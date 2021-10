Politici stappen door bedreigingen steeds vaker over naar anonieme deelname in Tweede Kamer

Kamerleden kunnen kiezen voor het dragen van een zwarte bivakmuts en het laten vervormen van hun stem. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het aantal bedreigingen richting politici neemt toe en deze worden steeds ernstiger in de vorm van doodsbedreigingen of incidenten op straat. Hierdoor moeten politici ook vaker beveiligd worden. Veel politici stappen daarom sinds kort vaker over naar een anonieme deelname in de Tweede Kamer.

‘Ik denk dat over twee jaar alle politici zijn overgestapt naar anoniem. Waarschijnlijk dat sommige kiezen voor Anoniem1 of Anoniempje’, legt politieke watcher HaagseInsider uit. ‘Op die manier zit er geen gezicht meer bij het inhoudelijke plaatje en kunnen ze met meer vrijheid en veiligheid hun werk doen. Zij zullen achter een groot kartonnen bord met een vraagteken erop hun woord doen in de zaal of kunnen kiezen voor het dragen van een zwarte bivakmuts en het laten vervormen van hun stem.’

Het voordeel van anonieme politici is dat kiezers veel meer op de inhoud moeten letten. @PittigePetra: ‘Ik moet echt afgaan op het stemgedrag of wetsvoorstellen. Maar eigenlijk is het niet te doen om te luisteren naar wat ze nou eigenlijk zeggen.’

Veel gebruikers op Twitter vinden het laf van Kamerleden om anoniem te gaan werken. @RESETWEZEL99 zegt: ‘Heel makkelijk om anoniem je ambt te bedrijven, dan heeft het geen enkele consequentie voor de veiligheid van je gezin. Heel raar als politici opeens zonder gevaar voor eigen leven zo rond kunnen lopen.’

Een anonieme politicus zegt weer meer plezier in het werk te ervaren. ‘Geen persconferenties, ik hoef niet langs journalisten te manoeuvreren. Ik plaats gewoon anoniem wat dingen op sociale media, dien af en toe een voorstel in. Ik hoor er verder nooit meer wat van.’