Remko Pasveer is dit WK niet de eerste doelman van het Nederlands elftal. Hij kreeg weliswaar rugnummer 1, maar op een persconferentie legde Louis van Gaal uit dat hij de rugnummers ‘op basis van leeftijd’ had uitgedeeld. Remko Pasveer is de oudste, dus die krijgt nummer 1. Logisch. Behalve dat Jurriën Timber nummer 2 kreeg, en die is 21.

Toch is Van Gaal iets op het spoor. Voor wie Remko Pasveer even niet zo vlug op het netvlies heeft: hij is de doelman van Ajax en heeft lang grijs haar dat altijd in een knot boven op zijn hoofd zit. Ook zijn baard is grijs, net als zijn wenkbrauwen. Zijn ogen zijn grijsblauw, maar eigenlijk zijn die ook grijs. Officieel is Remko Pasveer net 39 geworden, maar ik vertrouw het niet helemaal. ‘Hoe kan het’, vroeg ik een vriendin, ‘dat Remko Pasveer jonger is dan wij?’ Ze had er geen antwoord op, behalve: ‘Het kan niet.’

Klopt, het kan ook niet. Tenminste, niet als we ervan uitgaan dat Remko Pasveer sterfelijk is. En dat betwijfel ik. Na hem uitgebreid bestudeerd te hebben, ben ik vrij zeker dat Remko Pasveer niet een mens is, maar een eeuwige entiteit met menselijke eigenschappen. Remko Pasveer is ouder dan de tijd, maar jonger dan wij allemaal. En alleen Louis van Gaal snapt dat, vandaar nummer 1.

Ook is Pasveer heel veel mensen ineen: een doelman die op latere leeftijd tot wasdom komt; een vrouw van begin zestig die een opvanghuis voor ontspoorde jongeren bestiert; een architect die nooit interviews geeft; een softwareontwikkelaar die met vervroegd pensioen is gegaan en nu yogaretraites op Ibiza organiseert; een tovenaar die eerst de Balrog heeft bedwongen en het daarna in Erumas opnam tegen Saruman.

Drie keer zag ik bewijs van bovenmenselijkheid van De Entiteit Die We Remko Pasveer Noemen. De eerste keer stond hij oog in oog met Erling Haaland, de supervoetballer die nooit werd geboren, maar ontworpen is door de CIA. Haaland scoort altijd en overal, behalve toen hij Remko Pasveer tegenkwam. De tweede keer was toen hij een interview gaf en een witte coltrui droeg, met daaroverheen een colbert dat leek gemaakt van de vloerbedekking van een veerboot (of wellicht was ontworpen door elfen).

Het definitieve bewijs kwam bij de viering van het kampioenschap van Ajax. Remko Pasveer maakte even zijn eeuwige knot los, iets wat hij blijkbaar alleen doet als hij iets te vieren heeft. Zijn lange, grijze haar danste op zijn schouders als een kudde vrijelijk galopperende zilveren paarden. Het was een adembenemend schouwspel, dat elk mens zou moeten zien. Alleen daarom al is het noodzakelijk dat we toch wereldkampioen worden.