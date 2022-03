Reclame in de redactionele kolommen van de Volkskrant, tot in de puzzelrubriek, kan dat wel?

Lezers zijn terecht argwanend als commerciële boodschappen in redactionele bijdragen opduiken, want dat is ongewenst, stelt Ombudsman Jeroen Trommelen.

Lezers van de Volkskrant worden argwanend wanneer commerciële en redactionele boodschappen met elkaar worden verweven. Ook de redactie vindt dat de grens tussen advertenties en artikelen strikt en herkenbaar moet zijn. Maar adverteerders morrelen regelmatig aan die grens. Ze verpakken reclameboodschappen graag als een semi-redactionele boodschap, wat in extreme gevallen en na boos commentaar van de (hoofd)redactie dan vaak weer wordt teruggedraaid. Een terugblik op deze gespannen verhouding en eerdere Ombudsman-oordelen daarover is als ‘kwestie’ te vinden op mijn website www.vk.nl/ombuds.

Wantrouwen is nooit ver weg. Zelfs de puzzelrubriek is niet veilig, klaagt nu een lezer die een lange lijst meestuurt van product- en merknamen die opduiken in de kruiswoordpuzzel in de Volkskrant. Daaronder automerken, een energieleverancier, een trendy zuiveldrankje en een soort leverworst van vier letters dat begint met een k. Dat moet wel product placement zijn, vermoedt de puzzelaar; oftewel een indirecte vorm van reclame waarbij producten zijdelings worden getoond of vermeld. De krant onwaardig, vindt hij.

Kruiswoordpuzzel de Volkskrant, 36 verticaal: soort leverworst Beeld -

Die argwaan is niet ongegrond. Er bestaan puzzelmakers die desgewenst merknamen verwerken. Voor het verpakken van reclame in spelletjes bestaat zelfs een naam: advergaming. De puzzelmakers voor de Volkskrant doen daar echter niet aan mee, verzekeren ze desgevraagd met klem. Van betaling is geen sprake. ‘Veel merknamen zijn lekker kort; die komen met name in kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels vaak goed van pas. Bovendien: hoe meer verschillende woorden en omschrijvingen, hoe leuker en gevarieerder de puzzels worden.’

Toch adviseer ik de puzzelmakers geen uitbundig gebruik te maken van merknamen, want alleen al de indruk van commerciële beïnvloeding in de krant is ongewenst. Sponsoring zou ook tegen de interne regels zijn. ‘Redactie, redacteuren en medewerkers accepteren geen giften of diensten die tot belangenverstrengeling kunnen leiden of zelfs maar de schijn van beïnvloeding kunnen wekken’, vermeldt het Volkskrant-protocol. Dat geldt ook voor externe medewerkers.

Toen deze regels begin dit jaar werden vastgesteld, had dat vooral gevolgen voor de reisjournalistiek. Anders dan de rest van de redactie liet de reisredactie zich soms nog wél sponsoren met (vlieg)reizen en accommodaties nadat ze die zelf, op journalistieke gronden, had geselecteerd. Er was geen budget om het zelf te betalen, was het motief. Niettemin maakte het de redactie afhankelijk van de bereidwilligheid van sponsoren. Die invloed is ongewenst. Op enkele specifieke uitzonderingen na betaalt de redactie nu voor al haar eigen onkosten.

Hoewel? Het Volkskrant Magazine maakt nog steeds gebruik van sponsors. Voor speciale fotografie bij grote interviews schakelt de redactie soms een stylist in die kleding, visagie en soms ook de locatie kiest om een ‘visie uit te drukken op de geportretteerde’. Die spullen worden deels geregeld bij bedrijven die dat willen leveren of uitlenen in ruil voor naamsbekendheid. Want hun (merk)namen worden bij het artikel vermeld. ‘In een héél klein lettertype’, zegt de chef van het Magazine. Net als de reisredactie beroept ze zich op een beperkt budget, dat het niet altijd mogelijk maakt om voor dure merkkleding, attributen of locatie te betalen.

