Rampspoed heeft wél een voorkeur

Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden hulp tijdens de wateroverlast in Valkenburg. Beeld ANP / Arie Kievit

Brief van de dag

De recente fondsenwervingscampagne van het Rode Kruis verdient uiteraard ieders steun. We zien paginagrote advertenties in landelijke dagbladen en tv-spotjes met de overkoepelende boodschap ‘Een ramp kan iedereen overkomen’. Tegelijkertijd geeft die tekst mij een ongemakkelijk gevoel. Er gaat immers de suggestie van uit dat het in ieders (eigen)belang is om te doneren omdat iedereen ‘de klos’ kan zijn.

Maar dat klopt niet.

Rampspoed heeft nu juist wél een aperte voorkeur voor bepaalde landen, voor bepaalde huidskleuren, voor bepaalde sociaal-economische klassen, voor kinderen in ellendige situaties. Armoede werkt zelfs als een magneet op rampspoed. En dus moet er veel meer gebeuren bij rampen dan hulp door het Rode Kruis.

Welvarende landen als Nederland kunnen en moeten een verschilmakende rol spelen bij de preventie van discriminerende rampspoed in de wereld. Sleutelwoorden daarbij zijn herverdeling van welvaart, het bieden van ontwikkelingshulp en vooral het helpen met onderwijs en opleidingen.

Ludo Grégoire, Leiden

Rechtspraak

Het is verbijsterend dat de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State in de toeslagenzaken al in 2011 onraad rook rond de alles of niets-benadering van de Belastingdienst en pas in 2019 tot inkeer kwam. Al geruime tijd is vanuit Europa forse kritiek op het feit dat in Nederland een adviescollege van de regering ook aan rechtspraak doet, hetgeen de schijn wekt dat die rechtspraak niet onpartijdig is.

Die kritiek is dus volkomen terecht. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is een monstrum dat zo snel mogelijk dient te worden opgedoekt en rechtspleging in hoogste instantie in bestuurszaken dient voortaan te worden opgedragen aan de Hoge Raad. Wanneer gaat de wetgever eindelijk het licht zien ?

Maarten Le Poole, Zeist

Meerderheid

Nee, Elma Drayer u behoort niet tot een minderheid. Nog zijn wij, het zwijgende midden, in de meerderheid en na de rellen in het centrum van mijn stad is het tijd dat wij opstaan en dit in een grote demonstratie kenbaar maken.

Er is veel te veel aandacht voor de kleine minderheid in ons land die tegen de coronamaatregelen, het inenten en het kabinetsbeleid is. Laten wij, het zwijgende midden, onze verantwoordelijkheid nemen en met z’n allen naar het Malieveld trekken om te laten zien dat wij wel samen tegen corona willen staan; dat wij ons wel aan de maatregelen willen houden en dat wij ons daarom wel hebben laten inenten. Net als het burgerlijke midden op 31 mei 1968 in Parijs liet zien dat zij en niet de revolterende studenten in de meerderheid waren.

Patrick Hendriks, Rotterdam

Mond

Natuurlijk, ze hebben de beste bedoelingen, de tandartsen en mondhygiënisten die achter ‘demondnietvergeten’ zitten. De campagne richt zich onder andere via de radio op ‘thuiswonende (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers’. De boodschap: de oudere mond wordt steeds kwetsbaarder, maar de dagelijkse verzorging ervan is niet altijd vanzelfsprekend. Prima hoor, als ze dat onder de aandacht willen brengen. Maar oh, die stuitende radiocommercials, zowel de inhoud als de toon maken mij (thuiswonende oudere van 69) telkens weer laaiend.

‘Elke dag haar legpuzzel, haar radioprogramma, een middagdutje, de poes zoeken’, en voor hem ‘zijn kruiswoordpuzzel, een keutje leggen, een borrel, het nieuws’. Wat zijn ze toch lekker bezig, die oudjes. Nou ook nog even de tandjes poetsen.

Het spotje richt zich niet tot ouderen, maar gaat het over hun hoofden heen. Ze worden neergezet als stelletje sukkels. Dan ook nog dat man-vrouw-onderscheid (hij de borrel, zij de kat), het is te gek voor woorden. Na dit schrijven gaat het middagdutje niet meer lukken. Dan maar een borrel; dat ontsmet de mond.

Marianne van Delden, Velp

Ten noorden van

‘Het eiland Borkum ligt 10 kilometer boven de provincie Groningen’, stond in het artikel over buienradar. Wonderbaarlijk. Omhoog kijkend in Groningen is geen Borkum te zien. Geografen denken niet plat maar driedimensionaal. Zij duiden de ligging van Borkum aan als ‘ten noorden van Groningen’. Juist in een artikel over buienradar is het goed aangeven van ruimtelijke dimensies extra belangrijk. Of komt regen in Groningen niet uit de lucht vallen?

Joop van der Schee, Amsterdam

Fier

Mooi verhaal afgelopen zaterdag over de voetbalclub Union. De kop is mooi maar jammer genoeg net niet helemaal authentiek. De Vlaming zegt ‘fier’ en niet ‘trots’.

Manfred Ivens, Delft