Privilege zit niet in zeven vinkjes, het zit overal

privilege volkskrant opinie Beeld Rhonald Blommestijn

Ongelijkheid. Oneerlijkheid. Onrecht. Vlak voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak stonden de columns en opiniepagina’s er bol van. Het lijkt nu lang geleden, maar slechts enkele maanden terug legde Joris Luyendijk in Buitenhof uit welke privileges mannen zoals hij allemaal hebben, en keek progressief Nederland watertandend naar het VPRO-programma Sander en de Kloof van de jonge aristocraat Sander Schimmelpenninck, die vol enthousiasme zijn soortgenoten de maat nam.

Ik vermoed dat de ophef over ongelijkheid snel weer aanzwelt. De oorlog maakt het verschil tussen arm en rijk namelijk alleen maar pijnlijker. Vanwege de handelssancties stijgen de energieprijzen en neemt de inflatie nog verder toe. Zo’n miljoen Nederlanders leven nu al in armoede, en dat zullen er snel meer worden. En dan rijst de vraag vanzelf weer: wat is een rijkaard zijn minder bedeelde medemens verschuldigd?

Luyendijk en Schimmelpenninck geven een opvallend gelijkaardig antwoord: ze wijzen allebei op de onverdiende privileges van de elite. Luyendijk mikt op de kleine groep die gezegend is met de ‘zeven vinkjes’ die half Nederland inmiddels kan dromen: haar leden zijn man, wit, heteroseksueel, autochtoon, komen uit een bevoorrecht nest en hebben diploma’s van vwo/gymnasium en de Universiteit. Schimmelpenninck richt zich wat directer op de vermogende klasse, die renteniert met vastgoed en aandelen en dure bijles regelt voor haar kinderen.

Hoe je de elite ook beschrijft, Luyendijk en Schimmelpenninck zijn duidelijk over de keerzijde van al die privileges: talentvolle mensen met minder vinkjes en geluk komen ook veel minder aan bod op onze scholen, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. En dat is niet eerlijk. Zij krijgen niet waar ze recht op hebben, en het is hoog tijd dat de politiek daar iets aan gaat doen.

Ik ben het met vrijwel ieder woord dat Luyendijk en Schimmelpenninck zeggen eens. Maar toch knaagt er iets. Ze lijken namelijk hun eigen filosofie niet helemaal door te denken. Als het erop aankomt erkennen ze onvoldoende hoe diep privilege eigenlijk gaat, en laten ze het machtigste wapen van de elite intact: de mythe van verdienste.

Eigen privileges onderzoeken

Het boek van Luyendijk laat dit goed zien, omdat hij zijn eigen privileges uitvoerig onderzoekt. Luyendijk stopt precies waar het écht ongemakkelijk wordt. Dat klinkt misschien raar: juist Luyendijk kreeg met zijn boek half Nederland over zich heen. Hij zou niet de juiste persoon zijn om te schrijven over discriminatie en achterstelling, en het zou schokkend zijn hoe laat hij zich bewust werd van zijn vele privileges. Luyendijk stak zijn nek uit, stelde zich kwetsbaar op, en kreeg alsnog de wind van voren.

Toch maakte hij het zichzelf te makkelijk. Luyendijk pelde zijn privileges namelijk niet helemaal af. Zo beschreef hij zijn succes als een optelsom: enerzijds erkende hij de invloed van zijn zeven vinkjes, anderzijds hield hij nog ruimte voor zijn eigen talent en doorzettingsvermogen. Hij was bijvoorbeeld zelf in staat om risico’s te nemen, maar kreeg hulp van zijn netwerk om die risico’s in te schatten. Daarom durfde hij als jonge student af te reizen naar Egypte, terwijl hij het met minder vinkjes misschien niet had gedurfd. Luyendijk relativeert dus zijn verdienste, maar poetst die verdienste niet helemaal weg.