De voor het Magazine verantwoordelijke adjunct-hoofdredacteur ziet geen probleem in deze praktijk. Het is volgens hem ook geen sponsoring omdat de krant – via de stylist – om inhoudelijke redenen de gewenste spullen uitkiest. Ik zie echter geen verschil met reisjournalistiek en het protocol lijkt me helder: de redactie laat zich niet sponsoren om producten of diensten in beeld te brengen. Uiteindelijk gaat echter de hoofdredactie over interpretatie en handhaving van de regels, niet de Ombudsman.

De meeste vragen van lezers over commercie gaan trouwens over een andere categorie: reclameactiviteiten van bekende Volkskrant-gezichten. Met als voorbeeld het optreden van columnist Sander Schimmelpenninck in radio- en tv-spotjes van een beleggings- en pensioenbank. De reclamecampagne viel samen met diens geprezen VPRO-documentaire ‘Sander en de kloof’ over vermogensongelijkheid en overgeërfde rijkdom; onderwerpen die hij ook regelmatig behandelt in zijn Volkskrant-columns. Veel lezers vonden die combinatie van reclameman en maatschappelijk betrokken wereldverbeteraar verwarrend, en vroegen om een oordeel van de Ombudsman.

Geloofwaardigheid van de krant

Toen dit speelde had de krant nog geen richtlijn voor freelance columnisten die ook commercials doen. Inmiddels zijn die regels er wel. Een duidelijke grens van wat wel en niet is toegestaan bevatten ze echter niet. Gezichtsbepalende freelancers wordt gevraagd niets te doen dat twijfel kan zaaien over de geloofwaardigheid van hun werk voor de krant. Commerciële boodschappen die haaks staan op de boodschap die ze in de krant verkondigen, zijn daarom taboe. Wie overweegt ‘een prominente rol te spelen bij een ander merk of bedrijf’, moet dat vooraf overleggen met de hoofdredactie. Die bekijkt dan of er sprake is van tegenstrijdige belangen.

Die richtlijn laat veel ruimte voor het oordeel van de hoofdredactie. Dat lijkt me prima: daar hoort deze verantwoordelijkheid thuis. Het maakt wel nieuwsgierig naar wat dit oordeel in de ‘casus’ Schimmelpenninck zou zijn geweest. Dat is wijsheid achteraf, antwoordt de hoofdredacteur desgevraagd, maar hij denkt dat hij de columnist zijn reclamespotjes weliswaar ‘uit het hoofd had proberen te praten’, maar dat een verbod hem te ver zou zijn gegaan. Schimmelpenninck heeft geen adviesrubriek voor persoonlijke financiën, maar een algemene column. Van tegenstrijdige belangen is volgens hem geen sprake.

Dat laatste betwijfel ik: Sander Schimmelpenninck bericht graag en vaak als voormalige insider vanuit de financiële wereld en geeft daar opinies over. Hoe oprecht ook; die mening wordt in de perceptie minder waard als ze ook te koop blijkt te zijn. Ik sluit me daarom aan bij het oordeel van de betrokken omroep, de VPRO, over dezelfde kwestie. Als men tevoren van de reclamecampagne had geweten, zou de documentaireserie op datzelfde moment waarschijnlijk niet zijn gemaakt, vertelde hoofdredacteur Anouk Kamminga in podcast POM. Met name vanwege de geloofwaardigheid van de documentairemaker zelf: ‘Hoe wil je je als maker bij de VPRO presenteren en tegelijk een pensioenbank aanprijzen? Realiseer je dat dit kan leiden tot mogelijk de verkeerde beeldvorming?’

Om dat laatste gaat het natuurlijk: wie wil zelfs maar de indruk wekken te koop te zijn? De Volkskrant niet, hoop ik. Op geen enkele pagina en dus ook niet in het Magazine.