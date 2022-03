President en verhalenverteller Zelenski: ‘Hij slaagt erin te doen waar Trump zo naar verlangde’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens zijn virtuele toespraak in het Amerikaanse Congres. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt donderdag de Tweede Kamer toe via een videoverbinding. En dat belooft een bijzondere speech te worden. ‘Het feit dat hij, ongeschoren in zijn olijfgroene shirt, in een stad zit die gebombardeerd wordt geeft cachet aan de toespraak’, aldus communicatiedeskundige Lars Duursma tegenover RTL Nieuws.

Maar het is toch vooral wat Zelenksi in zijn toespraken zegt. Keer op keer worden Zelenski’s woorden door zijn toehoorders als ‘hartverscheurend’ of ‘historisch’ omschreven en gretig geciteerd door internationale media.

‘De strijd is hier. Ik heb munitie nodig, geen lift.’

‘Als je ons aanvalt, zullen het onze gezichten zijn die je ziet, niet onze ruggen.’

‘Het gaat er niet om dat ik met Poetin wil praten, ik denk dat ik met Poetin moet praten. De wereld moet met Poetin praten, omdat er geen andere manieren zijn om deze oorlog te stoppen.’

Masterclass

De Estse krant Eesti Päevaleht wenste in een recent hoofdredactioneel commentaar zijn bewondering voor Zelenski’s woorden niet onder stoelen of banken te steken: ‘De boodschappen zijn een masterclass: simpel, duidelijk en afgestemd op de doelgroep. Zo moet crisiscommunicatie eruit klinken. Overtuigend, humaan, duidelijk te begrijpen en eerlijk. (...) Andere politici zouden moeten leren van de manier waarop Zelenski communiceert.’

Commentator Brent Budowsky meent in een opiniestuk voor de Amerikaanse politieke nieuwssite The Hill dat Zelenski ‘een buitengewoon applaus verdient voor het feit dat hij zijn land tot grote hoogten van patriottisme, vastberadenheid en moed heeft getild (...) Als Zelenski spreekt, zijn we allemaal Oekraïens!’

Het is dat gevoel van verbondenheid, van gedeelde pijn die Zelenski steevast lijkt op te roepen in zijn pogingen om bij de Europese Unie, bij de Navo of bij nationale parlementen steun te verwerven vóór de Oekraïense regering en tegen de Russische inval in zijn land. Daarbij lijkt Zelenski handig gebruik te maken van zijn verleden als komiek en acteur.

Woede en kwetsbaarheid

Anne Libera, directeur Comedy Studies aan Columbia College in Chicago, vertelde onlangs de Amerikaanse National Public Radio (NPR): ‘Komedie manipuleert de waarheid, pijn en psychologische afstand met de bedoeling anderen aan het lachen te maken. Zelenski heeft dat vermogen van een komiek om verbinding te maken.’ Ook de bekroonde theaterregisseur Robert Falls meent dat Zelenski als ervaren schrijver van (komisch) materiaal weet wat werkt. ‘Hij heeft het talent om zowel woede als kwetsbaarheid uit te stralen. Het is waarschijnlijk ingestudeerd, zoals alle toneelstukken, en toch lijkt het volledig spontaan en ter plekke te komen.’

President Zelenski neemt een selfie met een gewonde soldaat in een militair ziekenhuis. Beeld AFP

Zelenski maakt graag historische verwijzingen. Zo memoreerde hij Winston Churchill in Westminster (Verenigd Koninkrijk), herinnerde hij aan de Berlijnse muur in de Bondsdag (Duitsland), herinnerde hij zich de Tweede Wereldoorlog in het Europees Parlement, betreurde hij de aanslagen van 11 september in het Amerikaanse Congres en vergeleek in de Israëlische Knesset de Russische invasie met de Holocaust, een verwijzing ook naar Zelenski’s joodse afkomst.

Volgens commentator Gabor Hórvath van de Hongaarse oppositiekrant Népszava speelt Zelenski de rol van president die gedoemd is te sterven ‘angstaanjagend goed’. ‘Zolang hij nog ademt en in Kyiv is, is het verzet ongebroken. Ondanks het groeiend aantal slachtoffers en vluchtelingen en alle verwoestingen blijven de Oekraïners steeds vertrouwen houden: nog een week of twee, of misschien een maand of twee, en Poetin zal zijn soldaten naar huis terughalen. Zelfs als er objectief gezien weinig hoop is dat dit ook echt het geval zal zijn. ’

‘Het is moeilijk te zeggen in welke mate Zelenski's begaafde communicatieve vaardigheden verantwoordelijk zijn voor de verrassende kracht van het Oekraïense verzet’, schrijven Bill McGowan en Juliana Silva van communicatiebedrijf Clarity Media Group in een opiniestuk voor CNN. ‘Maar als Churchills stelling over de kracht van welsprekendheid juist is, dan zal de geschiedenis waarschijnlijk buitensporige eer toekennen aan de rol die Zelenski’s woorden hebben gespeeld.’

