Recruiters die jagen op leerkrachten valt niets te verwijten; leraren die voor hen werken evenmin

‘Uitzendbureaus plukken leerkrachten uit vaste functies’, las ik op RTL Nieuws (20 januari). Leraren, vooral die in ‘tekortvakken’ als Nederlands en wiskunde, mensen met een vaste aanstelling op een school, zouden worden benaderd door recruiters met de vraag of ze soms toe zijn aan ‘een nieuwe uitdaging’. Er wordt in het artikel schande van gesproken, door leraren en door de Algemene Onderwijsbond. Simone Fomenko, hoofdbestuurder primair onderwijs bij die bond, vindt de handelwijze van de bureaus ‘moreel verwerpelijk’. Want: ‘Het is puur commercieel.’

Ik hoor het in mijn omgeving ook, van leraren Nederlands. Sommigen vinden het irritant, dat gehengel. Geen probleem, dan laat je dat weten aan zo’n bureau. Vacaturesites staan ook vol met oproepen van recruiters. Kennelijk voorzien ze in een behoefte en lukt het scholen anders niet om hun roosters rond te krijgen. Ook bij leraren bestaat er een behoefte: ik ken er die met grote opluchting hun vaste baan hebben ingeruild voor flexibel werk; ze geven les op hun eigen voorwaarden, wanneer ze willen, ervaren minder werkdruk, hoeven minder te vergaderen en te administreren en worden niet ingezet voor extra klussen.

Natuurlijk is het verre van ideaal dat belastinggeld op deze manier wordt besteed, omdat telkens een flinke hap onderwijsgeld naar die bureaus gaat. Dat geldt trouwens ook voor het leger aan tijdelijke schoolleiders, interim-bestuurders en adviseurs in het onderwijs, die veel duurder zijn dan docenten. Het is een teken dat deze schoolbesturen het personeelsbeleid niet op orde hebben.

Valt deze uitzendbureaus iets te verwijten? Natuurlijk niet. Het zijn bedrijven. Ze zijn op aarde om geld te verdienen aan tijdelijk werk. Ze zoeken voortdurend naar branches met nieuwe klanten. Ze leveren met evenveel plezier loodgieters, verpleegkundigen of leraren. Daar is niets verwerpelijks aan. Schoolbesturen zijn niet verplicht ze in te schakelen. En als het ministerie van Onderwijs het liever niet ziet, verbied het dan.

Alle bedrijven maken zo nodig gebruik van uitzendbureaus. Als je scholen laat runnen als bedrijven, door semi-ondernemers die naar eigen inzicht gemeenschapsgeld besteden, zoals de overheid sinds 1990 in al haar wijsheid heeft besloten, kijk dan niet vreemd op als ze zich botweg als bedrijven gedragen.

Het is evenmin gek dat leraren op zoek gaan naar een betere deal, dat hoort óók bij de o zo gewenste marktwerking. Je kunt het mensen die na jaren geen vast contract krijgen, in een lage salarisschaal worden gehouden of zuchten onder een hoge werkdruk, niet verwijten als ze elders rondkijken, ook al is het voor scholen hinderlijk. Dat zittende werknemers nog harder moeten werken en de vervelende klussen wél krijgen, is kwalijk, maar een gevolg van het systeem. Als je dit als overheid wil voorkomen, neem dan de aanstellingen en salarissen weer in eigen hand. Aantrekkelijke werkgevers hebben geen personeelsproblemen. Gelukkige werknemers laten zich niet weglokken.

Gelukkige zzp’ers zijn er ook, in overvloed. Die worden niet allemaal misbruikt door de commercie. Er bestaat ook een niet-commercieel platform waarop zzp’ers met een lesbevoegdheid en scholen elkaar kunnen vinden: Flex-onderwijs.nl. Daarop bieden honderden basisschoolleraren, (vak)docenten en schoolleiders, bevoegd en ervaren, zich aan. Ze onderhandelen zelf, zonder tussenpersoon of strijkstok, met scholen over tarieven en voorwaarden. De meesten doen ook ander werk, maar willen daarnaast tijdelijk of een deel van de week voor de klas staan. Als je hen inhuurt, gaat dat niet ten koste van vaste lerarenteams. Geen slecht idee. Het kan behoorlijk verfrissend zijn, de inbreng van mensen buiten het onderwijs. Er is een grote ‘stille reserve’ van opgestapte leraren; het loont de moeite hen te verleiden.