Pontificaat leek een last voor de man die liever studeerde en schreef

Theoloog Joseph Ratzinger ontpopte zich na zijn benoeming in 2005 tot een ongemakkelijke paus. Zijn vrijwillige aftreden aan het einde van zijn ambtstermijn was echter een groots gebaar.

Toen in 2005 een nieuwe paus gekozen werd, bad de Duitse kardinaal Joseph Ratzinger tot God: ‘Alstublieft, doet u mij dit niet aan.’ Niettemin werd hij verrassend snel gekozen tot paus Benedictus XVI. Donderdag vindt de uitvaart plaats van de op Oudjaarsdag overleden paus.

Ratzingers bede getuigde van zelfkennis. De steile intellectueel ontpopte zich tot een ongemakkelijke paus, die het charisma en de pastorale warmte miste van zijn voorganger Johannes Paulus II en zijn opvolger Franciscus. In zijn publieke optredens leek het pausschap een last voor een man die veel liever studeerde en schreef.

Benedictus beschouwde zichzelf als een ‘medewerker van de waarheid’, de eeuwige waarheid van de kerk die niet mocht wijken voor het ‘relativisme’ van de moderne tijd. Zijn conservatieve standpunten, onder meer over het celibaat, vielen slecht in Europa. Maar Europa is een nieuw ‘missiegebied’ geworden, terwijl het katholicisme groeit in Azië en Afrika, waar religieus conservatisme minder omstreden is.

De theoloog Ratzinger schoot vooral tekort als kerkvorst. ‘Regeren was niet zijn sterkste kant’, zei de Australische kardinaal George Pell na Benedictus’ aftreden in 2013. Benedictus was geen manager en bleek niet opgewassen tegen de intriges in de curie. Een politicus was hij evenmin. Hij zal herinnerd worden als de paus die te weinig deed tegen het misbruikschandaal dat tijdens zijn ambtsperiode in volle hevigheid losbarstte.

Hij ondernam meer actie dan zijn voorganger en was de eerste paus die slachtoffers ontmoette. Niettemin was zijn optreden onvoldoende en te weinig invoelend. Hij beschreef het misbruik als ‘vuil’ dat ‘ons door de duivel in het gezicht werd geworpen’, alsof de kerk door onheil van buiten was getroffen. In werkelijkheid kwam het misbruik voort uit een gesloten cultuur, waarin de positie van de kerk zo onaantastbaar was dat misbruik kon worden toegedekt. Ratzinger was met deze kerk vergroeid. Als bisschop van München had hij verzuimd maatregelen te nemen tegen pedofiele priesters.

Aan het einde van zijn ambtstermijn maakte Benedictus XVI echter een groots gebaar. Als eerste paus sinds Gregorius XII in 1415 trad hij vrijwillig af. De laatste fase van het pausschap van Johannes Paulus II was een publieke lijdensweg geweest. Terecht oordeelde Benedictus dat een mens niet zo hoeft te lijden. Zijn abdicatie maakte het pontificaat menselijker. Hopelijk heeft hij hiermee een voorbeeld gesteld voor zijn opvolgers.