Rechters waarschuwen met toeters en sirenes: een toeslagenschandaal 2.0, dat mag niet gebeuren

Voor wie wil weten waar een volgende affaire de kop op zou kunnen steken waarvan iedereen later tegen elkaar zal zeggen ‘hoe was het mógelijk dat we dat niet hebben zien aankomen?’ – een toeslagenschandaal twee punt nul, zeg maar – heeft de Raad voor de rechtspraak een lijstje gemaakt. Daarop staat regelgeving die in de praktijk tot onrechtvaardige uitkomsten leidt, wetten met onvoorziene gevolgen waar misschien niet zo goed over is nagedacht. Rechters zien in de rechtszaal ontsporingen voorbijkomen en kunnen amper bijsturen.

Zo ging het bij het toeslagenschandaal. Dan ging een ouder procederen omdat hij het onbegrijpelijk vond dat hij acht tientjes aan eigen bijdrage voor de kinderopvangtoeslag niet had betaald en door de Belastingdienst was aangeslagen voor terugbetaling van alle ontvangen toeslag ooit: ruim 27 duizend euro. En dan moesten rechters zeggen: het staat nu eenmaal zo in de wet en ik kan u wel gelijk geven, maar dan gaat de staat in beroep en uit de jurisprudentie blijkt dat u daar dan toch bot zult vangen. Later vertelden rechters dat het onrechtvaardig en onredelijk voelde. Maar de burgers hadden politici gekozen die deze wet hadden gemaakt, wie was de rechter om daaraan te tornen?

Dat mag nooit meer zo gaan, besloot de Raad voor de rechtspraak, het orgaan dat optreedt als buffer tussen rechterlijke macht en politiek. Het woensdag verschenen jaarverslag werd daarom vergezeld van toeters, sirenes en een lijst probleemdossiers waar rechters ‘buikpijn van krijgen’. Rechtszaken, zegt voorzitter Henk Naves, ‘waarbij mensen in een al kwetsbare positie nóg verder het moeras in worden getrokken als niemand aan de bel trekt’.

Neem mensen die de premie voor de zorgverzekering niet of te laat hebben betaald. Daarop volgen automatische boetes en beslag, al snel loopt de schuld op tot onbeheersbare proporties. Omdat het vaak verstekzaken zijn, kan de rechter niet toetsen op schrijnendheid.

Of neem kleine ondernemers die stoppen met ondernemen om een faillissement te voorkomen, waarop ze alsnog geruïneerd worden door de verplichte transitievergoeding die ze hun personeel moeten betalen.

Andere buikpijndossiers: kwesties rond verplichte intrekking van rijbewijzen, hardheid in regels rond de bijzondere bijstand, en het verbod om bij sommige vergrijpen een taakstraf op te leggen, ook wanneer dit volgens de rechter wel de effectiefste en rechtvaardigste straf zou zijn. Resultaat van zinloze spierballenpolitiek. Zie ook: uithuisplaatsingen.

Rechters spreken zich niet uit over politiek; ook het omgekeerde is niet de bedoeling. Toch vindt Naves dat het nu moet. Omdat wrakke wetgeving invloed heeft op de manier waarop burgers hun recht kunnen halen.

Over de onvolmaaktheid van wetten – de som van een goed idee, vervuild met politieke compromissen, lobby van deelbelangen, een cynisch mensbeeld, en een verlangen naar Rambo spelen met een ‘keiharde aanpak’ – wordt al langer zorgelijk gesproken in Den Haag. Sinds het toeslagenschandaal wil iedereen daarom plotseling overal ruimte voor de ‘menselijke maat’.

Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman die met prettige onverzettelijkheid en onverwoestbare blijmoedigheid opereert, waarschuwde daar woensdag in de Tweede Kamer voor: ‘Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid. Maatwerk wordt heel vaak gebruikt als pleister om te plakken op een fout, waarbij de fout niet zit in een enkele vergissing of in iets dat niet goed is gegaan, maar in het systeem of in het beleid.’

Dat mag op een tegeltje.