Dat is eigenaardig. Want waarom zou het vermogen om risico’s te nemen niet óók een privilege zijn? Hoe Luyendijk dat vermogen ontwikkelde zullen we nooit precies weten, maar het zal een bepaalde combinatie van genen, opvoeding en toevallige ervaringen zijn geweest. Het stel hersenen waarmee hij dingen wel of niet durft, is hem in de loop der jaren ook maar toegekomen. Zo laat steeds meer onderzoek zien hoe bepalend de eerste jaren van een mensenleven zijn voor je hersenontwikkeling. Relaties aangaan met anderen, analytisch nadenken, zelfvertrouwen cultiveren - als je eerste paar jaar op deze aardkloot tegenvallen, wordt dat allemaal veel moeilijker. Ik gok dat die eerste paar jaar bij Luyendijk wel snor zaten.

Het punt is: privilege zit niet alleen in zeven, acht of honderd vinkjes. Privilege is overal. Privilege kent ontelbaar veel gezichten. Lekker kunnen slapen is een privilege. Weinig last hebben van depressieve gevoelens is een privilege. Je seksuele aantrekkingskracht is een privilege. En je taalgevoel. En je ruimtelijk inzicht. En je oog voor details.

Al deze vinkjes heb je niet werkelijk zelf verdiend. Integendeel: ze vloeien voort uit gelukkige omstandigheden die je simpelweg zijn gegeven, zoals fijne ouders, inspirerende leraren en gezond dna. En net zoals je privileges met al je goede keuzes zijn vermengd, zo hangt iedere slechte keuze samen met pech. Want je hersenontwikkeling kan ook tegenvallen, waardoor je cognitief toch wat minder bent en keuzes niet helder doordenkt. Je kan zomaar iets naars meemaken, zoals een geweldsmisdrijf of een vernederende ruzie, dat je zelfvertrouwen ondermijnt.

Het is niet prettig om dit te beseffen. Het is niet leuk om te realiseren dat je weinig controle hebt gehad over je grootste successen, over de momenten in je leven waar je het meest trots op bent. Maar trek de rode lijnen maar door je eigen geschiedenis. Tel je voordelen en nadelen bij elkaar op. Ze hebben je gemaakt tot wie je nu bent.

Wat mij betreft zijn je genen, opvoeding en geschiedenis zelfs zo van invloed op je keuzes, dat je niet eens meer van een vrije wil kan spreken. Maar ook als je nog niet klaar bent voor die filosofische truth-bomb, moet je erkennen dat wat je aan ‘jezelf’ te danken hebt, en wat gewoon geluk was, nauwelijks van elkaar te scheiden zijn. Ieders verdienste is gebouwd op drijfzand. Wij mensen zijn als uien: als we onze privileges afpellen blijft er niets over.

Eigen verdienste relativeren

Het wordt pas echt ongemakkelijk als je die conclusie durft te onderschrijven. Luyendijk gaat een eind in die richting, maar niet helemaal. Toen de Volkskrant de briljante vraag stelde of hij ongemakkelijk zou worden als een boek over privileges hem veel geld zou opleveren, stelde Luyendijk dat hij er heus jarenlang hard voor gewerkt had, en dat zonder coronasteun. We mogen zijn eigen verdienste blijkbaar niet te veel relativeren.

Ook Schimmelpenninck lijkt de uiterste consequentie niet te willen trekken. In een merkwaardig interview in Vrij Nederland zegt hij eerst: “alles wat ik heb, heb ik zelf verdiend”. Vervolgens merkt hij op: “alles is geluk. Mijn hersenen zijn geluk”. Maar hoe kan dat nou allebei waar zijn?

Luyendijk en Schimmelpenninck lijken hun eigen logica niet helemaal te willen volgen. Maar als je a zegt moet je ook b zeggen. Wie strijdt tegen privileges, behoort tegen alle privileges de wapenen op te nemen, niet alleen tegen het vermogen van rijke mensen of de zeven vinkjes die het meest in het oog springen. Alle privileges zijn allemaal even onverdiend. Het indrukwekkende succes van Luyendijk bestaat van begin tot eind uit een complexe keten van geluk die we nooit helemaal kunnen doorzien - maar die er wel degelijk is.

Werk aan de winkel

Begrijp me niet verkeerd: we hoeven de moed niet op te geven. Ik bepleit niet dat 7-vinkers zoals ikzelf gemakzuchtig verklaren dat succes altijd samenhangt met privileges, en een mens daar niets aan kan doen. Integendeel, als je erkent dat alle claims op verdienste onzinnig zijn, is er alleen maar meer werk aan de winkel.

