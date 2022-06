‘Poetin rekent er op dat het Westen zijn belangstelling voor Oekraïne zal verliezen’

De Britse journalist Catherine Belton, schrijver van het in het Nederlands vertaalde boek Poetin's People. Beeld Adan Ihse / AFP / ContactoPhoto

‘Het is heel duidelijk dat het Russische oligarchen is gelukt Britse media angst aan te jagen. Britse advocatenkantoren schreven de afgelopen jaren voor goud geld duizenden dreigende brieven aan mediaorganisaties over mogelijke publicaties omtrent oligarchen. En tot de oorlog uitbrak op 24 februari waren er tenminste twee Britse kranten die heel bewust niet schreven over Russische oligarchen. Ze wilden niet in die juridische pesterijen verstrikt raken, omdat het simpelweg te duur en te tijdrovend is.’

Aan het woord is Catherine Belton, van 2007 tot 2013 correspondent in Moskou en auteur van Putin’s People. How the KGB took back Russia and then took on the West (2020). Nu is het boek eindelijk in het Nederlands verschenen bij uitgeverij Prometheus, getiteld De mannen van Poetin. De publicatie in het Verenigd Koninkrijk ging gepaard met veel gekrakeel en rechtszaken - en onderstreepte zo het belangrijkste punt van haar boek: dat het door winstbejag gedreven Westen zelf medeplichtig was aan de bestendiging van Poetins macht - en blind voor de gevolgen in en buiten Rusland.

‘Ik had geluk. Bijna meteen na publicatie kregen we dreigende brieven van Roman Abramovitsj. Drie van zijn oud-medewerkers zeggen in het boek dat hij de voetbalclub Chelsea kocht op bevel van Poetin, om macht en invloed te verwerven in het Verenigd Koninkrijk. Wij wezen er op dat de ontkennende reactie van zijn woordvoerder ook in het boek stond. Na maanden stilte daagde hij mijn uitgever HarperCollins alsnog voor de rechter - en snel daarna volgden drie andere oligarchen én het Russische staatsoliebedrijf Rosneft.’

De meeste uitgevers zouden gedwongen zijn om meteen te zwichten, zegt Belton. ‘Maar mijn uitgever verdedigde me tot het bittere eind. Alle belangrijke claims bleven, met kleine aanpassingen, in het boek. Maar het kostte een fortuin. Gelukkig heeft het de politiek wel wakker geschud. De Britse regering werkt nu aan hervormingen die er hopelijk voor zullen zorgen dat het rechtssysteem niet meer op deze manier misbruikt kan worden.’

Kwam de oorlog als een verrassing voor u?

‘Ja. En het kwam als verrassing voor veel mensen in de Moskouse elite. Het economische deel van de regering had geen idee dat dit ging gebeuren. Iedereen dacht dat Poetin ongeveer hetzelfde zou doen als in 2014: het volkenrecht schenden, nieuwe grenzen stellen, maar niet op deze provocerende en openlijk agressieve manier. Het lijkt hem niks meer te kunnen schelen wat de rest van de wereld van hem denkt.’

Beltons boek vormde, zes jaar na het verschijnen van Karen Dawisha’s sensationele Putin’s Kleptocracy, de definitieve publieke ontleding van het web van macht en geld dat Poetin en zijn vrienden, veelal oud-KGB-officieren, hebben gesponnen in de dertig jaar sinds de instorting van de Sovjet-Unie. Wat het zo sterk maakt, is de combinatie van haar expertise op het gebied van economische verslaggeving en haar toegang tot belangrijke bronnen in en buiten het Kremlin. ‘Soms leest het als een roman van John le Carré’, schreef The Guardian bij het verschijnen. Maar het is, onthutsend genoeg, geen fictie.

Een van de passages in Putin’s People die nu extra opvallen, gaat over de Oranje Revolutie in Oekraïne in 2004. In de aanloop naar die verkiezingen werd de pro-westerse kandidaat Joesjenko vergiftigd. De frauduleuze verkiezingswinst van de pro-Russische kandidaat Janoekovitsj werd na massale straatprotesten teruggedraaid. Dat Joesjenko na zijn vergiftiging, die hij overleefde, alsnog president werd, ervoer Poetin als een grote nederlaag. Hij wilde zelfs opstappen, schrijft Belton.

Ziet u een directe lijn tussen die gebeurtenissen en nu?

