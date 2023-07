Progressief Nederland, verenigt u

Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) bij de bekendmaking in Utrecht op 14 juli dat beide partijen als één lijst de verkiezingen ingaan. Beeld David van Dam

Het samengaan van GL en de PvdA is een prima ontwikkeling. Alleen is het het samengaan van slechts deze twee linkse partijen onvoldoende. Ik zou pas wat geruster in slaap vallen als ook de PvdD, de SP en Volt zich zouden aansluiten. Een solide, progressieve eenheid. Vergeet al die deelbelangen toch eens. Willen we gezamenlijk niet naar een duurzamer, diervriendelijker en eerlijker Nederland? Nou dan: zes partijen ter linkerzijde, daarmee sla je een deuk in een pakje boter. Kom op D66, sluit je ook aan.

Volgens de laatste stemwijzer komen we dan op zo’n vijftig zetels. Zonder die grote coalitie blijven de VVD en BBB de progressieve partijen dik voor en wordt het een strijd tussen rechts en rechtser. Voor de allerlaatste keer: progressieve partijen van Nederland verenigt u, het is de allerhoogste tijd.

Jan Bouman, Zeist

Couperus

Jolanda van der Lee reageerde op mijn artikel (‘Je doet het werk van Couperus…’, waarin ik schrijf dat Couperus twee seksen en seksuele identiteiten (homo en hetero) kende. Ze baseert zich op ‘recent’ onderzoek van Mary Kemperink, die schrijft over de arts Lucien von Römer.

Maar dat was niets nieuws, want hierover hebben eerder anderen al geschreven (ook ikzelf). De door Von Römer veronderstelde talrijke ‘tussenvormen’ tussen de mannelijke en vrouwelijke sekse, worden door Couperus echter beschouwd als varianten op die twee seksen.

Lees de twee romans die ik noemde, De berg van licht en Herakles. Het drama hierin is dat de personages niet willen of kunnen ‘kiezen’ tussen de twee seksen en twee seksuele identiteiten. Omdat andere bronnen ontbreken, is zijn werk wat dit onderwerp betreft het enige waarmee we ons een beeld kunnen vormen van Couperus’ ideeën.

Rémon van Gemeren, auteur van de biografie Couperus. Een leven, Landsmeer

Hoofddoek

Twee politiemedewerkers (Boumedien en Boomsma) houden een pleidooi voor hoofddoek, omdat verbod op gespannen voet zou staan met het interne inclusiebeleid van de politie. Voor mij weegt de maatschappelijke kernwaarde van neutraliteit zwaarder. Dit omdat de hoofddoek afbreuk doet aan de neutrale uitstraling van het politie-uniform.

Mijn oproep aan Boumedien en Boomsma is, gaat u alstublieft uwpolitietaken uitoefenen in plaats van politiek bedrijven.

Mehmet Yilmaz, Utrecht

Pijp

Politiemensen Boumedien en Boomsma willen dat burgers zich op hun gemak voelen bij een agent die hen begrijpt en met wie ze zich kunnen identificeren. Ik kijk nu hoopvol uit naar pijprokende agenten in een Sparta-shirt.

Peter de Leeuw, Leiden

Fietskudde

Hoe is het mogelijk dat een goed geïnformeerde doelgroep (en waarschijnlijk bovengemiddeld opgeleid) willens en wetens een product bleef kopen waarvan al geruime tijd bekend was dat het technisch rammelde en waarvan de service ondermaats was.

Hebben we hier te maken met een klassiek geval van kuddegedrag?

Paul Koppers, Nijmegen

Lastiggevallen

Kan iemand mij uitleggen waarom wij al wekenlang lastiggevallen worden met nieuws over het inmiddels failliet verklaarde bedrijf VanMoof? Het bedrijf dat e-bikes voor een hand­jevol yuppen in de grachtengordel van Amsterdam produceerde had slechts een marktaandeel van 1 procent. In economische zin is het dus in elk geval onverklaarbaar. Kortom, kijk eens wat verder dan tot de stadsgrenzen van Amsterdam en val de rest van Nederland niet lastig met dit tamelijk onbetekenende ‘nieuws’.

Sjoerd Vermeulen, Hoofddorp

Melk

In het artikel ‘Van amandelmelk tot rijstemelk: hoe gezond en duurzaam zijn melkvervangers?’ vergeet Loethe Olthuis één belangrijk perspectief, dat van de koe. Jammer genoeg. Dit zou een urgentere overweging moeten zijn dan een onnodig overvloedige inname van proteïnen.

Daarbij, vanuit culinair-historisch perspectief is plantaardige melk zeker geen noviteit. De vraagtekens die bij de voedingswaarde worden geplaatst lijken wel een moderne ontwikkeling en tonen goed de invloed van de zuivelindustrie. Twee onderwerpen die meer om aandacht en verdieping vragen dan de eiwitten in melk. Als je voor eiwitten afhankelijk bent van melk, mis je sowieso iets in je dieet.

Floris Janssens-Andrejew, Den Haag

Aanhouding

Naar aanleiding van het bericht over de aanhouding van de man die computers exporteerde naar Rusland verwacht ik binnenkort een bericht dat ook de bestuurders van Heineken, Unilever, Douwe ­Egberts en ING zijn aangehouden.

Jetty van der Wansem, Amsterdam