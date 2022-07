Poetin wil land, geen vrede, er valt niks te ruilen. Dat maakt van realisten wensdenkers

Hoe een eind te maken aan een vreselijke oorlog? Laat Oekraïne land ruilen voor vrede, suggereerde onlangs Henry Kissinger in wat sommigen prezen als een bewijs van werkelijkheidszin. De gedachte is dat de Oekraïners niet opgewassen zijn tegen de Russische overmacht en daarom maar beter concessies kunnen doen. Alles liever dan een slepende oorlog die slechts leidt tot meer menselijk leed, meer verwoestingen, meer economische ontwrichting in de rest van Europa en in Afrika. Ik snap de redenering, tegelijkertijd zeg ik: Oekraïners en westerse leiders, stink er niet in, negeer de sirenenzang van realisten als Kissinger.

De Amerikaanse oud-minister, 99 inmiddels, is een achtenswaardig man. Hij had zijn streken maar bezit als het om geopolitieke zaken gaat een goeroe-achtige status. ‘Hogepriester van de realpolitik’, noemt The New York Times hem. Niet zelden hebben realisten als hij de pretentie beter dan wie ook te weten hoe de wereld in elkaar steekt. Ze kijken een beetje neer op hun tegenhangers, de moralisten, die moraal boven macht stellen. Ik weet hoe het voelt, ik zag en zie mezelf primair als een machtsdenker en realist. Maar wat Kissingers realisme inzake Oekraïne betreft, zou ik iedereen was in de oren willen stoppen opdat men niet bezwijkt voor dit soort lokroepen.

Want wat is er realistisch aan het idee dat de Oekraïners beter land voor vrede kunnen ruilen als ze te maken hebben met een Poetin die vindt dat hij net als Peter de Grote de heilige taak heeft gebieden die ooit Russisch waren ‘terug te nemen’. Tot hoever reiken zijn neo-imperiale ambities dan wel niet? Behalve Oekraïne ook tot de Baltische staten en Moldavië? Tegen zoveel landhonger valt niet op te ruilen. Bovendien wil Poetin zelf niet onderhandelen. Hij wil land, geen vrede, er valt niks te ruilen. Dat is op dit moment de bittere werkelijkheid en die maakt van realisten wensdenkers.

Voorstellen voor onderhandelingen zijn niet alleen zinloos, zij zijn ook onwenselijk. Bij de huidige stand van zaken kan praten maar één ding betekenen: dat Oekraïne in een scenario wordt geduwd waar het gestript van zo’n eenvijfde van zijn grondgebied weer uitkomt. Immers, Poetin gaat echt niet zijn veroveringen weer inleveren en de Oekraïners zullen geprest worden hun verlies te nemen – zonder de zekerheid dat Rusland later niet alsnog een greep doet naar de rest van het land. Dit is geen ruilen, dit is vragen om te capituleren. Moeten we dat willen? De Oekraïners zeggen nee, en zijn daarmee realistischer dan de realisten.

Overigens: wat is realisme? Kissinger schreef in de Koude Oorlog dat de communistische uitdaging niet zou verdwijnen. ‘Deze toestand is niet van voorbijgaande aard.’ Als realpolitiker streefde hij daarom naar een modus vivendi met de Sovjet-Unie. Toen kwam Reagan. Die koos voor confronteren in plaats van accommoderen, verklaarde de democratie met haar vrijheid en welvaart superieur, noemde het Sovjetcommunisme met zijn armoede en onderdrukking mislukt, voerde de bewapening op en droeg zo mede bij aan de ondergang van het Sovjetrijk. Dat bleek tòch van voorbijgaande aard. Wie was hier nu de grotere realist?

Reagan bracht nadrukkelijk de kracht van de democratische ideeën in stelling en juist op dat punt zijn klassieke realisten al gauw bereid principes op te offeren in dienst van een vermeend hoger belang. Ook nu in Oekraïne. Als de oorlog lang gaat duren, het wegvallen van goedkoop Russisch gas de bodem slaat uit het Duitse en Europese groei- en welvaartsmodel en de pijngrens bij ons lager zal blijken te liggen dan in Rusland, dan vrees ik dat de ‘realistische’ druk zal toenemen om te komen tot een nieuwe modus vivendi met Poetin. Dat zal gebeuren met de beste bedoelingen, maar het leidt er onvermijdelijk toe dat West-Europa opnieuw Oost-Europa laat barsten, net als in 1938 (München), 1939 (geen actie na aanval Hitler en Stalin op Polen) en 1945 (Jalta).

Daar waren destijds allemaal redenen voor, maar kap anno 2022 eens met deze reflex, voeg niet een nieuw schandjaar toe aan het historische patroon van verraad. Codificeer of legitimeer nimmer met halfbakken afspraken of akkoorden Poetins landjepik in Oekraïne. Wie omwille van het herstel van de vrede accepteert dat een democratisch en soeverein land wordt verscheurd, verliest meer dan hij wint.