Russische rivaal

Sinds het begin van de oorlog onderscheidt Zelenski zich in zijn houding en communicatie sterk van zijn Russische rivaal Vladimir Poetin. ‘Poetin is de antithese van Zelenski’, aldus hoogleraar communicatie Moisés Ruiz van de Europese universiteit in Madrid tegenover de Spaanse zender Rtve. ‘Poetin straalt minachting uit. Hij wil geen emotionele harmonie, maar wil dat alles absoluut rationeel is en tot het uiterste van kilheid wordt teruggebracht. Wat hij wil is angst inboezemen, omdat hij van mening is dat dit zijn teken van kracht is, dat mensen zo respect voor hem zullen hebben. Het zijn gedragingen van de vorige eeuw. ’

Zijn collega Alexandre Eyries van de Université de Bourgogne stelt in de Franse krant La Tribune dat de oorlog in Oekraïne ook een generatieconflict is: ‘Het zijn twee contrasterende beelden van politieke macht, tussen twee stadia van politieke macht, tussen twee visies op het gezag en het charisma van politieke leiders. Poetin toont in een pak in een enorme kamer (de kamer van Sint-Catharina in het Kremlin) de aanzienlijke fysieke en symbolische afstand die hij aangaat met zijn adviseurs en ministers. Het voelt alsof we zijn teruggekeerd naar de ergste uren van de Koude Oorlog in de voormalige Sovjet-Unie. Sommigen zouden er terecht het isolement in zien van een staatshoofd dat zichzelf heeft opgesloten in ‘zijn oorlog’ en in zijn alternatieve visie op de werkelijkheid.’

Zelenski is, volgens Eyries, juist ‘open, op zoek naar welwillendheid van het publiek’ of dat nou zijn Oekraïense landgenoten of buitenlandse politici zijn. ‘De toehoorder voelt zich volledig betrokken bij de boodschap van president/krijgsheer Zelenski, die de indruk wekt hem en hem alleen aan te spreken.’

Donald Trump

Nu is Zelenski natuurlijk niet de eerste die de nauwe band tussen politiek en verhalen vertellen begrijpt, aldus columnist Jonathan Freedland in The Guardian. ‘In zekere zin slaagt hij er in om te doen waar Donald Trump zo naar verlangde: een presidentschap leiden als een top beoordeelde tv-serie, met geweldige visuals, schokkende plotwendingen en veel actie. Alleen miste Trump niet alleen Zelenski’s talent, hij moest vertrouwen op gefabriceerd drama en ingebeelde vijanden.’

Toch zijn er ook grenzen aan het succes van Zelenski, meent Freedland: de Oekraïense president mag dan ‘een held’ in het Westen zijn, elders dringt zijn boodschap niet of nauwelijks door. ‘Het is opmerkelijk dat de 35 landen die zich van stemming onthielden bij de VN-resolutie waarin de invasie van Moskou wordt veroordeeld, goed zijn voor de helft van de wereldbevolking. Zelenski is een hit in Parijs en Berlijn; in Beijing en Delhi bepaald niet.

En dan is er wat Freedland ‘het Bosnië-probleem’ noemt, het risico dat de oorlog in Oekraïne zo lang duurt dat net als bij het bloedige conflict in Bosnië de ‘vermoeidheid en verveling’ toeslaan. ‘Vooral sociale media snakken naar nieuwigheden. Zodra de eerste schok van beelden van gebombardeerde gebouwen of slachtoffers is uitgewerkt, kan Oekraïne uit de publieke opinie verdwijnen. Dat is het gevaar waarmee Zelenski nu wordt geconfronteerd.’

Dus zal de Oekraïense president volgens Freedland er alles aan doen om te voorkomen dat ‘binnenkort geel en blauw de kleuren van het afgelopen seizoen worden’. Ongetwijfeld ook als Zelenski donderdag het woord richt tot Nederlandse Kamerleden.