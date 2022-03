Raken we onze argeloosheid in de omgang met wrede dictators en kwaadaardige tsaren dan nooit kwijt?

Poetin rijdt in juli 2010 op een Harley Davidson naar een ontmoeting met Oekraïners nabij Sevastopol, op de Krim. In 2014 werd de Krim door Rusland geannexeerd. Beeld Reuters

Als reactie op de Russische invasie van Oekraïne wordt bij ons, in West-Europa, het begrip ‘appeasement’ weer eens afgestoft. Met alle negatieve connotaties van dien. Naar analogie van de jaren dertig van de twintigste eeuw, toen de democratische mogendheden Adolf Hitler vergaand tegemoet kwamen in een vergeefse poging de vrede te bewaren, zou het ons ook nu aan weerbaarheid tegen de agressors van de eenentwintigste eeuw hebben ontbroken.

We hebben de wapens bekostigd waarmee Vladimir Poetin nu zijn buren – en straks mogelijk andere Europeanen – bestookt. We hebben vredeswil verondersteld toen we allang moesten weten dat Poetin groot-Russische aspiraties koesterde. We hebben het vredesdividend geïnd terwijl Rusland zichzelf enthousiast herbewapende. We hebben Oekraïne geen toekomst in de Europese Unie of de Navo willen bieden, uit beduchtheid daarmee het misnoegen van de Russen te wekken. En we waren met vinkjes en The Voice bezig terwijl wij ons die luxe, in het licht van de reële bedreiging vanuit het Oosten, allang niet meer konden veroorloven.

En in al die vaststellingen, terecht of niet, klonk de vraag door: leren we het dan nooit? Raken we dan nooit onze argeloosheid kwijt in de omgang met wrede dictators en kwaadaardige tsaren?

Gehersenspoelde Russen

Nee, is vermoedelijk het juiste antwoord. En daarin ligt een zwakte van het Westen besloten die zich op momenten als deze openbaart. Het Westen blijft vaak lange tijd het antwoord schuldig op zijn belagers, omdat hun denkwijze en hun aspiraties hem vreemd zijn. Het wil simpelweg niet aannemen dat een dictator, omwille van iets abstracts als de grootheid van een natie, een buurland binnenvalt en bereid is daarmee een wereldoorlog te riskeren.

Het kan zich niet verplaatsen in potentaten die gevreesd willen worden. Het kan niet bevatten dat Poetin zijn eigen verdienmodel, de afzet van Russisch aardgas tegen woekerprijzen, verwoest met een oorlog die hij poogt te rechtvaardigen met argumenten waarmee hij zelfs de gehersenspoelde Russen niet kan overtuigen.

Het Westen veronderstelt, met andere woorden, een zekere redelijkheid, matiging en realiteitszin – deugden waaraan het een alleenheerser die al tweeëntwintig jaar aan de macht is per definitie ontbreekt. Om daarmee om te kunnen gaan, moeten westerse regeringsleiders zijn als Vladimir Poetin.

Ze moeten zich kunnen verplaatsen in een dictator die verdragen slechts eerbiedigt zolang ze hem uitkomen. Die bereid is zichzelf schaamteloos te verrijken. Die tegenstanders of troonpretendenten laat vergiftigen of anderszins buiten gevecht stelt. Als leiders in de democratische wereld al aan deze dictatoriale verleidingen zouden blootstaan, worden ze er door de kiezers of door de instituties van de democratische rechtsstaat van weerhouden om daarnaar te handelen. Dat was tot dusverre althans het geval.

Slachtoffers van misleiding

Voor iemand als Poetin zijn burgers geen individuen maar slechts onderdeel van een natie of een machtsblok. Dat kan betekenen, zoals nu in Oekraïne, dat ze vanuit zijn perspectief een legitiem krijgsdoel vormen. In het Westen getuigt het daarentegen van goede smaak om de mens te zien achter het systeem waarvan hij door toeval, en soms door wreed toeval, onderdeel is geworden. Zo figureren de Russen in de berichtgeving over de huidige oorlog als slachtoffers van de misleiding en het bedrog van hun leiders, en niet als daders.

Dit ethos klonk ook door in het liedje waarmee Billy Joel in 1989 het einde van de Koude Oorlog bezong: Leningrad, over een Amerikaan en een Rus, Victor, die in wederzijdse vijandschap waren opgegroeid, maar die elkaar nu als vrije mensen konden treffen. ‘We never knew what friends we had, until we came to Leningrad.’ In deze prachtige edelkitsch lag de verwachting besloten dat mensen aan weerszijden van het IJzeren Gordijn vriendschap met elkaar zouden sluiten zodra ideologieën niet langer tussen hen in stonden.

Oorlog geoogst door vrede te koesteren

Appeasement geeft uitdrukking aan de onwil en het onvermogen van fatsoenlijke leiders om zich te voegen naar de redeloosheid van minder fatsoenlijke leiders. Appeasers kunnen in die zin zelfs heel onbuigzaam zijn: ze willen zich niet gedragen als hun autoritaire tegenstrevers. Ze willen zich niet uitsluitend door argwaan en wantrouwen laten leiden, en koesteren – soms tegen beter weten in – de illusie dat vredeswensen ook voor hun autoritaire tegenstanders nog enige betekenis hebben.

Neville Chamberlain, premier van Groot-Brittannië van 1937 tot 1940, belichaamt deze benadering tot op de huidige dag. En hoewel ‘München’, zijn onzalige nalatenschap, al decennia het synoniem is van een politiek waarvan geen democratische leider wil worden beticht, klinkt in de eerste pogingen om de oorlog in Oekraïne historisch te rubriceren het zelfverwijt door dat we er toch weer zijn ingestonken. Dat we oorlog hebben geoogst door te lang de vrede met een agressor te koesteren. Foto’s van regeringsleiders en staatshoofden die zich, nog niet eens zo lang geleden, door Poetin lieten fêteren, illustreren de naïviteit waarvoor we menen ons nu te moeten schamen.

Te vrezen valt echter dat die naïviteit eigen is aan dit deel van de wereld. Appeasement – of we het zo noemen of niet – zit in onze genen. Poetin zal niet de laatste zijn die ons daaraan herinnert. Maar hij laat ook onbedoeld zien dat appeasement niet onbegrensd is. Het Westen blijkt assertief te kunnen zijn zodra het onderkent dat lankmoedigheid tegenover agressors niet langer een deugd is, al komt dat louterende inzicht voor Oekraïne mogelijk te laat. Appeasement is een bron van zwakte, maar onder uitzonderlijke omstandigheden ook een bron van veerkracht.

Het is de vraag of appeasers werkelijk zo naïef zijn als verondersteld. Mogelijk bereiden zij zich al voor op een oorlog als ze nog met agressors om tafel zitten. Zelfs Neville Chamberlain was zich ervan bewust ‘dat appeasement niet eindeloos kon duren’. Hij had al lang onderkend dat met Hitler geen vergelijk mogelijk was toen Stalin nog toenadering tot nazi-Duitsland zocht.

Toch achtte Chamberlain ‘München’ nog steeds verdedigbaar nadat Hitler in het voorjaar van 1939 Tsjecho-Slowakije had bezet, want in het half jaar dat sinds ‘München’ was verstreken, had Groot-Brittannië zijn herbewapening kunnen opvoeren. De Spitfires waarmee de RAF zich in 1940 tegen de Duitsers verweerde, waren ten tijde van de appeasement geconstrueerd. Mogelijk doelde Churchill daarop toen hij bij de uitvaart van Chamberlain, die in november 1940 overleed, de verwachting uitsprak dat de geschiedenis mild over hem zou oordelen.