Racisme is snel aan het normaliseren in de Kamer. Dáárover zou het debat over haar functioneren moeten gaan

FvD’ers Freek Jansen en Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Zomaar een woensdagmiddag in de Tweede Kamer:

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower: ‘De continue en ongecontroleerde instroom van veelal kansarme, gevechtsklare, mannelijke, westerse cultuur hatende, want uit islamitische landen afkomstige immigranten walst Nederland plat. Zoals een bulldozer dat met gebouwen doet.’

FvD-Kamerlid Freek Jansen: ‘4 miljoen mensen werden hierheen gehaald. 4 miljoen! Stel je voor dat dat niet gebeurd was. Stel je voor hoe ons land er dan uit had gezien. Dan waren de ziekenhuizen nu niet overbelast. Dan kampten we niet met leerachterstanden en waren de klassen niet zo groot.’

Markuszower: ‘De PVV waarschuwt al jaren voor de gevolgen van deze massa-invasie van gelukszoekers uit met name islamitische landen die afkomen op onze vrouwen, op onze uitkeringen, op onze zorg, op onze welvaart en op onze woningen.’

Jansen: ‘Zonder immigranten hadden we al die criminaliteit en straatoverlast niet. Dan hoefden we onze natuur- en landbouwgronden niet op te offeren voor overtollige woningen. Dan was er gezelligheid en vertrouwen. Dan hoefden de deuren en de fietsen niet op slot. Dan hoefde je niet over je schouder te kijken bij een pinautomaat. Dan konden meisjes onbezorgd alleen over straat.’

Markuszower: ‘Nederlanders worden in hun eigen land keihard gediscrimineerd ten gunste van buitenlanders. In plaats van in hun eigen regio te blijven, komen ze de onze kaalvreten.’

Jansen: ‘We hebben niet meer huizen nodig, we hebben minder immigranten nodig’

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder: ‘Ben ik volgens u een Nederlander?’

Jansen: ‘Ik ken u niet supergoed, maar voor zover ik dat weet wel. Ik vind u een bijzonder prettig en vriendelijk persoon.’

Ceder: ‘Kan ik hier dan uit afleiden dat niet-prettige mensen niet-Nederlanders zijn? Trekt u de scheidslijn zo?’

Jansen: ‘Dat is een kenmerk daarvan, een soort exponent.’

Zo ging het woensdag in het debat over de noodopvang voor asielzoekers. En niet voor het eerst. Door een wezenlijk en luidruchtig deel van het parlement wordt een beperkt deel van de Nederlandse bevolking inmiddels verantwoordelijk gehouden voor alle maatschappelijke problemen. De PVV heeft in vijftien jaar tijd de grens steeds een stukje verlegd en is nu verwikkeld in een strijd met FvD wie de zondebok het hardst weet te treffen. Die glijdende schaal is deel van het probleem, want daardoor kijken steeds minder mensen ervan op. Racisme op het Binnenhof is in rap tempo aan het normaliseren.

De Tweede Kamer is al een tijdje druk met zichzelf. Dan gaat het meestal over de vraag hoe ontsporingen van Kamerleden jegens elkaar voorkomen kunnen worden. Maar dit gaat verder dan een ordeprobleem voor voorzitter Vera Bergkamp. Want hoe zit het met de ontsporingen jegens de mensen in het land? Of geldt het verbod in het Reglement van Orde op ‘het gebruik van beledigende uitdrukkingen’ alleen voor beledigingen van andere Kamerleden?

De veiligheidsdiensten waarschuwen de Tweede Kamer al enige tijd dat een radicale onderstroom van steeds extremistischer opvattingen een groeiend gevaar vormt voor de nationale veiligheid. De overgrote meerderheid op het Binnenhof die zich daar zorgen over maakt, kan wekelijks met eigen ogen vaststellen dat die onderstroom openlijk wordt gevoed vanuit de Tweede Kamer zelf. En tot nu toe zonder dat er erg zelfverzekerd tegen wordt opgetreden. Dáár zou het debat over het functioneren van de Kamer nu vooral over moeten gaan.