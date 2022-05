Politiek correcte taal kan soms even wachten

Het in de ban doen van bepaalde woorden of termen is complex en ligt gevoelig; daarom duurde het 25 jaar voordat de term ‘tot slaaf gemaakte mensen’ opgenomen werd in het Stijlboek van de Volkskrant.

Met grasgroene acrylverf schilderde kunstenaar Rob Scholte in 1997 een affiche na uit 1853, waarin een Amerikaanse slavenhandelaar 1250 dollar biedt voor young women negroes. De naam van de slavenhandelaar verandert hij provocatief in ‘Rob Scholte’ en het jaartal in 1997, om zich vervolgens te verbazen over het uitblijven van publieke ophef. ‘Het is een verschrikkelijk schilderij dat vragen oproept rond moraliteit waaraan je niet voorbij kunt gaan’, benadrukt hij in een interview. Voor een expositie in museum De Fundatie in Zwolle wordt voor jeugdige bezoekers een uitleg geschreven: ‘Er waren vroeger veel Nederlanders die tot slaaf gemaakten kochten en verkochten. (..) Je krijgt een rotgevoel van dit schilderij.’

Dat is dus 25 jaar geleden en voor zover ik kan nagaan, de eerste keer dat ‘tot slaaf gemaakten’ in een Nederlandstalige publicatie als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt als alternatief voor ‘slaven.’ Toch zal het tot 2013 duren voordat de term op deze manier in de Volkskrant terecht komt. Niet uit de mond van een verslaggever of redacteur, maar door een geïnterviewde: Urwin Vyent, destijds stadsdeelwethouder in Amsterdam Zuidoost en geboren in het district Para in Suriname. Nog eens drie jaar later vraagt een lezer of de krant de term slaven voortaan wil vermijden. ‘Beter kunt u gebruik maken van ‘tot slaaf gemaakten’.’ Twee andere lezers laten direct weten dit flauwekul te vinden. Velen zijn niet tot slaaf gemaakt maar daarin geboren, wordt opgemerkt. En bovendien: ‘Slachtofferschap is niet erfelijk en eenieder is verantwoordelijk voor z’n eigen daden.’ Ook later klinkt in de brievenrubriek verzet over de ‘pedante’ wijziging die zelfs als ‘wurggreep van de woke-beweging’ wordt afgedaan.

Eerste artikel

Pas in 2018 verschijnt in deze krant het eerste redactionele artikel waarin bij de taalkundige keuze tussen slaaf en slaafgemaakt wordt stilgestaan. Opnieuw niet in reflectie op het eigen taalgebruik, maar in een artikel over hoe Nederlandse musea omgaan met identiteitsgevoelige termen waaronder ook ‘neger’, ‘primitief’ en ‘blank’. Daarvoor is een taalgids opgesteld door het Nationaal Museum van Wereldculturen waarvan de makers worden geïnterviewd.

Het woord ‘slaaf’ wordt in deze taalgids niet volledig in de ban gedaan. Wel wordt voorkeur uitgesproken voor ‘tot slaaf gemaakte’. Dat is inderdaad een lange en slecht lopende vertaling van het Engels/Amerikaans politiek-correcte woord enslaved, erkent de museumresearcher. Hij noemt het een ‘onhandig, ongemakkelijk woord dat je telkens herinnert aan het ongerijmde van slavernij.’ Zijn collega: ‘Wij krijgen hier in het Tropenmuseum jaarlijks zo’n 30 duizend kinderen over de vloer. Die zullen door dit woord eerder denken: hee, ‘tot slaaf gemáákt’, daar zit ook iemand in die handelt. Die een ander van zijn vrijheid berooft.’

