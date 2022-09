Poetin voert de wereld mee naar terra incognita

Italiaanse postfascisten die verkiezingen winnen. De Britse economie (Global Britain!) die op haar benen wankelt. De ‘gekozen autocratie’ Hongarije die sancties tegen Rusland blokkeert. Donald Trump. Zaken genoeg om je zorgen over te maken in de democratische wereld. Maar zoals de Britse journalist Jeremy Cliffe onlangs twitterde: ‘Democratie is chaos die berust op een ondergrond van stabiliteit. Autocratie is stabiliteit die rust op een ondergrond van chaos.’ En die kan ontploffen, met onvoorzienbare gevolgen.

Autocraten

Dat autocraten ook geen geweldige week beleven, is duidelijk. Kijk naar China. Xi Jinping krijgt binnenkort zijn derde termijn, maar moet zijn ‘Project van de Eeuw’, het ‘Belt and Road’-programma van infrastructuurprojecten en leningen waarmee Chinese macht over de hele wereld uitgerold moest worden, aan banden leggen. Wegens te duur. En dan stelt de Wereldbank de groeiverwachting voor China ook nog eens bij tot 2,8 procent. Twee komma acht! Er waren tijden dat je om minder de partij werd uitgegooid. Voor het eerst sinds 1990 loopt Chinese groei achter op de rest van Azië.

Of kijk naar Iran. Daar gaan de ontwikkelingen te snel voor het Westen. Onze minister van Buitenlandse Zaken vroeg zijn Iraanse collega beleefd om ‘onafhankelijk onderzoek’ naar de dood van de jonge vrouw die (wegens een ontsnappende haarlok?) in handen van de religieuze politie overleed – én om intensievere nucleaire onderhandelingen.

Onderwijl riepen moedige Iraanse vrouwen op straat ‘dood aan Khamenei’ en ‘Neer met de dictatuur!’ – en werden tientallen van hen gedood. Boze Iraniërs willen juist dat westerse landen hun ambassadeurs terugroepen en de onderhandelingen bevriezen: ontneem de moellahs hun internationale legitimiteit.

Beleefd

Maar zo werkt noch de internationale orde noch machtspolitiek. Dus totdat die gehate onderdrukkers voor een tribunaal staan of aan een boom hangen, vraagt het Westen ze beleefd om zichzelf onafhankelijk te onderzoeken. Zeker als ze uit een land komen dat over kernwapens beschikt – of hier serieus aan werkt. Landen die niet over kernwapens beschikken, of ze (zoals Oekraïne) vrijwillig weggeven, zijn de absolute suckers van het internationale systeem, dat weet iedereen.

En niemand meer dan president Vladimir Poetin. Zijn week was niet goed, zijn maand evenmin, en eigenlijk zit dit hele jaar vol teleurstellingen. Maar het is te vroeg om de vlag uit te hangen. Want Poetin is niet alleen de leider van een inhalige boevenbende maar ook een revisionist die meent dat wat wij Oekraïne en Belarus noemen, historisch Russische gebieden zijn.

Rusland zit al langer in een spiraal van interne repressie en externe agressie, maar de afgelopen week zijn in luttele dagen besluiten genomen die het land in vliegende vaart terugbrengen naar een groteske heropvoering in stalinistische atmosfeer van mobilisatie, een perverse variant van de Grote Vaderlandse Oorlog, inclusief straffen voor deserteurs en zij die niet willen vechten. Misschien wordt voor hen en andere verraders binnenkort een kampsysteem opgetuigd met de afkorting Goelag?

Schokeffect

Poetins ongekende besluiten brengen, in elk geval initieel, een schokeffect teweeg onder delen van de Russische bevolking – de grootstedelijke voorhoede én de etnische minderheden in het Russische achterland die weten dat ze worden gebruikt als kanonnenvoer.

Maar genoeg mensen lusten het wél, het mythische Russische zelfbeeld over het Derde Rome, de Tweede Wereldoorlog, de vijanden die al eeuwen proberen Rusland kapot te maken, wat nooit zal lukken etc. etc. Poetin zelf heeft deze mythe in twintig jaar tot monsterlijke proporties opgeblazen, waarbij tegenspraak gaandeweg werd verboden op straffe van een onewayticket naar het strafkamp. En dus zijn er óók genoeg moeders die trots hun zoon naar het front sturen.

De mobilisatie is de grootste gok die Poetin ooit heeft genomen. Hij is de Rubicon overgestoken en niemand weet waartoe dat zal leiden. Het is een land met kernwapens, met doctrines die voorzien in het gebruik ervan, en met een leider geobsedeerd door een verwrongen, maar in Rusland niet ongewoon geschiedbeeld. Een revisionist die zich vastbijt in een mislukte oorlog en dreigt met kernwapens, dat is nieuw in de geschiedenis.

Kernoorlog

We weten niet of wat de VS daartegenover stellen ter afschrikking, volstaat. Het Kremlin kan denken (op grond van wat tot dusver publiekelijk bekend is, de beperkte westerse steun voor Oekraïne tot dusver en het feit dat het geen Navo-bondgenoot betreft): hier zit ruimte.

De Oekraïense journalist Olga Tokariuk meldt dat haar landgenoten zich op sociale media afvragen hoe ze zich moeten voorbereiden op een kernoorlog: ‘Alles wat gebeurt is zo afschuwelijk dat het surrealistisch lijkt, maar het kan nog steeds erger worden en dat is waar mensen zich op voorbereiden.’

Poetin voert de wereld mee naar terra incognita – het antwoord erop, in Oekraïne, Rusland en daarbuiten, wordt cruciaal.

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.