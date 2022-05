Renate Rubinstein was een columnist zoals ik die nooit meer ben tegengekomen

De tweedelige televisiefilm Tamar over Renate Rubinstein, die woensdagavond en donderdagavond op NPO2 wordt uitgezonden, moet u beslist gaan zien. Regisseur David de Jongh heeft er hard aan gewerkt en er een mooie film van gemaakt.

Renate Rubinstein (1929-1990) was een columnist, zoals ik die nooit meer ben tegengekomen. Zijn had drie passies: mannen (de liefde), stukjes schrijven en politiek – in die volgorde. Inderdaad was praten bij haar discussiëren. Over alles en nog wat ging ze tegen je in, tot je erbij neerviel. Zei je iets dat haar niet beviel, dan werd je geëxcommuniceerd, maar even zo goed was je een maand later, zonder aanleiding, weer in genade aangenomen. Ze heeft onaardig over me geschreven, maar ook een paar keer heel aardig.

In de tijd dat ik met Jop Pannenkoek een pand bewoonde – hij boven, ik beneden – kwam zij weleens bij ons eten, want Jop kon goed koken. Jop kon ook piano spelen en Renate kon grappig dansen, maar het best kon ze praten. Ik deed wel eens een wedstrijdje met haar wie het minst Joods was. We hadden allebei een Joodse vader en een niet-Joodse moeder. De mijne heette Hamstra, een de hare heette Hamm. Koosjere ham waren we. ‘Maar’, zei ik, ‘jouw moeder is een Duitse en in het Duits is ham ‘Schinken’. In de buurt van de Eifel schijnt Hamm zoiets te betekenen als ‘dijk’. Je kon erg met haar lachen. In deze tijd, waarin de basisregels voor ironie nauwelijks meer begrepen worden, zou ze het wel moeilijk hebben.

Twee keer heb ik slaande ruzie met haar gehad. De eerste keer was toen ik voor Vrij Nederland de filosoof Jaap van Heerden ging interviewen, van wie zij enige tijd daarvoor was gescheiden. VN plaatste toen het interview èn de Tamar-column op dezelfde pagina. Onmiddellijk reed zij in haar mobiel naar de redactie op de Raamgracht, waar al bij haar entree de ramen uit de sponningen vlogen.

De tweede keer ging uiteraard over Weinreb, de wonderrebbe die beweerde met zijn lijsten vele Joden te hebben gered. Tenslotte bleek hij een ordinaire oplichter die zich had verrijkt aan het leed van vervolgden. Zij redigeerde zijn boeken en bleef achter Weinreb staan, zelfs toen onderzoek uitwees dat Weinreb ook haar had bedrogen. In de film van De Jongh zit trouwens de onlangs overleden Igor Cornelissen, die net doet alsof hij Weinreb doorhad. Maar dat klopt niet. Cornelissen was een gelovige vanaf het begin. Willem Frederik Hermans, die als een van de eersten het bedrog wel doorzag, noemde hem een ‘sukkelachtige Weinreb-aanbidder’. De Weinreb-affaire brak Renates reputatie en misschien ook haar gezondheid.

Haar tragedie is dat zij gevoelens van trouw en solidariteit die zij haar hele leven had nagestreefd uiteindelijk projecteerde op een iemand die een oplichter bleek te zijn. De pauze die ze vroeg om alles nog eens te beschouwen, duurde haar verdere leven. Dat zij daarna überhaupt nog stukjes van waarde heeft kunnen schrijven, is niettemin bewonderenswaardig. Lichamelijk zwak schreef ze in tegen een muur van wantrouwen. Nooit meer over Weinreb of politiek, maar vooral over zichzelf, een onderwerp waarin zij onovertroffen was. Haar voorbeeld Carry van Bruggen, aan wie zij de boektitel Hedendaags feminisme ontleende, zei eens: ‘Wijsheid is de vijand van de levensdrift.’ Dat is in de Weinreb-zaak in allerlei opzichten heel erg op Renate van toepassing.

Een omissie in de film is haar verhouding met Hugo Brandt Corstius (1935-2014). Als columnist was hij een veelkoppig monster, die onder verschillende pseudoniemen schreef in verschillende kranten – onder meer als Stoker op de voorpagina van deze krant. Nadat zij het met hem had uitgemaakt, bleef hij haar bestoken, zelfs met anonieme telefoontjes. In VN begon hij tegen haar schrijven, een potsierlijke manier om haar aandacht te verkrijgen. Uiteindelijk maakte hij haar uit voor antisemiet, wat erop duidde dat hijzelf mesjogge was geworden. De kwestie had allerlei repercussies, binnen en buiten VN, maar in de film zie je daar niets van terug.

Aan het eind van haar leven heb ik nog even aan haar ziekbed gezeten, waar zij werd verzorgd door haar lieve neef Maurits, voor wie het leven in al zijn kwaadaardigheid dezelfde ziekte heeft toebedacht als die waaraan Renate is gestorven. Tegenwoordig fiets ik dagelijks door de straat waar Renate met haar uit Berlijn gevluchte familie kwam wonen. Nummer 43. Als ik een hoed had, zou ik hem afnemen, al wil de gedachte aan Weinreb mij daarvan wel eens weerhouden.

Duim bij het zien van de film voor biograaf Hans Goedkoop. Hij bezit een enorm archief, maar het schiet niet op en wat ik tot dusver van hem heb gelezen, heeft nog geen grote indruk op mij gemaakt.