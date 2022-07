Reizigers vermaken met kunst op Schiphol? ‘Niet doen jongens’

Een paar weken geleden opperde een gefrustreerde Schipholganger dat wat entertainment tijdens het wachten in de ellenlange rijen voor de douane fijn zou zijn. Ik probeerde me voor te stellen hoe dat eruit zou zien. Ik werd er namelijk best enthousiast van. Ik ben immers een kunstenaar en kunstenaars hebben vrijwel altijd zin om van bijna niets iets te maken of om een niet zo leuke situatie van artistieke context te voorzien.

Ik zag het zo voor me: tot het personeelstekort op Schiphol is opgelost of er gewoon niemand meer met het vliegtuig gaat, vermaken kunstenaars de wachtende passagiers. Weken achter elkaar elk kwartier een andere artiest. Een greep uit het programma: een ik-wacht-al-zo-lang-huilkwartiertje met een singer-songwriter, een beetje klimaatpoëzie, een korte film van een jonge maker over wachtende mensen, een paar lekkere meezingers van een volkszanger over vakantieliefdes, een duistere techno-set voor de vertraagde vliegers, een mime-act die een verdrietige Schiphol-medewerker uitbeeldt terwijl die passagiers probeert te kalmeren, een mini-expo met foto’s van bijna lege vluchten en wat stand-upcomedy over het ongeduld van de Nederlander in diverse situaties. Voor ieder wat wils, natuurlijk, jouw entertainment (ik noem het cultuur) is niet het mijne: de een wil Netflix, de ander wil theater, en die wil weer een moshpit.

Begin deze maand stelde de Kunstenbond de staat aansprakelijk voor de geleden verliezen van zzp-kunstenaars tijdens de coronacrisis. De teller staat op moment van schrijven op 19.417.469 euro. Dat klinkt als een scheet uit elk ander overheidsbudget (zegge: de geplande 30 jaar durende herinrichting van het Nederlandse landschap, die miljarden zal kosten), maar het belang van kunst vergelijken met welke andere zaak dan ook in Nederland, blijkt vrij nutteloos en kan misschien zelfs gevaarlijk zijn, dus vergeet dat ik opmerk dat de reparatie van de cultuursector nodig is. ‘Die Lisa Weeda moet echt werk gaan zoeken’, zal een enkele lezer nu misschien denken. ‘Schrijven (zoals ik nu hier doe, op pagina twee van uw krant, iets wat u als lezer waarschijnlijk toch als zinvol beschouwt, aangezien u mij nu leest, maar laat ik vooral niet te meta worden) ‘is geen echt beroep. Dat is een hobby.’

Terug naar Schiphol, want op vakantie kunnen interesseert ons gelukkig bijna allemaal, in tegenstelling tot trots zijn op onze kunst en cultuur. Het zou mooi zijn als kunstenaars met een flink Schiphol-entertainment-budget (bijvoorbeeld ongeveer 19 miljoen, dat dan helaas niet besteed kan worden aan het fatsoenlijk betalen van grondpersoneel dat zich helemaal uit de naad staat te werken) de werkelijke prijs zouden kunnen vragen voor wat ze maken en uitvoeren. Ik droom van een meeting met de finance-afdeling van Schiphol, die ervoor zorgt dat elke kunstenaar fair pay krijgt, waarna de finance-afdeling dit vol trots deelt via een gepersonaliseerde e-mail aan alle Schiphol-klanten.

Het zal erop neerkomen dat dit niet gebeurt, want zo werkt de wereld nou eenmaal niet. De overheid zal een aardige brief sturen naar de Kunstenaarsbond, de kunstenaars zullen geen tijd hebben om hard te gaan protesteren, want ze hebben geen geld, dus moeten ze elke klus aanpakken (niet doen jongens) en zullen ze kunst blijven maken voor minimale rukbedragen en een schraal inkomen blijven verdienen: iets van omgerekend 14 euro per uur. Dat is wat een beginnende medewerker op Schiphol ongeveer ook verdient.