijk vindt.

Wat een onzin. Deze kleding is niet de smaak van de schrijfster, maar gelukkig wel van die van vele anderen. Wie is de vrouw die Desigual draagt? Dat zijn zelfbewuste vrouwen, onder wie ik, die soms (of vaak) zin hebben om zich met vrolijke kleding te onderscheiden van de grijze massa.

Annelieke Pinckaers, Gouda