Dat laatste is natuurlijk de kern: het nieuwe begrip benadrukt dat iemand de vrijheid actief is ontnomen. Het heeft lang geduurd, maar afgelopen week heeft deze verandering ook officieel het Stijlboek van de Volkskrant bereikt; het online document waarin de redactie haar taalkundige keuzes bepaalt. Veel redacteuren waren de afgelopen jaren al voorzichtig geworden met ‘slaaf’. En bij het begin van de serie ‘Wie zijn mijn voorouders?’ plaatste de redactie afgelopen februari al een verantwoording waarin als regel werd gekozen voor ‘tot slaaf gemaakte mensen’. De toevoeging ‘mensen’ beviel ter redactie niet iedereen: journalisten zijn getraind om overbodige woorden weg te laten en natuurlijk betreft het hier mensen. Drie woorden in plaats van één is bovendien al een achteruitgang, laat staan viér. Die variant werd het dus niet.

Dat de krant na 25 jaar taalverandering zich eindelijk vastlegt is geen dag te vroeg, zou je kunnen zeggen. Toch is dat niet mijn conclusie. De ontleding van deze verandering laat zien dat het soms niet verkeerd is om de tijd te nemen. Het Stijlboek is er openhartig over: taalkundig is er geen reden om ‘slaaf’ in de ban te doen omdat het woordenboek al zegt dat het mensen betreft die ‘ge­heel af­han­ke­lijk of het wil­lo­ze werk­tuig zijn van een an­der.’ Het gaat om taalgevoel. Het botte ’slaaf’ in de betekenis van ‘willoos werktuig’ is in de context van de kolonisatiegeschiedenis voor een groep taalgebruikers onacceptabel geworden. Die taalgebruikers zijn ook onze lezers. Dus houden we daar rekening mee.

Niet blank maar wit

En het Stijlboek is niet altijd zo traag. Jaren geleden adviseerde het al het gebruik van ‘wit’ in plaats ‘blank’ als huidskleur en ook ‘neger’ is al lang uit het vocabulaire van de redactie verbannen. Blank heeft een associatie van onbesmet en onschuld, en ‘neger’ werd vaak gebruikt als racistisch scheldwoord. Ook dit gebeurde op taalgevoel, maar duidelijk met minder moeite dan ‘slaaf’.

Soms loopt het Stijlboek zelfs vooruit op taalkwesties die volgens mij nog volop in ontwikkeling zijn. Zo is er de introductie van de begrippen ‘hen’ of ‘hun’ voor non-binaire personen als vervanging van ‘hij’ of ‘zij’. Citaat: ‘Nu ‘hen’ door non-binaire mensen zelf het meest wordt gebezigd en als genderneutraal voornaamwoord het gangbaarst is, zal de Volkskrant deze term – indien gewenst – gebruiken. Hen wordt net als zij/hij enkelvoudig gebruikt, dus ‘hen loopt’.’

Het is te prijzen dat de krant ook deze taalgebruikers tegemoet wil komen. Zelf denk ik dat het taalgevoel tegen de hen-oplossing nog ‘nee’ zegt. Het Stijlboek wilde echter ‘recht doen aan de herkenbaarheid van non-binaire personen’ en adviseert redacteuren de verwarring rond zinnen als ‘hen loopt’, te verminderen door er zoveel mogelijk omheen te schrijven. Net als aanvankelijk bij ‘slaaf’ zullen redacteuren dus allerlei varianten bedenken om ‘hen’ te vermijden en toch recht te doen aan gevoeligheden van een minderheidsgroep. Dat lijkt me prima, en zou als tussenoplossing waarschijnlijk ook voldoende zijn geweest.

In de brieven die ik hierover krijg, wordt de erkenning in het Stijlboek ook nauwelijks gevierd als overwinning. Daarin wordt vooral getreurd over de denigrerende toon die enkele columnisten of opinieschrijvers blijven aanslaan over genderkwesties. Zij hebben die vrijheid, is mijn antwoord, maar zijn niet representatief voor de manier waarop de redactie over deze onderwerpen schrijft. Over transgenders bijvoorbeeld (herstel: het Stijlboek spreekt over transgender personen/mensen) maakt de redactie al bijna vijftien jaar jaar informatieve en respectvolle verhalen. Terugkijkend liep de krant zelfs voorop in de emancipatie van deze groep. Woordgebruik alleen is niet zaligmakend.