‘Ja, heel duidelijk. Poetin heeft de ene na de andere strategische vergissing begaan in Oekraïne - maar elke keer zien we hoe belangrijk Oekraïne is voor Poetin persoonlijk en voor de strategische doelen van het Kremlin. En hoe paranoïde Poetin is. Zijn openlijke interventie in 2004 ten gunste van Janoekovitsj deed Oekraïners beseffen hoezeer ze blijkbaar van buitenaf werden gecontroleerd. Dat leidde tot het pro-westerse leiderschap van Joesjenko en Timosjenko. Poetin wilde toen inderdaad opstappen, het was een grote strategische klap voor hem om Oekraïne ‘verloren’ te hebben. Maar niemand kon en wilde de macht van hem overnemen, dus moest hij doorgaan.

‘Daarna ging hij Gazprom gebruiken om Oekraïne weer onder controle te krijgen: door de gastoevoer af te sluiten en door de Oekraïense leiders in een corrupt akkoord met Rusland te dwingen. Dat ging door middel van een duistere intermediair, RusUkrEnergo, die Oekraïne van gas ging voorzien. Het smeergeld ging alle kanten op: naar het Kremlin en naar Joesjenko. Dat besmette het imago van de pro-westerse leiders en opende uiteindelijk de weg voor Janoekovitsj’ terugkeer. Dat is het permanente touwtrekken tussen Rusland en - zoals Poetin het ziet - het Westen om de koers van Oekraïne. Poetin wilde het land altijd al in zijn invloedssfeer houden, maar elke keer trad hij met zulke zware middelen op dat hij Oekraïne in de tegengestelde richting duwde.’

Vladimir Poetin in 2020 in het Kremlin. Beeld Getty

In zijn beginjaren verdwenen er ook al opponenten, en werden journalisten vermoord. Nu zijn we beland bij de vergiftiging van Navalny en een heel nieuw niveau van repressie.

‘Het is de evolutie van iets dat er altijd was, maar prominenter is geworden. Met de vergiftiging van Navalny in 2020 kwam het Kremlin echt op nieuw terrein, want het gebruik van novitsjok-zenuwgas bewees dat het Kremlin op heel hoog niveau betrokken moest zijn. In die moordpoging zagen we de finale incarnatie van het Poetin-bewind, waarin het volledig wordt beheerst door paranoia.

‘Het Kremlin volgde ook nauwlettend de protesten in Belarus in 2020, waar honderdduizenden mensen hun angst voor de veiligheidsdiensten overwonnen en openlijk de straat op gingen om te protesteren. En in diezelfde tijd had je ook grote protesten in het Russische Verre Oosten. In de zomer van 2020 veranderde Poetin de grondwet om langer aan de macht te kunnen blijven. Het is de culminatie van een bewind dat geen legitimiteit meer heeft - anders dan het voortbestaan van zijn macht.’

Poetin bracht de economie weer grotendeels onder controle van de staat en aan hem gelieerde mensen. Olietycoon Chodorkovski werd gevangen gezet en zijn bedrijf Joekos deels overgenomen door staatsoliebedrijf Rosneft. Toch was de beursgang van Rosneft in 2006 in Londen een succes. Westerse investeerders kon het blijkbaar niet schelen dat het om gestolen geld ging.

‘Dat was echt een sleutelmoment voor Poetin. Hij zag toen de zwakte van het Westen. Winst bleek de belangrijkste drijfveer. De Bush-regering waarschuwde het Kremlin om Joekos niet te ontmantelen omdat dit het investeringsklimaat zou vernietigen. Maar die boodschap werd ondermijnd door de rij westerse energiebedrijven die klaarstond om met het Kremlin de overblijfselen van Joekos te bemachtigen. Die zwakte heeft Poetin scherp gezien - en gebruikt. Want tot zeer kort geleden was het Westen er veel aan gelegen om de business as usual met het Kremlin te handhaven, hoewel het allerhande mensenrechten en internationale normen schond. Iedereen bleef excuses vinden voor Poetins gedrag, zelfs na de annexatie van de Krim.’

Het Westen is medeplichtig aan de machtsconcentratie onder Poetin en de veiligheidsdiensten in Rusland, schrijft u.

