Prima idee, een verplicht vertrouwenspersoon op de werkvloer. Maar dan wel met criteria voor kwaliteit en onafhankelijkheid

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel dat werkgevers verplicht medewerkers toegang te geven tot een vertrouwenspersoon wanneer zij worden geconfronteerd met seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen op het werk.

Over de auteurs: Mirjam Decoz is advocaat en voorzitter van klachtencommissies. Alie Kuiper is bedrijfskundige. Beiden zijn gespecialiseerd in de aanpak van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk.

Na de uitzending van BOOS begin dit jaar over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland pleitten wij in een breed ondertekende petitie voor betere wetgeving voor de aanpak van seksuele intimidatie op het werk. Momenteel ontbreken wettelijke kaders voor de behandeling van meldingen en klachten op dit terrein. Onderdeel van die betere wetgeving is medewerkers het recht geven op toegang tot een goede vertrouwenspersoon die hen helpt, ondersteunt en adviseert over mogelijke oplossingstrajecten.

Onafhankelijk

Helaas ontbreken in het huidige voorstel kwaliteitswaarborgen voor vertrouwenspersonen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel schrijven wel dat vertrouwenspersonen onafhankelijk en deskundig moeten zijn, maar ze geven daar geen criteria voor.

De eis van onafhankelijkheid is erop gericht dubbele petten te voorkomen. De vertrouwenspersoon moet een medewerker zijn die bij hem/haar komt, en kunnen adviseren zonder rekening te hoeven houden met de belangen van de organisatie en/of degene over wie wordt geklaagd.

Een leidinggevende functie is dus niet verenigbaar met die van vertrouwenspersoon, evenmin als een HR-functie of een lidmaatschap van de ondernemingsraad (OR). In de praktijk blijkt echter dat werkgevers de combifunctie met bijvoorbeeld HR nog al eens als voordeel zien. Ook de nodige vertrouwenspersonen zelf vinden dat ze die rollen goed kunnen (onder)scheiden.

Het is onze ervaring dat het gevolg daarvan is dat de vertrouwenspersoon vaak niet wordt benaderd, omdat er geen vertrouwen is in diens onafhankelijkheid. Daardoor ontstaat ook de onterechte indruk dat in de organisatie geen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Heldere criteria over de onafhankelijkheid zijn dus geen overbodige luxe.

Deskundig

Daarnaast is het belangrijk dat vertrouwenspersonen over de juiste deskundigheid beschikken. In het wetsvoorstel wordt niet geëist dat een vertrouwenspersoon een opleiding daartoe heeft gevolgd.

Vertrouwenspersonen moeten onder meer weten welke hulp een medewerker die een beroep op hen doet precies nodig heeft, en welk oplossingstraject passend is. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen beoordelen in welke situaties bemiddeling succesvol kan zijn, en wanneer een formeel onderzoek en/of aangifte is geïndiceerd.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst uit dat 73 procent van de vertrouwenspersonen daartoe geen opleiding heeft gevolgd. Wie de juiste kennis en vaardigheden als vertrouwenspersoon ontbeert, kan iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag nog meer schade toebrengen. Een opleiding, met een onafhankelijke toets en verplichte nascholing, moet de kwaliteit van de vertrouwenspersonen waarborgen.

The Voice

Een tweede manco van het huidige wetsvoorstel is dat de schijn wordt gewekt dat met het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voldaan aan de eis om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Uit onder andere de cases bij The Voice weten we echter dat een helder normenkader voor de afhandeling van meldingen en klachten óók van groot belang is.

Het moet duidelijk zijn hoe een klacht moet worden onderzocht en beoordeeld. Bijvoorbeeld als een goed gesprek met degene over wie wordt geklaagd niet helpt, of wanneer dat geen optie is omdat de klacht te ernstig is. Dan is een oordeel over de gegrondheid ervan nodig om verdere maatregelen te kunnen nemen.

Uit onze praktijk blijkt dat veel vertrouwenspersonen die medewerkers op gesprek krijgen, vandaag de dag nog adviseren om geen formele klacht in te dienen. Ze twijfelen immers aan de onafhankelijkheid en/of kwaliteit van de klachtonderzoekers. Bovendien is er geen waarborg dat klagers worden beschermd tegen benadeling.

Doofpot

‘Wie praat, gaat’, vertelden politieagenten die geconfronteerd werden met discriminatie door collega’s, in de spraakmakende documentaire De blauwe familie van Meral Uslu. Zonder een degelijk wettelijk normenkader voor de afhandeling van meldingen en klachten en zonder een grote inzet van het (top)management om medewerkers die klagen te beschermen tegen benadeling, bestaat het risico dat vertrouwenspersonen gaan fungeren als doofpot.

Het huidige wetsvoorstel behoeft aanvulling, gericht op criteria voor de onafhankelijkheid en deskundigheid van vertrouwenspersonen. Tegelijk moeten we ook op politiek niveau voortvarend aan de slag met de geïntegreerde aanpak van seksuele intimidatie op het werk, zoals in het Nationaal Actieplan Seksueel grensoverschrijdend gedrag en Seksueel geweld wordt voorgesteld. De aanstaande ratificatie van het ILO-Verdrag C190 inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer, biedt daartoe een goede gelegenheid.