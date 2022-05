Promovendus werd abortusbuddy, omdat Pro Life overal groeit

De 27-jarige promovendus in de sociale wetenschappen E. is in haar vrije tijd abortusbuddy. Dat ik alleen de eerste letter van haar voornaam noem (naam bekend bij redactie) zegt wat over de invloed van de Pro Life-beweging in Nederland.

De abortusbuddy’s zijn twee jaar geleden opgericht door de feministische actiegroep De Bovengrondse en worden gesteund door het Humanistisch Verbond om vrouwen, die daarom vragen, met respect voor welke keuze dan ook naar de abortuskliniek te begeleiden. Abortusklinieken vragen burgemeesters vaak om bufferzones om de anti-abortusactivisten op afstand te houden, maar die werken slecht.

Ik had gevraagd of ik zo’n begeleiding door een buddy mocht meemaken: nee. De abortusbuddy’s beschermen de privacy van vrouwen ook tegen journalisten die anonimiteit beloven. Ik kon wel praten met E. en met haar de kliniek bezoeken, voor een idee.

De abortusbuddy’s begonnen in de regio Den Haag en Rotterdam, waar je bij het maken van een afspraak via de website van de abortuskliniek meteen om een buddy kunt vragen. Binnenkort komt Utrecht erbij, waar de anti-abortusactivisten zich ook blijven opdringen. En dit beperkt zich niet meer tot de Randstad. Ook klinieken in Enschede, Den Bosch, Roermond, Arnhem, Heemstede hebben al bufferzones.

Toen de abortusbuddy’s begonnen, plaatsten ze een oproep voor zo’n twintig vrijwilligers: er kwamen ruim 3.000 aanmeldingen. ‘Het belangrijkste is dat dit recht wordt gehandhaafd’, schreef E., ‘en daar wil ik me graag voor inzetten.’ Vrouwen weten heel goed wat er op het spel staat. Er meldde zich trouwens ook een man, waarvoor hulde, die is aangenomen. ‘Sommige vrouwen voelen zich veiliger bij een man omdat ze bijvoorbeeld worden bedreigd’, zegt E. Niettemin mogen alle buddy’s alleen de-escaleren, niet ingrijpen. Anders durven de klinieken het niet aan, bezorgd om nog meer consternatie voor de deur.

Twee jaar geleden stonden enkele aankomende abortusbuddy’s nog gewoon op de foto in de Volkskrant, deels zelfs met naam. Sommigen staan nog op site samennaardekliniek.nl. Maar als E. nu haar volledige naam zou noemen, zou haar mailbox, zoals al eens is gebeurd, vollopen met spam van de anti-abortusactivisten. E. is te duidelijk vindbaar op de website van haar universiteit, ‘die dus ook maar niet noemen’.

Ultraconservatieven in Amerika doneerden al 50 miljoen aan ultraconservatieven in Europa, ontdekte mediaplatform Open Democracy. En natuurlijk zal het opnieuw invloed hebben dat conservatief Amerika nu het federaal recht op abortus wil afschaffen, denkt ook E.

De Pro Life Zorgverzekering, die geen ziekenhuisabortussen en euthanasie vergoedt, is nu zo gewoon dat die is ondergebracht bij mainstream zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Blijf ook letten op Agenda Europe, het verbond van conservatieve activisten dat, aangespoord door het Vaticaan, mensenrechten van homoseksuelen en feministen terug wil draaien en dat ‘herstel van de natuurlijke orde’ noemt.

De inspanningen van Agenda Europe leidden volgens Europarlementariërs al tot de Poolse anti-abortuswet. Precies die wet veroorzaakt nu een grote stroom Poolse vrouwen die zich noodgedwongen in Nederland laten aborteren. Want het verbieden van abortus leidt nergens tot minder abortussen. Wel tot meer onveiligheid voor vrouwen en meer ongewenste kinderen in slechte sociaal-economische omstandigheden.

Abortusbuddy E. bij de Rotterdamse abortuskliniek. Beeld Margriet Oostveen

E. zag veel vrouwen alleen naar de abortuskliniek komen. Mannen zag ze nauwelijks. De abortusbuddy’s begeleidden de afgelopen twee jaar zo’n twee vrouwen per maand. Ze zinnen op manieren om meer vrouwen te bereiken, een probleem is nog vaak hun taal en geletterdheid.

E. bracht een bedrukte student van een jaar of 20 naar haar twee afspraken voor een abortus . Ze had een accent van buiten de stad, ‘ik denk dat ze hier al wel vriendinnen had om mee te feesten, maar niet om mee te nemen naar een abortus’. E. probeerde zich volgens voorschrift als een goede vriendin op te stellen, niet te veel te vragen en zeker niet de professional uit te hangen.

De tweede afspraak duurde langer dan verwacht. E. wachtte volgens afspraak buiten. Een vrouw stapte op haar af om een Pro Life-folder aan te bieden. Nadat E. dat afsloeg liep ze naar een auto om te worden afgelost.

Toen de student klaar was heeft E. haar naar huis gereden en dat was het dan: ‘Ze leek opgelucht. Een abortus is zo’n eenzaam verdriet. Ik denk dat veel vrouwen die het doen zich juist ontzettend verantwoordelijk voelen.’