‘Ja, omdat we nooit Poetins model afwezen. En niet alleen westerse bankiers en energiegiganten wilden een deel van de winst, ook westerse politici sloten bewust de ogen voor dit proces en voor de corruptie, ongeacht wat dit betekende voor de ondermijning van de Russische wet. Iedereen dacht dat Poetin en zijn kliek rijkdom en macht, grote huizen en jachten wilde. Er werd naar gekeken door een puur westerse lens, alsof het simpelweg een kleptocratie was. We vergaten de veiligheidsdreiging die er achter schuilging. Want toen Poetin eenmaal zijn macht bestendigd had, kon hij die geldstromen en zijn controle over financiële offshore-constructies in het buitenland gebruiken om onze democratieën te ondermijnen, verdeeldheid te zaaien en westerse functionarissen en instellingen te corrumperen. Hij deed dat zeer effectief - tot deze oorlog.’

Het Westen debatteerde jarenlang intensief over Navo-uitbreiding maar bijna niet over hoe westerse landen, bedrijven en elites Poetins macht in het Kremlin versterkten. Hoe komt dat?

‘In het Westen domineerde de gedachte dat elk land zijn eigen lot mag bepalen. En lange tijd dacht het Westen dat Rusland geen veiligheidsdreiging was, dat zelfs als Poetin protesteerde het niet veel uitmaakte. Want wat kon Rusland doen? Het Westen was er lang blind voor dat Poetin zijn eigen democratie en instellingen had ondermijnd en zoveel macht en geld had verzameld dat hij onze systemen kon ondermijnen. Dat Moskou in de Sovjettijd dezelfde tactieken toepaste tegen het Westen, die toen ‘actieve maatregelen’ heetten, was alweer vergeten. Het Westen besloot collectief te doen alsof Rusland een compleet nieuwe plek was.

‘Wat de Navo-discussie betreft: het is een heel moeilijk evenwicht. Natuurlijk heeft elk land het recht zelf te besluiten bij welk blok het zich aansluit. Maar het Westen zag Rusland wel een beetje door een arrogante lens. De strategische belangen van Rusland wogen niet zo zwaar. Kijk bijvoorbeeld naar de Amerikaanse bases in Roemenië en Polen. Die zijn bedoeld voor verdediging tegen Iraanse raketten, maar ze liggen heel dicht bij de Russische grens. Als ze het niveau van de Russische vijandigheid beter hadden ingeschat, hadden ze de keus voor die locatie misschien beter overdacht.’

U citeert in uw boek een adviseur van Joesjenko die zegt: Oekraïne was een trainingsveld voor de Russische pogingen om de EU te ondermijnen.

‘Wat Poetin deed met het gaswapen en RusUkrenergo in Oekraïne, deed hij in zekere mate ook met Europa. Met gas en die duistere intermediairs konden ze westerse politici en instellingen corrumperen. Dat gebeurde in Oost-Europa, Duitsland, Oostenrijk, Italië, op veel plekken. De Duitse oud-bondskanselier Schröder (die verschillende hoge posities aannam bij Russische energiebedrijven, red.) is het bekendste voorbeeld van deze werkwijze van het Kremlin, maar er zijn veel meer gevallen die we niet kennen omdat Rusland heel bedreven is in het gebruik van mantelorganisaties om geld ongezien rond te sluizen.’

Die beïnvloeding was ook gericht op politieke groepen. U beschrijft hoe figuren als de zakenman en conservatief ideoloog Konstantin Malofejev en de extreem-rechtse nationalist Aleksandr Doegin extremistische groepen in Europa steunden, soms zelfs, zoals in Griekenland, extreem-links én extreem-rechts.

‘Alles wat verdeeldheid kan zaaien, is goed voor Rusland. In recente jaren was extreem-rechts het makkelijkst bereikbaar voor ze. Ze proberen aan te haken bij ideeën die populair waren bij diegenen die zich genegeerd voelen door mondialisering, de gevolgen van de financiële crisis van 2008 en de groeiende kloof tussen ‘haves’ en ‘havenots’. Dat is een machtig instrument voor Rusland. Vladimir Jakoenin (een Russische tycoon en Poetin-vertrouweling, red.) spreekt openlijk over het cynisme erachter. Het is min of meer wat ze deden in de communistische tijd: een instrument om politieke invloed te verwerven. Malofejev zocht ook samenwerking met Amerikaanse conservatief-christelijke instellingen als de World Congress of Families en de libertaire Amerikaanse senator Rand Paul - alles om een voet tussen de deur te krijgen.’

Doegin werd in Nederland ook uitgenodigd bij chique conferenties voor intellectuelen, zoals hier de Nexus-conferentie. Men leek zijn gedachten serieus te nemen.

