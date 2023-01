Premier Rutte zal hopen dat opvolger Mirjam Bikker uit hetzelfde hout gesneden is als Gert-Jan Segers

In de Tweede Kamer die hij nu achter zich laat, kunnen velen nog wat leren van Gert-Jan Segers. Geen andere partij maakt zo behendig gebruik van de politieke omstandigheden als de ChristenUnie.

‘Een partij in de uithoek van het parlementsgebouw.’ Zo keek Gert-Jan Segers vrijdag terug op zijn eerste ervaringen op het Binnenhof, een kwarteeuw geleden, toen hij als fractiemedewerker van de Reformatorische Politieke Federatie de politiek leerde kennen. In het Nederlands Dagblad: ‘We probeerden relevant te zijn, maar dat was echt moeilijk.’ Hij is zelf soms nog verbaasd over de vlucht die zijn partij sindsdien genomen heeft: ‘We staan in het hart van de besluitvorming en we doen dat vanuit ons geloof.’

Met zijn voorgangers André Rouvoet en Arie Slob werd Segers de verpersoonlijking van die ontwikkeling. De RPF ging met de GPV op in de ChristenUnie, kende een roerige start, maar werd daarna een doorslaand politiek succes. Niet eens electoraal – de gehoopte inbraak bij het CDA bleef uit – maar wel in invloed. Geen andere partij heeft zo behendig gesurft op de politieke golven van deze eeuw: de om zich heen grijpende fragmentatie in de Tweede Kamer, gecombineerd met de opkomst van steeds meer geharnaste protestpartijen op de flanken, bracht de ChristenUnie bijna als vanzelf in het politieke midden.

De bereidheid om vooral te zoeken naar overeenkomsten met andere partijen en niet in de eerste plaats naar de verschillen, deed de rest: de ChristenUnie neemt nu voor de derde keer in deze eeuw deel aan een kabinet en drukte zelfs vanuit de oppositiebankjes een zware stempel op het kabinetsbeleid. Segers’ bereidheid om zich af en toe te schikken in de wensen van anderen, was vaak de doorslaggevende factor in moeizame onderhandelingen. ‘Ik kan mijn overtuiging niet opleggen aan de hele maatschappij’, zei hij er ooit over in de Volkskrant.

Premier Rutte zal hopen dat opvolger Mirjam Bikker uit hetzelfde hout gesneden is. De nabije toekomst van zijn kabinet hangt er in hoge mate vanaf. Maar dat niet alleen. Bij vrijwel elke verkiezing deze eeuw krimpt het deel van de Tweede Kamer dat het streven naar bestuurlijke verantwoordelijkheid als belangrijke opdracht van de eigen kiezers ziet. Water bij de wijn is totaal uit de mode. Nog maar drie decennia geleden hadden CDA en PvdA samen ruim tweederde deel van de Tweede Kamerzetels in handen, bij de laatste verkiezingen kwamen VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie samen nog niet tot dat aantal. De rest van de Kamer speelt in het landsbestuur niet of nauwelijks een rol.

Aangezien het einde van die trend nog niet in zicht is en over veranderingen in het kiesstelsel nog nauwelijks debat wordt gevoerd, staat of valt de bestuurbaarheid van het land voorlopig bij de mentaliteit van de politieke leiders in de Tweede Kamer. Vooral de aanvoerders van de nieuwe, opkomende partijen als de BoerBurgerBeweging en JA21 moeten in dat opzicht nog kleur bekennen. Niet alleen voor Mark Rutte is het te hopen dat iets van de politieke geest van Gert-Jan Segers over hen komt.