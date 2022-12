‘Raketwerper? Het is een bende, ik weet niet wat ik moet zeggen’

Beeld Sophia Twigt

‘Ontploffing bij hoofdkantoor politie in Warschau’, pushten Poolse media vorige week donderdag. Met de recente raketinslag in Polen vers in het geheugen zat iedereen op het puntje van zijn stoel. In het kantoor van Jarosław Szymczyk, hoofdcommissaris van de Poolse politie, had een ‘gewelddadige uitbarsting van energie’ plaatsgevonden, zei het Openbaar Ministerie. Het kondigde een onderzoek aan naar het incident.

Szymczyk raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis, net als een collega die een stuk plafond op zijn hoofd kreeg. Ook zat er een gat in de vloer. ‘Een van de cadeaus die de politiecommandant heeft gekregen op zijn werkbezoek aan Oekraïne op 11 en 12 december is ontploft’, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hadden hun Oekraïense collega’s om opheldering gevraagd.

De dagen erna werd Szymczyk mikpunt van spot op het weinig genadige internet. De Poolse nieuwssite Onet bundelde de beste memes, grappige plaatjes, over het voorval in het politiebureau. Datzelfde Onet meldde namelijk op basis van interne bronnen wat de autoriteiten zouden verzwijgen: Szymczyk had een raketwerper cadeau gekregen en die per ongeluk afgevuurd in zijn kantoor.

Dna

Fouten toegeven zit niet in het dna van de Poolse autoriteiten. In plaats van te reageren op de berichtgeving, beperkten ze de communicatie na de eerste verklaringen tot een minimum. Dat werkte averechts. Het incident, dat zacht gezegd nogal wat vragen oproept, is het gesprek van de dag in Polen. Media vulden het informatievacuüm op met ieder stukje kennis dat ze konden vinden. Inmiddels is Szymczyk beroemd. En niet op een goede manier.

Een lange stoet aan commentatoren en experts wezen op de ernst van het incident, waarbij talloze regels zijn overtreden. Kort gezegd: raketwerpers horen niet thuis op kantoor; ze hadden het land niet in mogen komen; dit incident had dodelijk kunnen aflopen. Tegelijk kan niemand zich onttrekken aan de absurditeit van de situatie. ‘Het is een bende, ik weet niet wat ik moet zeggen. Iedereen moet erom lachen’, merkte een politicus van het progressieve Lewica op.

Het hoofdkantoor van de Poolse politie waar de explosie plaatsvond. Beeld Reuters / Kuba Stezycki

Na drie dagen vol speculaties kwam Szymczyk zelf met een verklaring. Hij was de twee geschonken raketwerpers aan het verplaatsen toen er één ontplofte, zei hij zaterdagochtend op radiozender RMF. De Oekraïners hadden een van de twee wapens omgebouwd tot luidspreker (‘met bluetooth’) en verzekerden dat ze ongevaarlijk waren. In een lang interview met dagblad Rzeczpospolita verduidelijkt hij dat het slechts de buizen van gebruikte granaatwerpers betrof.

Poolse drank

Szymczyk merkt ook op dat de hele situatie minder vreemd is dan gedacht, omdat Oekraïners wel vaker gebruikt oorlogsmateriaal als cadeau geven (zijn Oekraïense collega kreeg van hem een fles Poolse drank). Hij zag niet dat de raketwerper een explosieve lading bevatte, hij heeft ‘weinig passie’ voor wapens. Maandagavond mocht hij op televisie zijn verhaal opnieuw doen, bij de weinig kritische publieke omroep.

Alle media-optredens wekken wrevel. ‘Hij moet gearresteerd worden’, briest een senator van oppositiepartij Burgerplatform in de krant Gazeta Wyborcza, ‘maar hij gaat naar de media!’ Inmiddels vindt 80 procent van de Polen dat hij moet opstappen (de Oekraïner die hem het cadeau gaf, is wel geschorst). Szymczyk vindt zelf van niet. Maar de namen van potentiële opvolgers gonzen al rond. Goede kans dat Szymczyk niet als politiecommandant maar als internetmeme het nieuwe jaar ingaat.