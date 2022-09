Representatieve vertegenwoordiging is een geweldig concept, voor het politieke bedrijf. Voor de kunsten slaat het nergens op

Beweren dat de kwestie me uit de slaap houdt zou overdreven zijn, interessant is ze wat mij betreft wel. Al een tijdje woedt in de culturele wereld een debat over de vraag of prijzen genderneutraal zouden moeten zijn. Dienen vrouwelijke makers nog steeds een speciale vrouwenprijs, mannelijke makers een speciale mannenprijs te krijgen? Of is dat onderscheid hopeloos achterhaald?

De discussie begon vorig jaar, toen bleek dat het Nederlands Film Festival de aparte Gouden Kalveren voor mannelijke en vrouwelijke makers en acteurs op een achternamiddag had afgeschaft. ‘We willen prestaties niet op basis van man of vrouw beoordelen’, verklaarde de directeur in de Volkskrant, ‘maar op vakmanschap. Dit sluit aan bij het feit dat mensen niet altijd als man of vrouw aangesproken willen worden, maar als wie ze zijn.’ Woedende reacties (‘Het is om van te kotsen!’) waren het gevolg.

Onhoudbaar onderscheid?

Maar zie. Komende zondag vindt de feestelijke uitreiking plaats van de Louis d’Or en de Theo d’Or, de grote toneelprijzen. Dikke kans, las ik deze week in dagblad Trouw, dat die voor het allerlaatst in deze vorm bestaan – bestemd voor respectievelijk de beste mannelijke en idem vrouwelijke hoofdrol. ‘Als jury en organisatie voelen we aan dat we íets moeten’, zei de juryvoorzitter eerder tegen AD. Dus gaf brancheorganisatie VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) een bureau de opdracht om uit te zoeken of dat onderscheid nog wel houdbaar is. Vorige maand verscheen een stevig rapport vol aanbevelingen, later dit jaar neemt de club een besluit. Vermoedelijke uitkomst: zo kan het niet langer.

Vooropgesteld, er valt heus wat in te brengen tegen deze nieuwste stap in het streven naar wat in jargon ‘genderinclusie’ heet. Bijvoorbeeld dat vrouwen dikwijls het nakijken hebben als er géén aparte prijzen (meer) zijn. Zie de Gouden Kalveren, die vorig jaar prompt alleen naar mannen gingen. Zie Vlaanderen, waar met de filmprijzen hetzelfde gebeurde. Ook daar, begrijp ik, viel geen enkele vrouw in de prijzen. En zie hoe het in het land der letteren toegaat. Bijna alle prijzen kunnen al sinds mensenheugenis bij zowel mannelijke als vrouwelijke schrijvers terechtkomen, toch zijn vrouwelijke laureaten er ver in de minderheid. (In de beeldende en de meeste andere kunsten is de situatie volgens mij niet veel rooskleuriger.)

Maar hoe verdrietig dit ook mag zijn, genderneutrale prijzen verdienen principieel de voorkeur. Aparte prijzen houden de apartheid in stand. Het hoort te gaan, nietwaar, om wát je maakt, schept of neerzet. Gender, kleur, afkomst of geaardheid zouden in de appreciatie daarvan geen enkele rol mogen spelen.

Bliksemafleider

Op dit punt, wil ik maar zeggen, geef ik de genderneutralen graag gelijk. Beetje spijtig is wel dat alléén de prijzen veranderen volgens menigeen niet genoeg is. In dat rapport in opdracht van de VSCD staat bijvoorbeeld: ‘We willen ervoor waken dat de discussie over het gebrek aan inclusie bij de prijzen zal dienen als een bliksemafleider voor een veel grotere opgave: het gebrek aan inclusie in het veld. Die opgave valt alleen aan te pakken door niet alleen te kijken naar de prijzen, maar des te meer naar de systemen en procedures die aan de prijzen voorafgaan.’ En: ‘Veel van de mensen die we spreken zeggen dat gender een belangrijk onderwerp is, maar hoe zit het eigen[lijk] met de representatie van mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond en van mensen met een beperking?’

Ik heb me er in dit hoekje vaker over verbaasd: vanwaar toch dat malle verlangen naar ‘representatie’ in de culturele wereld? Waar staat geschreven dat het publiek niets liever wil dan zichzelve terugzien in de kunstvorm die het tot zich neemt? En vooral: wie schiet er wat mee op als wij ons allemaal netjes afgespiegeld weten?

Representatieve vertegenwoordiging is een geweldig concept – voor het politieke bedrijf, welteverstaan. Voor de kunsten slaat het nergens op. En een wereld waarin gender, kleur, afkomst of geaardheid geen enkele rol spelen brengt het zeker niet dichterbij.