Remco Campert bracht de duistere oorlogsjaren en de frivole jaren zestig bij elkaar

Zijn gedichten, verhalen en romans zeggen meer over de voorbije tijd dan foto’s en bewegende beelden.

Enkele weken geleden leende Volkskrant-columnist Frank Heinen de incestueuze boerenfamilie Kneupma en veldwachter Bonkjes van hun schepper, de maandag overleden dichter/schrijver Remco Campert. Een nadere introductie van deze figuren was overbodig: twintig jaar nadat zij geregeld in de wisselcolumn van Campert op de voorpagina van de krant figureerden, zijn ze nog altijd onderdeel van het collectief geheugen. Voor hen geldt wat volgens dichter Lucebert voor Campert gold: ze gaan nooit dood.

De poëzie en het proza van Campert waren in de meest letterlijke zin tijdloos. Hij was weliswaar gelieerd aan de literaire beweging De Vijftigers, maar hij ontleende er niet zijn identiteit aan. ‘Campert heeft in beginsel de anderen niet nodig’, werd van hem gezegd. Hij nam zichzelf, en wat hij deed, minder serieus dan veel van zijn kunstbroeders en -zusters. ‘Er knaagt niets van binnen’, zei hij zelf. Geen rancune, geen pretentie, geen bekeringsdrang. Hij liet zich overwegend leiden door ‘schrijflol’, die na ruim zestig jaar nog altijd werkzaam is in zijn debuutroman Het leven is vurrukkelluk. De polemiek lag hem niet zo. Hij zette zich alleen af tegen de ‘gekunstelde poëzie’ van weleer, omdat hij als jonge dichter nu eenmaal ergens tégen moest zijn.

Maar Remco Campert was ook in een ander opzicht tijdloos: hij was een kind van de oorlog (wiens vader in 1943 door de nazi’s werd vermoord), maar hij vertolkte ook het levensgevoel van de frivole jaren zestig. In zijn oeuvre bracht hij beide uitersten bij elkaar, want ‘als ik het over de dood heb, gaat het ook over het leven’. Leven en dood heeft hij met de dezelfde onbevangenheid bejegend, waardoor hij lichtheid bracht in duistere thema’s. Die lichtheid was overigens betrekkelijk, meende dichter Ramsey Nasr. ‘Hij verstond de kunst om te verhullen dat iets eigenlijk heel moeilijk is.’ Dat zat er al in toen hij op 10 mei 1940 tegen zijn moeder over de zojuist uitgebroken oorlog zei: ‘Ik vind er niets aan.’

Een deel van het oeuvre van Remco Campert zal onvermijdelijk in de vergetelheid raken. Maar de gedichten, de verhalen en de romans waarin de geest van de jaren zestig is gestold, hebben eeuwigheidswaarde. Omdat ze meer zeggen dan foto’s en bewegende beelden uit die tijd.