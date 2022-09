Poetins vlucht naar voren vraagt om een helder antwoord van het Westen: poten af van Oekraïne

Het Westen moet zich niet laten intimideren door Poetins retoriek, maar juist nu de zwaardere wapens sturen waar Kyiv al maanden om vraagt.

Met de aankomende annexatie van vier Oekraïense provincies en een ruim geformuleerd decreet over mobilisatie bijt president Vladimir Poetin zich vast in zijn rampzalige oorlog tegen Oekraïne. Het wekt associaties op met een gokker in het casino die hoe meer hij verliest hoe hoger hij inzet - tot uiteindelijk zijn huis- en autosleutels op tafel liggen. Het mag gek overkomen, maar voor de gokker zelf is elke stap die hij zet logisch en verdedigbaar. Dat de aannames steeds niet kloppen, tast het geloof in het eigen gelijk niet aan.

Het begin van een mobilisatie of, zoals veel Russen zeggen, ‘mogilisatie’ (mogila betekent graf) was precies wat Poetin hoopte te voorkomen. Dat hij er nu toe gedwongen wordt, duidt er op dat de Russische problemen nog groter zijn dan werd gedacht.

Rusland kampt met een tekort aan manschappen, vooral infanterie. Het leger was ingesteld op een korte, hevige oorlog - niet een uitputtingsslag. En evenmin op grote verliezen. Vandaar de steeds wanhopiger pogingen kanonnenvoer te vinden - zelfs door het ronselen van criminelen.

Het begin van mobilisatie moet redding bieden, samen met het dwingen van contractanten om in dienst te blijven en het zetten van hoge straffen op desertie. Kortom, dwangmaatregelen als noodmiddel, met alle maatschappelijke risico’s van dien. Experts vermoeden dat het slechts beperkt effect zal hebben, en dan pas over enige tijd. Het moreel en de geoefendheid van soldaten zullen nog verder instorten, de niet-personele problemen van de Russische oorlogsmachine blijven bestaan.

Niettemin is Poetins ‘dubbelbesluit’ van annexatie en mobilisatie een belangrijke escalatie, die om een duidelijk internationaal antwoord vraagt. Net als bij Poetins annexatie van de Krim in 2014 wordt onder onze ogen Oekraïens gebied middels nepreferenda opgeslokt, en wordt bij verzet gedreigd met de nucleaire apocalyps.

Oekraïne blijft vechten voor zijn voortbestaan. Maar sinds 24 februari zijn ook de rest van Europa en Noord-Amerika ontwaakt. De openlijke poging tot een nieuw landjepik, samen met systematische oorlogsmisdaden, dwingt het Westen te doen wat het jaren verzuimde: een streep in het zand trekken.

Dat Poetin zijn misdadige en dodelijke ambitie - die het fundament van de internationale orde bedreigt - kracht bijzet met nucleaire dreigementen mag de wil van Oekraïnes partners niet breken. Het gebruik van een ‘klein’ kernwapen zal de oorlog niet beslissend beïnvloeden, maar wel zeer negatieve consequenties hebben voor Rusland - in de hele wereld. Ook Poetin weet: wie de roulettetafel omgooit, wordt eruit gesmeten en kan rake klappen krijgen. Zwichten voor nucleaire chantage zou pas echt destabiliserend werken.

Rusland spreekt steeds meer van een oorlog met het Westen - wat sceptische Russen moet overtuigen, maar simpelweg niet klopt. Ook dat Kyiv kernwapens zoekt en het Westen Rusland wil onttakelen zijn leugens. Rusland wil Oekraïne onttakelen, daarom krijgt dat land westerse steun.

Het Westen moet zich niet laten afschrikken door Poetins retoriek, maar juist het zwaardere materieel sturen - inclusief tanks en jachtvliegtuigen - waar Kyiv al maanden om vraagt. Nu Poetin de verdere onttakeling van Oekraïne aankondigt, kan er maar een antwoord zijn: poten af van Oekraïne.