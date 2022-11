Rechtsstaat en mensenrechten Israël staan op het spel door uitslag verkiezingen

De verkiezingen in Israël vorige week werden spottend groundhog day genoemd. Het land ging namelijk voor de vijfde keer in vier jaar tijd naar de stembus, en weer gingen de verkiezingen over de vraag of de wegens corruptie vervolgde Likoedleider Benjamin Netanyahu wel premier mag zijn, en weer werd een uitslag verwacht die niet tot een stabiele regering zou leiden.

Dat laatste liep anders, maar de uitslag was schokkend. De Likoedpartij kwam als grootste uit de bus en Netanyahu wordt vrijwel zeker weer premier. Toch is de echte winnaar van deze verkiezingen racistisch rechts: een blok van drie ultranationalistische partijen die pleiten voor de deportatie van ‘niet loyale’ Arabisch-Israëlische burgers, het neerschieten van Palestijnse jongeren die met stenen gooien, en de annexatie van de bezette Westelijke Jordaanoever.

Tot voor kort werden deze partijen met de nek aangekeken, maar Netanyahu heeft hen salonfähig weten te maken. Zijn reden? Hij heeft hun zetels nodig, omdat andere partijen niet meer met hem willen samenwerken. Netanyahu heeft in het verleden te veel beloftes verbroken, en te veel mensen een mes in de rug gestoken.

Veel rechtse kiezers waren ondertussen te verleiden tot de overstap naar ultranationalistisch rechts, omdat andere rechtse partijen anderhalf jaar geleden in een coalitie gingen zitten met een Arabische partij – iets dat zij als verraad beschouwen. Bovendien maken ze zich na een golf van aanslagen afgelopen zomer zorgen over hun veiligheid.

Maar Netanyahu speelt met vuur. Het nieuwe rechtse blok heeft maar liefst 14 van de 120 zetels gewonnen, en kan tijdens de formatie dus aardig wat eisen stellen. Op het spel staan: de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van het juridische systeem, de bescherming van mensenrechten en minderheden en burgerlijke gelijkwaardigheid.

Eén van de politici uit dit blok is Bezalel Smotrich, een religieuze extremist die berucht is om zijn homofobe uitspraken. Een ander is stokebrand Itamar Ben Gvir, die een paar jaar geleden nog een foto aan de muur had hangen van een terrorist die 29 Palestijnen in een moskee heeft doodgeschoten. Ben Gvir heeft al laten weten te azen op het ministerie van Openbare Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor de politie. Het blok zal ook vragen om verstrekkende politieke initiatieven die de belangen van Joods Israël zullen verheffen boven die van het democratische Israël.

In zijn toespraak vorige week dinsdagavond, toen uit de exitpolls al bleek dat hij op een overwinning afstevende, beloofde Netanyahu dat hij een premier voor ‘alle inwoners’ zal zijn, en een einde wil maken aan de bittere verdeeldheid van het land. Hij lijkt er niet de juiste persoon voor: in een interview een dag eerder, suggereerde Netanyahu nog dat Benny Gantz, (voorheen de hoogste baas van het Israëlische leger, en nu leider van de centristische partij Nationale Eenheid) de levens van soldaten in gevaar heeft gebracht om te voorkomen dat Palestijnen gewond zouden raken. Toen Gantz die avond naar de Klaagmuur ging om te bidden, stonden er demonstranten klaar die hem uitscholden voor ‘moordenaar’.

Het is absoluut een beangstigend moment. Het electoraat heeft een regering gekozen die waarschijnlijk een autoritair pad zal volgen. In het land dat zichzelf altijd presenteerde als een baken van democratie in een zee van autoritaire regimes, lijkt de democratie in het gedrang te komen, en dreigen de rechten van Palestijnse burgers nog verder te worden vertrapt.