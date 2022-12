Polarisatie gedijt verder vooral bij bestuurlijke verlamming

De meest onverwachte tournure van het afgelopen jaar komt op naam van de Chinese leider Xi Jinping. Bijna drie jaar lang volhardde hij in een zerocovidbeleid, dat veel leed aanrichtte en de economie om zeep hielp, om dan aan het einde van dit jaar met een vingerknip aan alle maatregelen een einde te maken. Covid is ineens niets meer dan een onschuldige griep. Maatregelen om het aantal besmettingen laag te houden zijn niet langer nodig. Het virus mag vrij rondgaan.

Besmettingscijfers worden niet meer bijgehouden, waardoor correspondent Leen Vervaeke helemaal op zichzelf was aangewezen toen ze de omvang van de pandemie wilde beschrijven. Ze benaderde ziekenhuizen en crematoria en schreef aangrijpende verhalen over de lijkenzakken in de gangen.

Misschien was de stap van Xi een reactie op de protesten van eind november, maar we zullen het nooit precies weten, want geen land is zo moeilijk te volgen als China. De besluiten zijn steeds meer het product van de hersenen van één man. 1,4 miljard Chinezen hebben geen andere keus dan hem te volgen.

Ook in Rusland lijkt de gehele besluitvorming zich onder een hersenpan af te spelen. Vladimir Poetin bepaalt in zijn eentje het lot van zijn 143 miljoen landgenoten, zonder dat hij aan iemand verantwoording hoeft af te leggen.

In beide landen is de vrijheid van meningsuiting de nek omgedraaid, in beide landen zijn er geen serieuze, onafhankelijke media meer. Poetin en Xi hebben alle ruimte om het wereldbeeld van hun bevolking te manipuleren. Eens te meer is gebleken dat je mensen bij afwezigheid van krachtige onafhankelijke media alles kunt laten geloven.

In Nederland willen journalisten te veel van onze politici weten, althans dat betoogde oud-minister Ferd Grapperhaus onlangs in een interview met Christen Democratische Verkenningen, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van het CDA. ‘De overheid moet meer met rust gelaten worden.’ Hij citeert de Amsterdamse neurowetenschapper Victor Lamme die volgens hem heeft aangetoond dat een toename van transparantie het wantrouwen alleen maar versterkt in plaats van wegneemt.

‘Als het gaat om herstel van vertrouwen in een land, kun je de journalistiek beter afschaffen’, heeft Lamme ooit gezegd. Hij baseert zijn opvattingen op onderzoek waaruit gebleken is dat mensen die veel van elkaar weten de neiging hebben om elkaar minder te vertrouwen.

Daartegenover staat dat high trust societies, landen waar een groot vertrouwen is in de overheid en de democratie, zoals Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden, juist uitermate open en transparant zijn, transparanter dan Nederland. Dit lijkt erop te duiden dat transparantie het vertrouwen juist versterkt.

Misschien is transparantie uiteindelijk helemaal niet doorslaggevend bij het vertrouwen dat burgers in hun overheid hebben. Als er veel vertrouwen is in de samenleving, zullen openheid en eerlijkheid het vertrouwen verder vergroten, net als in een goed huwelijk. Als er weinig vertrouwen is, zal het openbaar maken van overheidsinformatie het wantrouwen verder versterken of in ieder geval niet wegnemen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt de polarisatie deze week als belangrijke oorzaak van het afnemende vertrouwen in de overheid, dat in Nederland het afgelopen jaar sneller is gedaald dan in andere EU-lidstaten.

Bij de polarisatie spelen (sociale) media natuurlijk wel een grote rol. Media die tegenstellingen uitvergroten, die voor hun eigen waarheid strijden in plaats van te zoeken naar een gedeelde werkelijkheid, dragen bij aan het chagrijn in de samenleving en het wegsijpelen van het vertrouwen.

Maar polarisatie gedijt verder vooral bij bestuurlijke verlamming. Als een overheid het land niet goed bestuurt, door grote problemen (het tekort aan woningen, de opvang van asielzoekers, de stikstofuitstoot) niet op te lossen en tegelijkertijd nieuwe problemen creëert (toeslagenstelsel, decentralisatie van de jeugdzorg), dan komen groepen vanzelf tegenover elkaar te staan. Als een overheid er in belangrijke kwesties niet in slaagt duidelijk te maken wat het collectieve belang is, dan valt een land vanzelf uiteen in deelbelangen, groepen die de wereld vooral vanuit hun eigen perspectief beschouwen.

Het zou de overheid sieren als ze dit onder ogen ziet en niet de journalistieke roep om transparantie de schuld geeft. Bij dat laatste moet ze zich gewoon aan de wet houden. Als die voorschrijft dat bepaalde informatie openbaar moet worden gemaakt, zoals bij ons Wob-verzoek aan het ministerie van Volksgezondheid, dan moet ze dat onverwijld doen. Zeker een jurist en voormalig minister van Justitie zou dit moeten inzien.