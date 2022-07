Remco Campert was met Jan Blokker de aartsvader van de Volkskrant-columnisten

‘Hoe duidelijker ik ’t wil zeggen/ hoe slechter ik uit mijn woorden kom’, schreef Remco Campert ooit en dat was precies het gevoel dat me bekroop toen ik maandagmiddag zijn leven en werk voor de voorpagina in woorden probeerde te vatten. Het was te groot en overweldigend om terug te brengen tot een handzame samenvatting, een enkele zin of een enkele typering.

Bij een woordkunstenaar als Campert schieten woorden al snel tekort. We besloten het slotwoord daarom aan Campert zelf te laten en een deel van een gedicht op de voorpagina te zetten. Zijn Lamento is een aanklacht tegen het verstrijken van de tijd, een poging een geluksmoment voor eeuwig vast te houden. Dat leek ons het meest toepasselijk.

Er zijn weinig columnisten die zo lang (tussen 1985 en 2019) en zoveel voor de Volkskrant hebben geschreven als Campert. Hij heeft op vele plekken in de krant gestaan. Hij begon ooit op pagina 7, stond op de voorpagina en de achterpagina, in de zaterdagbijlage Het Vervolg en in het Boekenkatern. Zijn columns pasten overal. Overal waar hij stond bracht hij lichtheid en relativering, te midden van zwaarwichtig nieuws en serieuze beschouwingen.

Campert (1929) en Jan Blokker (1927) zijn de aartsvaders van de Volkskrant-columnisten. Ze hebben vele nakomelingen gekregen. Te veel volgens sommigen, maar voor een krant als de Volkskrant, die pluriform wil zijn, kan het boeket aan opinies en beschrijvingen niet kleurrijk en gevarieerd genoeg zijn.

Loes Reijmer en Margriet Oostveen

Een van hen, Loes Reijmer, maakt vandaag bekend dat ze haar laatste column heeft geschreven. Ze wil als verslaggever in de eerste plaats de werkelijkheid beschrijven in plaats van er een mening over te hebben, voor nu althans. Pogingen om haar op andere gedachten te brengen bleken tevergeefs. Na de zomer staat iemand anders op haar plek in het Zaterdag-katern. We gaan haar mooi geschreven, scherpe en bevlogen columns zeer missen.

Ook Margriet Oostveen, die vele jaren verslaggeverscolumns voor ons schreef, heeft besloten weer verslaggever te worden, in haar geval op de wetenschapsredactie. Na honderden mooie en scherpe columns over Nederlanders die we in de drukte van het nieuws nog wel eens vergeten, maar die de aard van Nederland vaak veel beter vertolken dan de individuen die door de actualiteit paraderen, vond ze het tijd voor iets anders.