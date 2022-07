Renze Klamer opende een interessant journalistiek offensiefje tegen fraude in de zorg

Voor de een is het een nachtmerrie, de ander begint er zijn nieuwe latenight-talkshow mee. Voormalig VVD-bewindsman Fred Teeven, de mediagenieke (want prototypische) melkveehouder Dolf Heikoop en programmamaker annex provocateur in perifere kwesties Maxim Hartman aan één tafel. De nachtmerrie nam dinsdag stoffelijke vormen aan bij Renze Klamer, die deze week debuteert als praatshowgastheer bij RTL4. Laten we reuring veroorzaken, dat zet onze Renze op de kaart, moet de redactie hebben gedacht. Een streven waaraan de drie gasten, hun mening brullend over het boerenprotest, ruimschoot voldeden.

Renze Klamer in de tweede aflvering van zijn latenightshow Renze bij RTL4. Beeld RTL4

Op decibellen won Heikoop, op inhoudelijkheid Teeven (‘Het overleg had beter gekund’), Hartman op jennen: ‘Boeren mogen niet door, je moet je laten omscholen’, zei hij tegen de melkveehouder. Het verhaal van de keurige D66-burgemeester van Deventer Ron König over de perikelen rondom de blokkade van een distributiecentrum ging verloren in het verbale kooigevecht van zijn tafelgenoten – hoewel ook de beste luisteraar er geen nieuwe inzichten in zou ontdekken.

Hoog spel van de redactie om juist drie brulboeien als sirenen te laten optreden, omdat er nog altijd een publiek is voor serieuze informatie. Een publiek dat bij show openers als deze met de oren dichtgedrukt wegrent. Wie desalniettemin bleef kijken, zag Klamer een interessant journalistiek offensiefje openen tegen fraude in de zorg.

In een item dat vagelijk deed denken aan de manier waarop Arjen Lubach vermeend onrecht in luttele minuten fileert, legde Klamer uit dat iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel laat inschrijven met een zorgbedrijf als hulpverlener aan de slag kan. Wie een snackbar wil openen heeft diploma’s nodig, de oprichter van een zorgbedrijf kan zelfs zonder zwemdiploma aan het werk. Alleen de oplichter die het heel bont maakt, loopt het risico onterecht geïnde declaraties te moeten terugbetalen. ‘Risicoloos frauderen’, noemde een van de deskundige gasten het.

Er verdwijnen miljarden in de zakken van oplichters, geld dat niet wordt besteed aan de bewoners van zorginstellingen voor wie het is bestemd. In de vier weken dat zijn avondshow deze zomer is geprogrammeerd wil Klamer tegen dergelijke misstanden ten strijde trekken. Een lovenswaardig initiatief, met naar te vrezen valt ingebouwde teleurstellingsgarantie.

Het laatste item van Renze was voor Maxim Hartman. Op zijn Instagramaccount (60 duizend volgers) fulmineert die tegen ‘de overmaat aan make-up’, de ‘troep waarmee vrouwen hun muil ondersmeren’. Met name de verzinnebeelding van die misstand, influencer Nikkie Tutorials, moet het bij Hartman ontgelden. ‘Ze ziet eruit als een ordinaire Poolse hoer.’ Het verbaasde Klamer hogelijk hoe Hartman tekeer ging: ‘Je kunt je woorden toch wel zorgvuldiger kiezen?’ Daar had Hartman geen behoefte aan: ‘Waar staat dat ik redelijk moet zijn?’

De relevante vraag in deze kwestie kwam nota bene van Fred Teeven: ‘Is dit niet een verdienmodelletje?’ Kwetsende veronderstelling, vond Hartman.

Klamer concludeerde dat ‘ik je toch iets beter heb leren kennen’. Zou het?