Reken niet op lagere zorgkosten als we ineens allemaal gezonder gaan leven

Heel goed, alle aandacht in de media voor de schrijnende verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ook columnist Margriet Oostveen berichtte hierover in de krant van 8 april.

Preventie is het sleutelwoord. Meer bewegen, minder (of niet) roken, gezonder eten, dan worden mensen gezonder ouder. En dat zal ook moeten vanwege de steeds maar verder oplopende zorgkosten.

Het vervelende is dat die gewonnen levensjaren de zorgkosten verder zullen opstuwen in plaats van verminderen. Wie 92 jaar wordt heeft veel meer risico op versleten heupen, kanker, dementie en andere nare chronische aandoeningen dan iemand die maar 72 jaar wordt.

Gezond is niet per definitie goedkoop, het ligt genuanceerder.

Geen reden om niet zo gauw mogelijk op alle mogelijke manieren aan de slag te gaan met het bevorderen van een gezondere leefstijl, maar reken niet op lagere zorgkosten.

Saskia Licht-Wories, Hengelo

Rechtspraak

Procureur-generaal Rinus Otte toont pijnlijk dedain voor de kerntaak van de rechter, en geeft de slachtoffers van de Toeslagenaffaire een trap na. Elke rechter streeft in elke rechtszaak naar een rechtvaardig oordeel: gelijke gevallen gelijk behandelen. Dat heet ook wel ‘redelijk’, ‘evenredig’ of ‘maatwerk’.

In veel gevallen past de rechter ‘gewoon’ de daarvoor bedoelde wet toe, omdat dat een redelijke oplossing biedt. Maar soms blijkt dat een wet die in eerste instantie van toepassing leek, bij zorgvuldige beschouwing van alle relevante omstandigheden geen redelijke oplossing biedt. Dan beslist de rechter dat dat geval niet onder die regel valt.

Otte maakt hiervan een karikatuur door dit streven naar maatwerk, de kern van het rechtspreken, te bestempelen als het toepassen van ‘persoonlijke opvattingen’, dat ‘alle kanten op’ kan gaan en ontaardt in ‘willekeur’ en ‘rechtsonzekerheid’. De wet biedt volgens hem juist rechtszekerheid voor ‘de gemeenschap’ en is daarom het ‘hoogste goed’. Maar hoe profiteerde die gemeenschap dan van ‘rechtszekerheid’ in de toeslagzaken?

Een regel voor fraudeurs werd toegepast op niet-fraudeurs. Volgens Otte deed de rechter daarmee niets fout. Maar hier werden ongelijke gevallen gelijk behandeld. Dat is geen rechtszekerheid maar onrechtszekerheid.

Derk Venema, docent Recht, Wijchen

Stop

Zullen we stoppen met de wedstrijd wie thuis de verwarming het laagst zet en/of zich niet meer elke dag doucht en/of alles op een échte fiets doet, met het ov reist, niet shopt-tot-ie- dropt en ernaar streeft lokaal, biologisch, vegetarisch, seizoensgebonden én niet teveel te eten? Het voelt goed, maar het maakt allemaal geen bal uit als de grote spelers de boel blijven vervuilen, met energie blijven smijten en niet verder komen dan vrome praat.

Mariska Jansen, Harlingen

Portretten

Nu de krant zelf al vol staat met foto’s van oorlogslachtoffers in Oekraïne is het plaatsen van geënsceneerde sterfportretten in het Vk Magazine in mijn ogen tamelijk smakeloos. Wellicht is de serie al lang voor het uitbreken van de oorlog gemaakt, maar heeft er nu werkelijk niemand van de redactie bedacht dat het geen goed idee is om hem nu te plaatsen?

Louke van der Bijl, Dordrecht

Sigmund

Heel goed dat therapeut Sigmund de boekenweek aanprijst in zijn stripje van afgelopen zaterdag. Maar aan de aangeboden btw-bon bij zijn eigen boekaankoop heeft hij niets. Zoals men de btw wel wil verlagen voor gezonde producten, zijn gezondheidsdiensten van vrijgevestigde BIG-geregistreerden al jaren geheel btw-vrij. Gezondheid moet immers worden bevorderd. Of Sigmund dan misschien juist wel in het allerhoogste tarief aangeslagen moet worden, is een discussie die ik voor dit platform wat oncollegiaal vind.

Marcel Gerrits Jans, psychotherapeut, Groningen

Herdenking

Haro Kraak vraagt zich af of Rusland wel welkom is bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog (Ten eerste, 9/4). De bevrijders van toen zijn de agressor van nu, aldus Kraak.

Ik denk dat het anders ligt. Rusland heeft inderdaad met grote offers bijgedragen aan de bevrijding van Hitler-Duitsland. Maar bij hun tocht naar het Westen deden Russische soldaten meer: ze plunderden, vermoordden burgers en verkrachtten vrouwen. Bovendien veroverde Rusland met geweld de macht in een reeks Oost-Europese landen. Toen al was het een akelige vermenging van bevrijding, onderdrukking en schending van mensenrechten. In dat opzicht is er continuïteit in het Russische optreden en dat geeft zorgen voor de toekomst.

Annelies de Vries, Wageningen

Religie

Voor Poetin is religie een essentieel instrument om zijn misdaden moreel af te dekken. En de Russisch-Orthodoxe Kerk laat het gebeuren.

Theo Berendsen, theoloog, Doetinchem