Prijswinnend ballroomdanser en ondernemer pur sang was een begrip in Lombok en Utrecht

Marcel de Rijk

Marcel de Rijk had zijn eigen uitvaart tot in de puntjes verzorgd. Welke kleren hij zou dragen, welk horloge zelfs. Welke muziek te horen zou zijn, welke dansen werden uitgevoerd. Geen chachacha natuurlijk, maar wel een Engelse wals en een rumba. ‘Een supermooi afscheid’, zegt zijn neef Mishja de Haas.

Tot op de dag van vandaag doet de achternaam De Rijk belletjes rinkelen in Utrecht. Als mensen Misjha hebben herleid tot de stamboom, gaat het meteen over één ding: ‘Dat ze nog les hebben gehad van mijn oom Marcel, of van mijn moeder Ratna.’ Dansschool De Rijk werd een Utrechts begrip in een tijd dat stijldansen nog tot het standaardpakket van de gemiddelde Nederlander behoorde. De aanjager van dat succes overleed op 3 februari op het Indonesische eiland Lombok aan leukemie.

Zijn ouders begonnen de dansschool in 1943 aan de Nieuwegracht, hartje Utrecht. Het was eigenlijk vanzelfsprekend dat de kinderen in hun voetsporen zouden treden. Probleem was dat Marcel de Rijk aanvankelijk niet om dansen gaf, maar stijldansen is kennelijk genetisch bepaald. Op een gegeven moment ging hij niet alleen overstag, maar vormde hij met zijn zuster ook een prijswinnend danspaar. Dertien keer werden Marcel en Ratna de Rijk Nederlands kampioen Ballroom & Latin. Ze namen deel aan EK’s en WK’s en waren de grote sterren van het succesvolle tv-programma AVRO’s Danstest.

Onder de impulsen van Marcel de Rijk, ondernemer pur sang, nam de dansschool een enorme vlucht. Geen gelegenheid liet hij voorbijgaan om de voetjes van de vloer te krijgen. Hij haakte in op dansfilmsuccessen als Saturday Night Fever en Fame. En hij organiseerde discokampioenschappen toen de Nederlandse jeugd daaraan de voorkeur gaf. Als gevolg kreeg Dansschool De Rijk er twee vestigingen bij: één in Utrecht en één in Nieuwegein.

Fred Klinkenberg werd als 15-jarig danstalent onder de aandacht gebracht van Marcel de Rijk. ‘In no time werd ik zijn assistent.’ Ze hebben altijd contact onderhouden, al ging dat soms met horten en stoten. Toen Fred Klinkenberg besloot de theaterkant op te gaan, beschouwde De Rijk dat lange tijd als verraad. ‘Marcel kon een moeilijke man zijn.’

Klinkenberg en De Haas karakteriseren hem als veeleisend, onrustig, voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen. ‘Mijn oom straalde veel autoriteit uit’, zegt Mishja de Haas. ‘Maar je kon ook onwijs goede gesprekken met hem voeren.’ In de onderlinge verhoudingen ziet hij een parallel tussen zijn grootouders en hun kinderen die de zaak overnamen. De vrouwen waren zorgzaam en sociaal, de mannen veel meer zakelijk ingesteld.

De grootste uitdaging vond Marcel de Rijk op Lombok, nadat zijn moeder hem had meegenomen naar haar land van herkomst. Hij kocht er een stuk grond om een huis op te bouwen. De grond bleek echter een commerciële bestemming te hebben, dus het huis werd een hotel en dat groeide weer uit tot een resort met, natuurlijk, een dansschool erbij. Net als in Utrecht werd Marcel de Rijk ook in Lombok een begrip.

Tot op het laatst reisde hij vanuit zijn nieuwe vaderland de wereld over om wedstrijden te organiseren en te jureren. Vorig jaar nog, al ernstig ziek, was Marcel de Rijk vier uur lang intensief in de weer met een talentvol danspaar. Mishja: ‘Tot op het laatst een topsporter.’

Van het Utrechtse imperium is weinig meer over. Nog één vestiging resteert, gerund door Fred Klinkenberg onder eigen naam. ‘Daar had Marcel het eerst moeilijk mee, maar later begreep hij het wel.’