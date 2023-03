Politiek in de klas werd nooit als saai afgedaan als je het koppelt aan de eigen leefwereld

Jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Mbo-jongeren kunnen niet goed nadenken over complexe maatschappelijke vraagstukken en politiek ? Hessel Nieuwelink pleit voor een betere pedagogisch-didactische benadering van mbo-jongeren bij lessen burgerschap.

In mijn loopbaan als mbo-docent stond bij elke verkiezing het samen invullen van de kieswijzer op het programma. De uitkomsten vergelijken en bespreken waar de partijen het nu eigenlijk over hebben, werd nooit als saai afgedaan als je het koppelt aan de eigen leefwereld. Discussie over de vraag ‘moeten we vluchtelingen wel of niet ontvangen?’, begint met: ‘Nee, het is hier te vol.’ Tot uiteindelijk het voorstel van de klas komt: ‘Juf, stel dat er voor oorlog gevluchte jongeren ons vragen of ze les kunnen krijgen, dan moet de school zorgen dat dit kan.’

Dit is de ervaring van één docent. Niks bijzonders als lesinvulling, maar het leidt tot gesprek en bij sommigen tot enthousiasme om te gaan stemmen. Alles begint met in gesprek gaan, samen bepalen wat het probleem is, naar elkaar luisteren en een oplossing verzinnen. Prima te doen met mbo-jongeren.

Betty Scholtz, Alkmaar

Prijs

Heidi Koren schrijft over het feit dat vrouwen bij de kapper meer betalen dan mannen. Ik kom net terug van mijn kapper die dezelfde prijs rekent voor knippen/snijden van mannen en vrouwen: 12,95 euro. Het betreft de Kappers­academie in Amersfoort. En als 65-plusser kreeg ik ook nog korting.

Lineke Schakenbos, Amersfoort

Bijles

Minister Wiersma krijgt veel applaus voor zijn actie om huiswerkbegeleiding door commerciële bureaus te beperken. Zijn argument is het verbeteren van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Het verdient aanbeveling de oorsprong van deze bureaus te bekijken. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verdienden veel studenten wat bij door bijles te geven. Dat was alleen toegankelijk voor scholieren van bemiddelde ouders met het juiste netwerk. Daaruit zijn de huiswerkbegeleidingbureaus ontstaan. Wat minister Wiersma voorstaat, leidt ongetwijfeld tot de wederopstanding van het oude systeem, wat nog meer nadelen heeft dan het huidige. Immers, het SCP heeft recentelijk laten zien dat een netwerk een kritische ­parameter is voor het succes in de maatschappij.

Daarom het volgende idee ter overweging. Veel van de studenten uit de jaren zestig en zeventig zijn nu rond hun pensioen. Vraag hun als vrijwilliger bijles te geven in buurthuizen of bibliotheken. Dat slaat twee vliegen in één klap: de bijlessen worden goedkoop/gratis en de scholier wordt deel van het netwerk van de bijlesleraar. Daarmee zouden de scholieren meer zijn geholpen dan het minder zichtbaar maken van ondersteuning.

Hugo Hölscher, Heemstede

Bacteriën

Was het maar waar dat we miljoenen liters schoon drinkwater doorspoelden, het is meestal helemaal niet schoon. Talloze reclame-uitingen proberen ons schrik aan te jagen voor bacteriën, dus hangen in toiletten plastic voor­werpen die bij elke spoelbeurt bacterie­dodende middelen meespoelen.

In Frankrijk heb ik een septic tank. Mij is verteld dat die mijn ­leven lang niet geleegd hoeft te ­worden als ik maar lief ben voor de bacteriën. Ik hoef er echt niet af en toe een dode vogel in te gooien, zoals sommige mensen schijnen te doen, maar ook geen chloor. Op alle Franse reinigingsmiddelen staat of ze bruikbaar zijn in een fosse septique. We moeten die bacteriën ook in Nederland niet zo krampachtig willen doden, ze zijn hartstikke nuttig.

En het zou natuurlijk ook fijn zijn als we wc’s konden doorspoelen met regen-, douche- of waswater zonder gesjouw met emmers.

Annelies Jacobsen, Dordrecht

Reutjes

Nou ja! Ook de standbeelden van honden blijken vooral reutjes te zijn. Mannen dus. Voor wat ik kan zien natuurlijk.

Marion van de Vorst, Driebergen

Afloop

Vernietigen is geen whodunit, dus kan Max Pam best verklappen hoe de nieuwe Houellebecq afloopt. Vindt hij zelf althans. Huiveringwekkend einde, constateert hij. Fijn om te horen, en bij eerste lezing vast het geval. Niet als je dat einde via een krantencolumn moet vernemen. Leuk man, als je er net in bezig bent.

Hans Smit, Den Haag