‘Voor sommige mensen hebben denkers buiten de mainstream sowieso aantrekkingskracht, omdat het hun individualiteit bevestigt. En er hangt een soort romantische waas rond figuren als Doegin. En dit wordt op een modernere manier ook gebruikt door mensen als Jakoenin met zijn ‘dialoog der civilisaties’ vanuit zijn instituut in Berlijn, en in jaarlijkse conferenties op Rhodes. De bedoeling was het creëren van alternatieve platformen, langs welke Rusland invloed kon verwerven, en doordringen tot het establishment.’

Is dat waar tijdens de Koude Oorlog de term ‘useful idiots’ voor is verzonnen?

(Lacht.) ‘Ik ben bang van wel.’

Even terug naar 2014. De zwaardere sancties tegen Rusland kwamen niet na de annexatie van de Krim of de oorlog in Oost-Oekraïne, maar pas nadat westerse passagiers in vlucht MH17 werden getroffen. Anders was de reactie nog slapper geweest.

‘Het Westen wilde op dezelfde voet door. Deze zachtaardige reactie heeft geleid tot waar we vandaag zijn beland. Elke keer dat Poetin de vastberadenheid van het Westen op de proef stelde en een zwakke reactie kreeg, versterkte het zijn gevoel dat hij carte blanche had om verder te gaan. Dit keer verwachtte hij ook een veel lauwere reactie. Hij dacht dat dit een uniek moment was, met een zwakke Biden-regering en een politiek verdeeld Washington. Hij zag de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan en dacht dat de VS geen kracht hadden voor een strategische strijd om Oekraïne. Dus hij dacht dat hij er wel mee weg kon komen, net zoals in het verleden.’

Toch leek Poetin vroeger wel het besef te hebben dat een moderne supermacht ook een sterke economie moet hebben, en zijn eigen economische blok. In 2014 ging het in Oekraïne tenslotte ook om de keus tussen de EU of Poetins Euraziatische Unie.

‘Ook toen onderschatte Poetin hoe zijn dreigementen aan Janoekovitsj om dat akkoord met de EU op te geven, zou uitpakken. Ik denk dat hij geen minuut verwachtte dat dit tot massaprotesten zou leiden en het einde van Janoekovitsj’ bewind. Poetin leek vroeger een rationele, pragmatische speler. Maar hoe langer hij aan de macht is hoe meer paranoïde hij is geworden, en hoe geïsoleerder. Tijdens de pandemie moest je twee weken in quarantaine om Poetin te kunnen zien. Hij had dus geen toegang tot veel mensen. Dat zag je ook tijdens die historische bijeenkomst van de Russische veiligheidsraad, vlak voor de oorlog. Alleen veiligheidschef Patroesjev sprak met overtuiging.’

Hoe kijkt Moskou nu tegen de oorlog aan?

‘Het lijkt er op dat Poetin er nu op rekent dat het Westen zijn belangstelling voor Oekraïne zal verliezen. Bij de eerste schok reageer je heel sterk, maar dan raak je geleidelijk gewend aan de nieuwe omstandigheden. Dat zien we nu ook in het Westen. En wij beginnen inmiddels de gevolgen te voelen, met stijgende energieprijzen. Als het Westen de aandacht verliest, kan hij de oorlog aan de gang houden, de gebieden in het oosten pakken en misschien aan zijn publiek als grote overwinning verkopen. En wie of wat stopt hem dan in twee of drie jaar om nog een stuk te pakken?’

Tot slot: de macht van de veiligheidsdiensten in Rusland omvat de harde macht: het rechtssysteem, de politiek en de economie. Wat kan die macht ooit breken?

‘Ik denk niet dat dat mogelijk is. Het meest waarschijnlijke is dat de vervanging van het Poetin-bewind uit de veiligheidsdiensten zelf voortkomt, misschien uit een progressiever deel ervan. Net als aan het einde van de Sovjettijd. Toen begreep de buitenlandse veiligheidsdienst dat de Sovjeteconomie nooit zou kunnen concurreren, economisch en militair, met het Westen. Ruslands huidige economische isolement zal denk ik tot dezelfde conclusie leiden van elementen binnen de veiligheidsdiensten. Die zien zichzelf sowieso als hoeders van de Russische staat. En het is niet in Ruslands belang om van de rest van de wereld afgesneden te zijn.

‘Er komt een moment - we weten niet wanneer, over twee, drie, vier jaar - dat Poetin met zachte of harde hand opzij geschoven wordt. Misschien zullen ze een vriendelijker gezicht tonen aan het Westen, maar tegelijkertijd nog steeds proberen ons te infiltreren en te ondermijnen en met ons te concurreren. Dat is nou eenmaal hoe de wereld werkt.’