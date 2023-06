Prestatiedruk van studenten verlagen kan best, zonder verlaging van het niveau

Een studentenleven buigt door onder een stressvolle ‘opstapeling van onzekerheden’. Velen ervaren het leven als een ‘eindeloze obstacle run’. Dat is de conclusie in het rapport Harder Better Faster Stronger? van het Trimbos-instituut, het ECIO (Expertisecentrum inclusief onderwijs) en het RIVM. Al eerder stelden zij vast dat 62 procent van de studenten stress ervaart en 54 procent prestatiedruk.

Nee, met een beetje stress is niets mis. Die heb je zelfs nodig om tot prestaties te komen. Maar zo’n 12 procent heeft volgens Trimbos-onderzoekers ernstige klachten. Dat is schrikbarend veel.

Ook ik vraag weleens aan twintigers en dertigers waarom ze het woord ‘druk’ toch zo vaak in de mond nemen. Maar dat woord duikt niet zomaar op. Honen dat ‘de prinsjes en prinsesjes tegenwoordig nergens meer tegen kunnen’ en dat ‘wij’ het indertijd ook niet makkelijk hadden, is zinloos. Het eerste is niet aantoonbaar en het tweede aantoonbaar onwaar. Zulk geschamper helpt niemand verder.

Naarmate meer mensen gingen studeren moest het sneller, efficiënter en schoolser. Ouders koesterden hoge verwachtingen; je moest harder werken om boven de massa uit te steken. Succes was eigen verdienste, falen eigen schuld. De studiefinanciering verdween, kamers waren er nauwelijks en voor bijbanen bood het programma geen ruimte. Schulden stapelden zich op bij studenten zonder rijke ouders. Tijd om te lummelen, het leven en de liefde te ontdekken bleef nauwelijks over.

Volgens de onderzoekers veroorzaakt niet alleen studie stress, maar ook de wereld en de maatschappij. Veel problemen zijn doorgeschoven naar de volgende generatie, het zijn de jongeren die de wooncrisis, de klimaatcrisis en het zorginfarct later mogen oplossen. Als de wereld al niet aan de oorlog te gronde is gegaan. Ik begrijp die stress en paniek wel.

De onderzoekers noemen in hun ‘handreiking’ naast adviezen om studenten mentaal en financieel te ondersteunen ook oplossingen in het onderwijs, zoals een ‘persoonlijke leerroute’, ‘heroverweeg selectiemomenten’ en ‘minder financiële consequenties aan doorstuderen of stoppen’. Ze werken die niet verder uit; dat is hun taak ook niet.

Volgens mij ligt hier een deel van de oplossing. Ik vroeg me in 2014 af: waarom moet studeren eigenlijk in vier, vijf jaar, in schoolse jaarlagen? Waarom zou je tussendoor niet de tijd mogen nemen om te werken, te reizen, stages te lopen of kinderen te krijgen? Waarom dwingen we iedereen om alles in een vastgestelde levensfase te doen? Studenten die hun studie uitspreiden over langere tijd nemen niet meer aandacht en tijd van docenten in beslag. Ik stelde voor: betaal collegegeld over vakken die je volgt en maak het mogelijk studiefinanciering in te zetten tijdens een langere periode. Dat kost de gemeenschap geen cent meer. Ik denk dat je veel druk weghaalt. En het voorkomt studieuitval; wie eerder ontdekt dat een studie ongeschikt is, kan nog bijsturen.

Nee, ik bedoelde geen vrijblijvend samengestelde pretpakketten, maar serieuze samenhangende studieprogramma’s. Zoals de Open Universiteit nu, maar dan voor alle studies en met fysieke colleges, niet online. De lat moet beslist niet omlaag; de inhoudelijke eisen kunnen zelfs omhoog. Natuurlijk moet je het aantal herkansingen beperken en bij sommige studies is er een houdbaarheidsdatum aan kennis.

Er is vanaf 2017 een experiment geweest met wat tot mijn schrik het ‘Plan-Truijens’ ging heten. De ministers Van Engelshoven en Dijkgraaf zagen er wel wat in, net als veel studenten, maar het is een stille dood gestorven. Ik begrijp nog steeds niet waarom het niet zou kunnen; waarschijnlijk is de financiering ingewikkeld. Toch lijkt me de alarmerende psychische staat van veel studenten een aanleiding om de mogelijkheden nog eens goed te onderzoeken.