Probeer je een linkse wolk te vormen, gaan mensen vragen waarover je het oneens bent

De Tweede Kamer heeft een week vakantie, maar politici zijn nooit vrij. Vooral niet als ze bezig zijn met het vormen van een linkse wolk. Op een maandagavond in Amsterdam heerst er in Het Sieraad, een oud schoolgebouw dat voor de gelegenheid paars en blauw verlicht is, een sfeer als die van vlak voor een klassentoernooi dat door de bovenbouw is georganiseerd: beladen, zenuwachtig, amateuristisch. Mensen van de PvdA en GroenLinks lopen af en aan met microfoons, de aanvang wordt een half uur opgeschort.

Dit is een van de gezamenlijke town hall meetings, zoals zij ze noemen, van Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA). Hun achterbannen zitten in de zaal – oude PvdA’ers met grijs haar en wandelschoenen, willekeurige linkse mensen en een vrouw die geheel in het rood is, met een rood glitterhoedje van de feestwinkel.

Klaver en Kuiken worden het vierkante podium opgeroepen, waar stoeltjes omheen staan, zodat je altijd met je rug naar iemand toestaat.

‘Jut en Jul, toch?’ roept Klaver vanaf de zijkant. ‘En Jul start!’ roept Kuiken meteen.

Jesse Klaver stapt het podium op en zegt tegen het publiek: ‘Gaan we goed?’ Hij krijgt vooral respons van de vrouw met de rode glitterhoed, die later zal vertellen dat ze een rap heeft gemaakt om jongeren te vertellen vanaf welke leeftijd ze mogen stemmen. Hij steekt een hand in zijn zak en gaat losjes los op Edith Schippers. ‘Als ze de kans krijgen, gaan ze bezuinigen op de verpleeghuiszorg.’

En dan: ‘Mag ik een mega-oorverdovend applaus voor Attje Kuiken?’ Attje Kuiken komt op, er volgt een onhandige high five. ‘We hebben zowel sociale als groene dromen’, zegt Attje Kuiken meteen.

Over die dromen gaat het de rest van de avond. Kuiken heeft fascinerende vergelijkingen om ze uit te leggen: ‘Hoe mooi zou het zijn dat juist in tijden dat de pindakaasfabrieken floreren, de mensen thuis een broodje pindakaas kunnen smeren?’

Maar Klaver neemt steeds meer het woord. Een man uit het publiek vertelt dat hij gecanvast heeft, en dat mensen vroegen waarom GroenLinks wilde samenwerken met een partij die met Rutte had geregeerd. ‘Ja,’ zegt Klaver, ‘dat vragen mensen mij ook. Waar begin je aan, heb je Rutte 2 weleens gezien?’ Tijd voor een Rutte-impressie. ‘Dertien jaar Rutte, en iedere keer is het’, Rutte-intonatie, ‘Sorry man, sorry, sorry, sorry.’

De man uit het publiek: ‘Ik mis dat je dat in het openbaar zegt, Jesse.’ Attje Kuiken: ‘Ik ben ook een keer klaar met sorry zeggen. We stappen over onze eigen schaduw heen.’

Dan heeft Dieke een vraag. ‘Waar willen jullie elkaar van overtuigen? Dat je zegt: ik vind het meer zus of zo?’ Klaver en Kuiken lachen ongemakkelijk. Probeer je een wolk te vormen, gaan mensen vragen waarover je het oneens bent. Kuiken probeert iets met ‘de verschillen worden minder omdat we aan dezelfde knoppen draaien’. Dan stopt ze met praten en kijkt naar Klaver. ‘Jesse, vul aan!’ Volgens Klaver vinden ze ‘negentig tot vijfennegentig procent hetzelfde’.

Ook Diederik heeft een vraag. Hij zweeft tussen linkse partijen, ‘of zelfs naar rechts’ en vindt dat er gepolariseerd wordt. Kuiken, weer: ‘Jesse, vul aan!’ Dat wil Klaver best. ‘Er is een groep waar ik wel tegen inga. Als je zegt: polariseer je daar, dan zeg ik: damn right.’

Zo is Klaver steeds meer aan het praten, ook door toedoen van Attje Kuiken zelf. Bij een oudere man die vraagt of er verder wordt bezuinigd op defensie, grijpt ze in. ‘Zal ik deze even doen?’ ‘Het is wel mijn favoriete onderwerp, maar…’ zegt Klaver. Oké, Kuiken mag.

Ze vertelt iets over voedingsbodems. Dan neemt Klaver alsnog het woord. ‘Voor ieder potverdorie suikerklontje zijn meer regels in Europa dan voor wapens.’

Tijd voor de laatste, wervende woorden, ook van Klaver. Tegen een jongen in het publiek: ‘Ik zie dat je een filmpje maakt. Post het!’ Tegen de vrouw met de rode glitterhoed: ‘En rap het, in alle schoonheid!’

Kuiken mag afsluiten. ‘Ik ga zeggen wat ik het allerbeste kan: de borrel is geopend.’