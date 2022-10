Regering en koning naar Qatar? Schande! Schande! Schande!

Premier Mark Rutte reageert op het sturen van een Nederlandse afvaardiging naar het WK-voetbal in Qatar. Beeld ANP

Heilloos

Er gaat een gewone regeringsdelegatie naar het WK in Qatar, beloofde minister Hoekstra. En wellicht ook koning Willem-Alexander. Je weet wel, die joviale man die gezellig een biertje dronk met Poetin tijdens de Olympische Spelen in Sotsji. De emir van Qatar zal wel geen bier drinken – althans niet in het openbaar – maar moet onze constitutionele monarch nu echt de banden aanhalen met een absoluut monarch onder wiens bewind de misstanden en uitbuiting bij de bouw van de voetbalstadions geen strobreed in de weg werd gelegd? Buigen voor Arabische olie en lng zal even heilloos blijken als buigen voor Russisch gas.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Hypocrisie

De Nederlandse regering beraadt zich al geruime tijd op excuses voor het slavernijverleden, werkt aan de versterking van lhbtiq+ -rechten en streeft vanwege de klimaatcrisis naar het drastisch terugbrengen van de CO 2 -uitstoot. Nu is bekend geworden dat leden van het kabinet en mogelijk ook ons staatshoofd ondanks een uitspraak van de Kamer het WK voetbal in Qatar zullen bijwonen.

Een toernooi waarvoor stadions die door slavenarbeid tot stand zijn gekomen worden gekoeld ten koste van een enorme CO 2 -uitstoot in een land waar lhbtiq+ -rechten en vrouwenrechten non-existent zijn... Deze totale hypocrisie maakt eens te meer duidelijk waarom het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt is gedaald.

Peter Tol, Eenrum

Rode kaart

Er gaat toch een zwaardere delegatie naar Qatar. Bewijst maar weer eens dat principes veelal flexibel zijn wanneer we een land nodig hebben. Praten en handelen we over een paar jaar ook gewoon weer met Rusland?

Of een boycot op korte termijn iets verandert aan de mensenrechten in Qatar weet niemand, maar het gaat om het principe. Wat mij betreft een rode kaart voor het kabinet.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Schande

Regering en koning naar Qatar? Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schande! Schaamteloos!

Harry Heithuis, Margraten

Slavernij

De Nederlandse overheid staat op het punt om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. De huidige slavernij in Qatar wordt volop aanvaard, omdat het anders mogelijk onze economie zou schaden. Excuses aanbieden voor de slavernij in het verleden is alleen geloofwaardig wanneer ook de slavernij waar we nu mee te maken hebben, wordt afgewezen. Het logische gevolg zou moeten zijn: wegblijven uit Qatar.

Pieter Venema, Eerbeek

Excuses

Straks reist een zware delegatie, bestaande uit Wopke Hoekstra, Mark Rutte en eventueel ook koning Willem-Alexander af naar Qatar. Niet om de gasleveranties aan Nederland veilig te stellen, maar uitsluitend om gehoor te geven aan de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Tijdens een groots opgezette persconferentie in Qatar zullen de ministers en de koning plechtig hun excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden en bezweren dat ze geen goed woord over hebben voor slavernijpraktijken, waar, wanneer en door wie ook bedreven.

Nadat het applaus is weggeëbd verliest het Nederlands elftal zijn eerste drie wedstrijden en keert de delegatie moe maar voldaan naar huis terug.

Bote de Jong, Terontola (Italië)

Verliezen

Moeten we het WK in Qatar van regeringswege boycotten? Lastig probleem, of toch niet misschien. Voetballers, niet allemaal gelukkig, dragen om de haverklap een bandje ten teken van solidariteit met minder gelukkigen in de wereld. Ik stel voor dat het Nederlands elftal in Qatar elke wedstrijd expres verliest uit solidariteit met alle slachtoffers. Dan is het gauw gedaan daar en hoeft geen enkele hotemetoot af te reizen naar Qatar.

Nico Ridder, Amstelveen

Dom

Ik heb mijn hoop gevestigd op de sociale antenne van Máxima: ‘Willem, beetje dom om te gaan.’

Henk Hokke, Nunspeet

Politiek

Door te besluiten een politieke delegatie naar Qatar te sturen, geeft het kabinet nu expliciet aan dat het WK voetbal wel degelijk politiek is. Als de KNVB, coaches, staf en spelers daar nu niet tegen protesteren, bij het kabinet en in de media, stemmen zij daar dus mee in.

Jos Thijssen , Vorden

Remkes

Ik stel voor dat we in plaats van een regeringsdelegatie, Johan Remkes naar het WK in Qatar sturen. Zo houdt het kabinet zijn belofte, krijgt Remkes een welverdiende vakantie, en kan hij in een paar vrije uurtjes daar in eigen stijl proberen om zowel het schenden van mensenrechten bespreekbaar te maken, als de diplomatieke- en handelsbetrekkingen daarna weer te redden.

Bram Henssen, Rotterdam

Aandacht

Is er ooit een discussie over delegaties voor grote toernooien bij andere sporten (behalve de Olympische Spelen)? Nee, omdat ze altijd al veel minder aandacht krijgen dan voetbal. En alleen als er een finale wordt gespeeld, mogen ze hopen op aandacht van iemand uit het kabinet.

Als dit laatste nu ook wordt toegepast op het WK voetbal, wordt de discussie veel makkelijker en gaat er gewoon niemand naar Qatar. En mocht het Nederlands Elftal toch de finale halen, zit Van Gaal al op de bank. En dat is misschien wel de sterkste delegatie die je kunt sturen.

Micha Hoogewoud, Hoofddorp