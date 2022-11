Publieke omroep moet loskomen van het commerciële denken

De affaire-van Nieuwkerk laat zien dat de publieke omroep afgedreven is van zijn eigenlijke taak: de kwaliteit van het maatschappelijk debat bewaken en bijdragen aan een gezonde samenleving.

De publieke omroep gaat zich aan een diepgravend zelfonderzoek onderwerpen. Dat zal zich niet beperken tot de misstanden bij tv-programma DWDD, maar ook op zoek gaan naar de ‘systemische oorzaken’ in het omroepbestel, die aan het wangedrag van presentator en eindredacteuren ten grondslag hebben gelegen.

Dat is een verstandig besluit, want het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk is geen losstaand incident maar een symptoom van een dolgedraaide publieke omroep die een kijkcijferkanon coûte que coûte wilde behouden en geen oog had voor de schade die hij aanrichtte bij anderen en zichzelf.

Het is ook een symptoom van arbeidsverhoudingen die een grote machtsongelijkheid impliceren. De redacteuren van DWDD hadden, net als de redacteuren van veel andere programma's, tijdelijke contracten. Ze konden elk moment ontslagen worden. Zelf ontslag nemen was lastig omdat ze dan een boete moesten betalen. Ze hadden dus vaak geen andere keus dan blind te gehoorzamen.

Dat een omroep die voortgekomen is uit de arbeidersbeweging, BNNVara, zich hiertoe gedwongen voelde en verzuimde werknemers die ten prooi vielen aan een burn-out goed te beschermen, laat zien hoe ver de publieke omroep is afgedreven van zijn oorspronkelijke waarden.

De transformatie die de publieke omroep het afgelopen decennium heeft ondergaan, heeft de situatie verder verslechterd. De macht van de individuele omroepen werd beperkt, die van de overkoepelende organisatie NPO groeide. Programmamakers waren steeds meer overgeleverd aan de grillen van netmanagers, die namens de NPO bepaalden wie op welk moment zijn kunsten mocht laten zien. Een programma kan sindsdien van het ene op het andere moment van de buis worden gehaald.

Door de gelijktijdige nadruk op kijkcijfers viel de publieke omroep ten prooi aan het proces dat in 1985 al werd beschreven door Neil Postman in Amusing ourselves to death. Als de hoeveelheid aandacht maatgevend wordt bij het bepalen van succes en het toekennen van zendtijd, eindigt alles als amusement. Vooral bij de talkshows heeft dit mechanisme hard toegeslagen. In plaats van ernaar te streven de kijker zo goed mogelijk te informeren, moest de kijker vooral vermaakt worden. Daarom liever een Sywert van Lienden of een Prem Radhakishun dan iemand met verstand van zaken die wat minder goed uit zijn woorden komt en daardoor wat minder vermakelijk is.

De verpersoonlijking van deze ontwikkeling is Frans Klein, directeur video van de NPO, en tot het laatste moment de belangrijkste beschermheer van Matthijs van Nieuwkerk. Hij gelooft in een brede publieke omroep, die in eerste plaats veel kijkers moet trekken en pas in de tweede plaats nadenkt over zijn publieke taak, de kwaliteit van het maatschappelijk debat bewaken en bijdragen aan een gezonde samenleving.

Klein heeft de afgelopen jaren steeds meer macht naar zich toegetrokken. Zijn laatste wapenfeit is het kalt stellen van het NPO Fonds, dat hoogwaardige dramaproducties en documentaires financiert. Vanaf nu moeten die voorstellen eerst langs Klein en zijn getrouwen.

De centralisatie van de macht is goed geweest voor de kijkcijfers. Onder leiding van Klein c.s. heeft de NPO de commerciële omroepen voorlopig verslagen. De prijs die daarvoor is betaald is een slaafse omroepcultuur, waarin iedereen naar het pijpen van de omroepbonzen moet dansen, en een oppervlakkiger en minder verrassend programma-aanbod, waarin continu dezelfde tv-persoonlijkheden naar voren worden geschoven. Het meest recente voorbeeld: het vernieuwende boekenprogramma Brommer op Zee moet plaatsmaken voor Eus’ Boekenclub.

Om de commerciële omroepen te verslaan, is de publieke omroep steeds meer op een commerciële omroep gaan lijken. Het is hoog tijd om de publieke taak weer serieuzer te nemen, in zijn programma-aanbod maar vooral ook in zijn bedrijfscultuur.