Procedures waren het probleem niet, maar de leugens en minachting voor de democratie

Zijn het bezopen ideeën? Dat niet. De geleerden die in opdracht van de Tweede Kamer de laatste formatie hebben geëvalueerd, komen best met verstandige aanbevelingen. Die formatie was langer dan ooit, dus het advies om deadlines te stellen, is een inkoppertje.

Dat formatiegesprekken in vertrouwelijkheid moeten worden gevoerd, lijkt ook een logische suggestie. En zo kun je bijna een beetje wegsoezen, tot je bedenkt: waarom zijn die gesprekken de laatste keer eigenlijk niet vertrouwelijk gebleven? En wat was de belangrijkste reden dat die formatie zich zo moeizaam voortsleepte?

Dat was omdat de minister-president al in de eerste dagen na de verkiezingen met twee leden van de VVD- en D66-top die tot ‘verkenner’ waren gebombardeerd, zat te konkelfoezen over de vraag hoe het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt kon worden weggepromoveerd. En dat terwijl juist Omtzigt een voorname rol had gespeeld in het boven water krijgen van het toeslagenschandaal, de affaire waarom die minister-president en zijn vorige kabinet waren opgestapt.

En nadat dat naar buiten was gekomen – door een toevallige foto – had Rutte glashard gelogen dat het over die hele Omtzigt nooit was gegaan. Toen daar meer bewijs voor kwam, loog hij weer, namelijk dat het aan zijn slechte geheugen had gelegen. En dít alles was waarom een hele stapel gespreksverslagen was geopenbaard.

Dus ja, vanzelfsprekend werden daardoor verdere onderhandelingen geschaad. Maar met een vermeend teveel aan openbaarheid hebben we misschien toch niet de kern van het probleem te pakken. De evaluatie had ook kunnen luiden: liever niet je achterste afvegen met alles waar een parlementaire democratie voor staat. Maar zulke kernachtigheid valt niet te verwachten van een commissie die, onder aanvoering van parlementair historica Carla van Baalen, het ruïneren van de toeslagenouders nogal postmodern samenvat als een ‘onrechtvaardig ervaren optreden van de overheid’.

Dikke plakken zalf

De comaverwekkende conclusies zijn ook het gevolg van het verzoek dat de Kamer aan de commissie deed: let op ‘regels, werkafspraken en instrumenten’. Onderzoeken worden in Nederland als het even kan al met de opdracht onschadelijk gemaakt, opdat de notabelen die het in dit kleine land met elkaar menen te moeten rooien weer samen verder kunnen. In plaats van de boel eerst goed te ontsmetten, gaan er op de bestuurlijke kwetsuur in kwestie een paar dikke plakken zalf en een zwachtel.

Het was alleen een beetje lastig dat Pieter Omtzigt bij de presentatie op de eerste rij zat als levend bewijs van de af te dekken verwikkelingen. Maar ook voor hem had Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die het advies in ontvangst nam, een likje crème bij zich: ‘Ik vind dat de heer Omtzigt in de formatie dingen heeft meegemaakt die geen Kamerlid zou hoeven mee te maken.’ Wat voor dingen? Gewoon, dingen.

Het woord ‘liegen’ is taboe

Alle gebeurtenissen van destijds staan wel ergens in het rapport hoor. Dan gaat het over ‘onzorgvuldigheden’, ‘onjuistheden’ of – olala – een ‘gebleken onwaarheid’. Het woord ‘liegen’, dat schijn je nooit te mogen gebruiken. Ik hoorde het de emeritus hoogleraar burgerlijk recht Jan van Dunné van de week nog zeggen bij Eenvandaag. Dat ging over een andere gelegenheid waarbij burgers zijn vertrapt terwijl – zo is net geconcludeerd door de parlementaire enquêtecommissie – onze premier goedgehumeurd toekeek: de aardbevingen in Groningen. De overheid en de NAM deden al die jaren alles om gevaren van gaswinning te bagatelliseren, maar liegen mag ook dat niet heten, stelde hij vast.

Het probleem is nooit het probleem. Het probleem benoemen is het probleem. Ik zie toenmalig D66-minister Koolmees nog zitten op tv, in die formatieperiode, helemaal van streek. Het kabinet had in de ministerraad besproken hoe informatie over de toeslagen kon worden achtergehouden en hoe al te alerte coalitie-Kamerleden konden worden ‘gesensibiliseerd’, wisten we dankzij RTL Nieuws. Superoneerlijk vond hij het dat de wereld maar niet wilde begrijpen hoe hij zich lastig gevallen voelde door die ‘activistische’ Kamerleden.

Eerlijke politiek bestaat niet. Bij serieuze belangen en het overtuigen van kiezers hoort het kneden van de waarheid. Maar ook de maatschappelijke afspraak dat een leugen die te grof is of die te ernstige schade aanricht, enige consequentie heeft. Anders eindigt de morele glijvlucht naar beneden nooit en is er, om maar wat te noemen, niemand die gezagsvol kan protesteren wanneer een extreemrechtse beweging met desinformatie het land ontwricht.

Gebrek aan scrupules

Toch gaat het grinniken door. Hetzelfde Eenvandaag had een item over Rutte als topdebater. Een van ‘de mooiste voorbeelden’ van hoe hij met ‘bluf’ tegenstanders ontregelde, dateerde uit 2012, toen Emile Roemer hem vroeg waarom hij het eigen risico in de zorg wilde verhogen. Rutte, zonder blikken of blozen: ‘Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico.’ En Roemer was inderdaad van zijn stuk, want dat was een leugen. Dat had een nationaal debat moeten ontketenen: wat moeten wij met een premier die zo exhibitionistisch is in zijn gebrek aan scrupules? Maar het was Roemer die als sukkel werd afgeserveerd.

Als je een bully op het schild blijft heffen, kun je dan heel verbaasd zijn dat noodkreten van burgers ongehoord blijven? Benieuwd met welke bluf hij ook Groningen weer van zich af zal schudden, die dekselse guit.