Veel van dat werk begint met het uitvoeren van de zinnige voorstellen die Schimmelpenninck en Luyendijk al doen. Zo snijden de plannen van Schimmelpenninck om de vermogensbelasting omhoog te gooien en de belasting op arbeid te verlagen hout, dat zal de kloof echt kleiner maken. Net zo goed is het essentieel dat we de strijd aangaan tegen onderadvisering in het onderwijs, en de kansen van kinderen met een migratieachtergrond verbeteren.

Maar we moeten accepteren dat dit soort ideeën de kloof nooit helemaal kunnen dichten. Hoe sterk je de kansen van mensen ook probeert te verbeteren, je gaat privileges nooit uitroeien. Die zijn namelijk eigen aan de wereld waarin we leven. We blijven kinderen verwekken met uiteenlopende genen, die verschillend worden opgevoed en andere ervaringen meekrijgen. Die vrijheid en verscheidenheid produceert ongelijkheid. Ook de kinderen van morgen zullen de strijd weer aangaan in een onherroepelijk oneerlijke wereld. Velen van hen zullen hun kansen niet kunnen grijpen.

Interessant genoeg lijkt Luyendijk dit nu te beseffen. Zo bekritiseerde hij in een podcast van de Correspondent het (ook door Schimmelpenninck) gepropageerde ideaal van kansengelijkheid, omdat het leidt tot een harteloze samenleving, die het verschil tussen mensen miskent en iedereen keihard afrekent. Want als je alle kansen hebt gehad, wat is dan nog je excuus?

Wederom slaat Luyendijk de spijker op zijn kop. Maar laten we het argument dan ook volgen tot de logische conclusie: echt eerlijk wordt onze samenleving als we niet alleen sturen op kansen, maar ook op uitkomsten, en de samenleving sterk nivelleren. Als je ongeacht je keuzes en prestaties genoeg geld hebt om goed van te leven. Ook als je geen carrière maakt.

Let wel: tegen zo’n voorstel valt een en ander in te brengen. Nivellering blaast de rol van de staat op, die misschien niet met al die macht is te vertrouwen. We hebben vaak genoeg gezien hoe de overheid miljarden verkwanselde en zaken alleen maar erger maakte. Bovendien zou al die herverdeling de vrijheid van succesvolle mensen kunnen afknellen, waardoor ze minder zullen bijdragen aan de samenleving. Maar sterke nivellering is in ieder geval niet oneerlijk. Het is juist het eerlijkst. Als je vraagt wat een rijk mens een arm mens in principe zou moeten geven, is het eerlijke antwoord: de helft. Hij moet blijven geven totdat iedereen evenveel heeft.

Nu zoveel schrijvers en columnisten het debat over privilege hebben geopend, terwijl de armoede alsmaar toeneemt, is het tijd om door te pakken. We moeten ons afvragen hoeveel eerlijkheid ons eigenlijk waard is. Hoe balanceren we het met vrijheid en vooruitgang?

Het precieze antwoord weet ik niet. Maar het zou helpen als we ‘verdienste’ erbuiten laten.

Het leven hoeft geen rat race te zijn, waarin we voortdurend checken of ons cv wel lang genoeg is. We kunnen ook een fijnere samenleving bouwen, waarin we minder elkaars concurrent zijn en meer elkaars medemens. Een samenleving die niet zoveel slachtoffers maakt, en ons minder blootstelt aan bestaansonzekerheid, stress, zelftwijfel en de neerbuigende oordelen van de ander.

Als je niet meer gelooft in verdienste, worden voorheen radicale ideeën ineens denkbaar. Zo zouden we onze ongelijke economie aan de onderkant én aan de bovenkant in kunnen dammen. Aan de onderkant krijgt iedereen recht op een fatsoenlijk basisinkomen. En aan de bovenkant worden er harde grenzen gesteld. Zo betoogt de filosoof Ingrid Robeyns dat we een limiet zouden moeten instellen op de rijkdom die mensen mogen bezitten: boven een bepaalde grens zou je het volledig moeten belasten. Zo zorg je ervoor dat niemand het privilege heeft om miljardair te zijn.

Een goudeerlijke gedachte.