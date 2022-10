Premier Rutte heeft alle reden te zeggen dat hij ‘te druk’ is om naar Qatar te gaan

Het WK-voetbal in Qatar is een besmet toernooi. Dat moeten we niet achteraf legaliseren door er ook een bestuurlijk feestje van te maken.

De omgang van de Nederlandse politiek met omstreden sporttoernooien voltrekt zich al jaren in een vast stramien.

Stap één: de Tweede Kamer toont zich bezorgd over de mensenrechtensituatie in het gastland en laat weten het niet verstandig te vinden als Nederland daar met veel bestuurlijk vlagvertoon ten tonele verschijnt.

Stap twee: de premier, of die nou Balkenende of Rutte heet, laat daarop weten de situatie graag te willen omdraaien: stel nou dat we géén bestuurders sturen, dan kunnen die het ter plekke ook niet over de mensenrechten hebben en dan weten ze in Rusland/China/Qatar niet eens dat we daar in Nederland bezorgd over zijn.

Stap drie: Gezien de precaire politieke situatie houdt het kabinet zo lang mogelijk in het midden wie er precies worden afgevaardigd, in de hoop te kunnen aansluiten bij wat andere, grotere landen doen. En natuurlijk in de verwachting dat het debat hierover vanzelf luwt zodra de bal rolt.

Het debat over de afvaardiging naar Qatar houdt zich vooralsnog geheel aan het script. De Kamer was er vroeg bij, in februari 2021, met de oproep om geen afvaardiging te sturen: bij de voorbereidingen zijn zo veel mensen omgekomen en zo veel arbeiders slachtoffer geworden van uitbuiting, dat het geen pas geeft daar namens het land te gaan staan juichen.

Dat staat inderdaad buiten kijf en daarom heeft koning Willem-Alexander er zeker niets te zoeken. Het risico op ongemakkelijke situaties is te groot. Dat zal hij zichzelf hopelijk ook realiseren nu de foto’s van zijn onderonsje met president Poetin bij de Olympische Spelen van 2014 hem nog altijd worden nagedragen.

Hetzelfde geldt voor premier Rutte. Hij is geen liefhebber, er zijn zoveel sporttoernooien waar hij niet bij is. Wél gaan zou een volstrekt onnodige steunbetuiging zijn aan de organisatoren.

Blijft over de vraag of er dan wel iemand moet gaan namens de regering. Het kabinet voert aan dat het misschien niet verstandig is om als enige land geheel verstek te laten gaan in een tijd waarin we het Russische gas boycotten, het Groningse gas niet meer willen opboren en Qatar een van de weinige reddingsboeien is om de energievoorziening op korte termijn op peil te houden. Het gas moet toch érgens vandaan komen.

Dat is geen onzinnig argument, en we hoeven nu ook niet opeens de diplomatieke banden met Qatar te verbreken, maar dit debat gaat over een voetbalfeestje, een toernooi dat onder zeer dubieuze omstandigheden is georganiseerd. Dat hoeven we niet met terugwerkende kracht te legaliseren met juichende ministers op de tribune.

En als premier Rutte er dan echt geen principiële zaak van wil maken uit angst dat het een schadelijke diplomatieke rel wordt, kan hij altijd nog terugvallen op het voorbeeld van zijn verre voorganger Van Agt – de laatste premier die wel een statement maakte en in 1978 niemand afvaardigde naar het Argentinië van dictator Jorge Videla. Van Agt maakte er echter niet veel woorden aan vuil en liet slechts weten dat hij ‘te druk’ was met de binnenlandse politieke problemen. In het geval van Mark Rutte is dat een zeer geloofwaardig excuus.