Poetins ‘dwangdiplomatie’ vraagt behalve om dialoog ook om afschrikking

Poetin aan de telefoon voor de Wishing Christmas Tree-goededoelencampagne op 27 december. Beeld AP

Dertig jaar geleden trad Michail Gorbatsjov af als president van de Sovjet-Unie. ‘We leven nu in een nieuwe wereld’, zei hij. ‘Er is een eind gemaakt aan de Koude Oorlog en aan de wapenwedloop, alsook aan de krankzinnige militarisering van het land, die onze economie, onze publieke houding en onze moraliteit heeft verlamd. De dreiging van een kernoorlog is weggenomen.’

Dertig jaar later kun je daar alsnog je vraagtekens bij zetten. Want er hangt een nieuw ijzeren gordijntje om Belarus en, afgedwongen door Rusland, om delen van Oekraïne en Georgië. Rusland schendt al jaren de regels van de Europese ordening en eist nu ook dat die ordening, gebaseerd op vrije keuzen van mensen en landen, formeel wordt aangepast.

Eigenlijk hebben veel Europese landen, en ook de Verenigde Staten, heel andere besognes. Maar met zijn militaire dreigementen dwingt Poetin ze om de tafel. Door te onderhandelen met een geladen pistool drukt hij op Europa’s zwakke plek: de onwil om in termen van macht en oorlog te denken.

Het wordt de vraag voor 2022 of de Europese machten (inclusief de grootste, de VS) hierop een antwoord kunnen vinden, na het jaar waarin hun beperkingen pijnlijk werden blootgelegd in Kabul.

Tot dusver wordt militaire intimidatie in Europese hoofdsteden vooral met stilte begroet. Staart Europa als verschrikt konijn in Poetins koplampen? Of wacht men, net als bij Afghanistan, op wat Biden zal besluiten? EU-buitenlandchef Borrell pleit er vooral voor dat de Unie mag meepraten. Dat de Russen daar geen zin in hebben, is de jongste vernedering voor Borrell en de ‘geopolitieke Unie’. Want voorlopig is het raamwerk voor onderhandelingen: Rusland-VS, Rusland-Navo en tot slot de OVSE, de Europese club waar elk land lid van is.

De Italiaanse premier Draghi sprak, zo valt te vrezen, namens veel Europeanen toen hij zei dat de EU niet de benodigde ‘raketten en kanonnen’ heeft, en dat de Navo ‘andere prioriteiten’ heeft. Economische sancties? Ja, maar, zei Draghi, dit is ‘niet het moment’ om van het Russische gas af te gaan. Dat Oekraïne militair volstrekt alleen staat, was al duidelijk, maar als Draghi maatgevend is, staan ook andere concessies op de agenda.

Amerikanen en Europeanen zeggen dat ze willen praten, maar niet over de fundamentele principes van de Europese ordening. Geen nieuw ‘Jalta’. Maar het is nog onduidelijk of de westerse bondgenoten hun ruggegraat na Afghanistan hebben teruggevonden. Ondertussen zijn de Russische eisen zo geformuleerd dat geen westerse democratie ermee kan instemmen; er moet dus rekening worden gehouden met ernstiger scenario’s, waarin geweld wordt gebruikt.

Om Rusland daarvan te weerhouden zullen Europeanen opnieuw de kunst van de afschrikking moeten leren; een concept waarvan de politieke component even belangrijk is als de militaire. Dus eerst denken voor je spreekt.

Deze gefabriceerde confrontatie vraagt ook om ‘strategisch geduld’. Zijn bereidheid geweld te gebruiken biedt Poetin nu tactisch voordeel, maar de keerzijde is dat de Russische dwang op termijn weinig vrienden oplevert. Precies dat is de reden waarom de politieke kaart van Europa er nu zo anders uitziet dan tijdens de Koude Oorlog. Die gedachte kan ons troost bieden, maar helpt de Oekraïners op dit moment geen zier.